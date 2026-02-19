Principal
Centro Histórico de San Salvador genera $194 millones en inversión
El Centro Histórico de San Salvador se consolida como uno de los principales dinamizadores de la economía en el país al generar $194 millones de inversión en proyectos presentados por la empresa privada durante los últimos tres años, según los registros de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan).
«Si hacemos una sumatoria de 2023 hasta enero de 2026 son cerca de $194 millones en proyectos que ya están en trámites, muchos ya los inauguramos y estamos trabajando con ellos otro tipo de estrategias», aseguró Adriana Larín, directora general de Aplan, durante la entrevista de Canal 10.
La funcionaria también destacó que la institución recibió al cierre de enero pasado nuevas pr++opuestas de proyectos por un estimado de $9 millones en inversión privada, por lo que, afirmó, