CEO de Google destaca el uso de la IA con DoctorSV
Sundar Pichai, CEO de Google, destacó la implementación de tecnología y uso de la inteligencia artificial (IA) en el sistema de salud de El Salvador como una apuesta para garantizar la cobertura médica.
Durante su intervención en AI Impact Summit 2026, en Nueva Delhi, la India, Pichai remarcó la importancia de los avances tecnológicos y científicos para abordar la salud, y citó el ejemplo salvadoreño.
«El Salvador es un ejemplo, donde Google se ha asociado con el Gobierno para diagnosticar y dar tratamiento accesible e impulsado por la IA a miles de personas que antes no tenían acceso a un médico», expresó el directivo.
Al respecto, el presidente de la república, Nayib Bukele, se refirió a la transformación y modernización del sistema de salud pública que se está ejecutando en el país.
«Cierto. Pero ese fue solo el primer paso. Actualmente estamos construyendo el mejor sistema de salud pública del mundo», reaccionó el mandatario en X ante las declaraciones de Pichai.
En AI Impact Summit 2026 participan más de 400 expositores y asisten políticos, innovadores, investigadores y líderes industriales de todo el mundo. Su exposición muestra la innovación a gran escala y acelera la adopción responsable de la IA en sectores prioritarios.
En noviembre pasado Bukele lanzó DoctorSV para la atención médica virtual con asistencia de IA, junto con el director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, Guy Nae, y el gerente de Desarrollo Social y Humano del Banco de Desarrollo de los Países de América Latina y el Caribe (CAF), Pablo Bartol.
En esa ocasión, Bartol resaltó que DoctorSV no solo moderniza el sistema de salud salvadoreño, sino que se convierte en un referente para otros países.
Por su parte, la diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa, Dania González, resaltó el avance que significa que los salvadoreños cuenten con la moderna app de asistencia médica.
«A través de DoctorSV estamos construyendo un sistema de salud pública conectado digitalmente y basado en datos, enfocado en la eficiencia, la transparencia y el impacto medible. La tecnología debe estar al servicio de las personas. Ese es el futuro», publicó en X.
Christian Guevara, jefe de la bancada cian en el congreso, recordó ayer: «Los diputados de ARENA y de VAMOS no votaron por ese proyecto que es ejemplo mundial de Google».
Vicepresidente Ulloa imparte en Francia conferencia sobre el restablecimiento de la seguridad en El Salvador
Durante el desarrollo de su agenda oficial en Francia, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, impartió una conferencia en la École de Guerre Économique de París titulada: “El Salvador y el Restablecimiento de la Seguridad Nacional: un cambio que redefine los desafíos de América Latina”.
Durante su ponencia, el Vicepresidente Ulloa explicó cómo el país logró revertir décadas de violencia mediante decisiones firmes adoptadas por el Gobierno del Presidente Sr. Nayib Bukele, permitiendo recuperar territorios, restablecer el orden y garantizar la libertad de movilidad de la población salvadoreña.
Destacó que la seguridad se ha convertido en el motor del crecimiento económico, la atracción de inversión y la mejora de la calidad de vida, posicionando al país como un referente regional de transformación institucional. Subrayó que los avances en esta materia, que hoy ubican al país como una nación segura, tienen su fundamento en la legitimidad democrática, al ser resultado de la voluntad soberana del pueblo salvadoreño expresada en las urnas.
En respuesta a una de las preguntas formuladas por los asistentes, el Vicemandatario señaló que El Salvador orienta su actuar conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promoviendo la participación de la ciudadanía en la vida pública y el ejercicio legítimo de la voluntad popular como fundamento de la autoridad del poder público.
El evento concluyó con un enriquecedor intercambio académico, en el que los participantes manifestaron interés en analizar la experiencia salvadoreña como caso de estudio en los debates regionales sobre seguridad, gobernanza democrática y desarrollo.
La actividad reunió a académicos, estudiantes de posgrado y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Francia, generando un espacio de análisis sobre los efectos de la seguridad en la estabilidad política y el desarrollo económico.
La ESIAP tendrá maestría en Innovación en Administración Pública
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) y la EUDE Business School (Escuela Europea de Dirección y Empresa) lanzaron en España la Maestría en Innovación en la Administración Pública, un programa académico completamente en línea, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del sector público salvadoreño.
El anuncio se realizó en el marco del convenio de cooperación firmado en 2022 entre el vicepresidente de la república y rector de la ESIAP, Félix Ulloa; y el director de EUDE, Miguel Hermida.
De acuerdo con la institución educativa, el objetivo del acuerdo estratégico es «consolidar la formación especializada de los servidores públicos, incorporando estándares internacionales y enfoques innovadores en la gestión estatal».
En la actividad de lanzamiento se abordaron las iniciativas académicas claves para fortalecer la cooperación interinstitucional, además del plan de estudios de la carrera que se estructura sobre la base académica del MBA ofrecida por EUDE, enriquecido con el modelo de gestión pública impulsado por el gobierno salvadoreño a través de la ESIAP.
Asimismo, se presentó el Programa de Postgrado en Innovación en la Administración Pública, dirigido a egresados de la Certificación en Administración Pública de la escuela.
Ulloa agradeció la cooperación brindada y destacó que «este tipo de alianzas contribuyen a elevar la calidad de los servidores públicos y a fortalecer procesos formativos alineados con los desafíos de modernización, digitalización e innovación que impulsa el presidente Nayib Bukele».
Por su parte, Hermida reafirmó el compromiso de la institución como aliada estratégica en la formación de profesionales salvadoreños.
En el encuentro también participó la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; el director de Alianzas Internacionales de EUDE, Álvaro Dantart; miembros del Comité de Dirección de la universidad, cuerpo diplomático y estudiantes salvadoreños actualmente matriculados en la European Business.
Gobierno no descuida la atención de salvadoreños residentes en ex-Bolsones
El Gobierno del presidente Nayib Bukele no ha descuidado los servicios de salud, educación y seguridad que brinda a los compatriotas que residen en las zonas fronterizas con Honduras, conocidas como ex-Bolsones, aseguran pobladores del caserío Rancho Quemado, cantón Casa Blanca, distrito de Perquín, jurisdicción de Morazán Norte.
La más reciente apuesta del Gobierno central para esa zona se anunció el 6 de febrero pasado, cuando funcionarios colocaron la primera piedra para la construcción de la nueva unidad de salud en Rancho Quemado, que atenderá a más de 10,000 pobladores, de los cuales 70 % reside en el sector delimitado, conocido como Sabanetas-Nahuaterique, que por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 quedó en territorio hondureño.
«El proyecto beneficiará no solo a Rancho Quemado, sino a mucha gente de los ex-Bolsones que tiene la doble nacionalidad y no puede viajar a Perquín por la falta de dinero, y porque no pueden ir hasta San Francisco Gotera», afirmó Josué Habacuc Escobar, comerciante de pan en la zona.
Escobar aseguró que con la nueva unidad médica se evitarán recorrer más de 10 kilómetros hasta la clínica más cercana, en Perquín, y más de una hora de recorrido para llegar al Hospital Nacional de San Francisco Gotera.
El comerciante destacó también los beneficios que tienen en el tema de la seguridad. «Antes no era así, creo que todo el país era inseguro. Uno andaba con miedo; ahora camino a las 12 de la noche y todo tranquilo», manifestó.
Para Santos German Argueta, habitante del caserío La Joya, colindante con Rancho Quemado, los servicios en educación y salud que brinda el Gobierno salvadoreño son oportunos, incluso para residentes en comunidades hondureñas como El Zancudo, Nahuaterique, Santa Elena, Arula, Cabañas y alrededores.
«Ya lo dijeron las autoridades, la salud no tiene fronteras, y creemos que este punto [Rancho Quemado] es importante, porque es hacia donde los pobladores se pueden movilizar», mencionó.
Argueta destacó la entrega de materiales educativos, «se ha trabajado con los niños los paquetes escolares, las computadoras, y así muchas obras más que se han realizado».
«Son herramientas que se adaptan a los tiempos que vivimos; la tecnología va aumentando y es necesario que los niños la vayan aprendiendo para su beneficio en el futuro», acotó.
Los pobladores de los ex-Bolsones también destacaron las jornadas de carnetización del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, destinadas a los salvadoreños en zonas fronterizas que a diario se movilizan entre ambas naciones.
«El carné les sirve a los niños para que no tengan incomodidad [al cruzar la frontera], ya que con este legalmente pueden pasar sin problema», dijo Escobar.
Por su parte, José Feliciano Ramos, residente en Nahuaterique, afirmó que estuvieron más de tres décadas abandonados por los gobiernos anteriores, pero con la gestión Bukele han logrado obtener beneficios para las comunidades.
«Tenemos más de 36 años que fuimos abandonados por los dos gobiernos [ARENA y FMLN], y hasta hoy se está dando la oportunidad de que traigan un centro de salud, más cerca y con todas las posibilidades para que el paciente no tenga que caminar mucho», afirmó.
Ramos enfatizó que en el tema de seguridad «es lo mejor que se ha hecho para nosotros que somos 50 % salvadoreños y 50 % hondureños, porque vivimos en Honduras, pero hacemos trámites en El Salvador».
Seguridad potencia el turismo
Jaime Justino Vigil Hernández, alcalde de Morazán Norte, dijo que las medidas de seguridad del Ejecutivo han favorecido al municipio para potenciar el turismo local y generar inversión.
«Podemos dar fe con toda certeza que después de la entrada [en vigencia] del régimen de excepción y las medidas de seguridad de nuestro presidente Bukele vivimos en tranquilidad y paz», declaró el jefe municipal.
Agregó que el último registro de homicidio en la zona es de aproximadamente cinco años; en perspectiva, ejemplificó las condiciones que vivieron en 2015 cuando los hechos delincuenciales eran constantes.
Hernández mencionó que el clima de seguridad ha permitido mucha inversión en turismo local, principalmente en restaurantes, balnearios y hoteles que generan fuentes de empleo y aportan al movimiento económico.
El alcalde consideró que la zona podría obtener un beneficio adicional si la red vial fuera intervenida. «Es urgente que se mejore. Si se mejora, se desarrolla todo», puntualizó.
Agregó que desde la alcaldía aprovechan el clima de seguridad actual para desarrollar programas de emprendimiento a través de ferias locales.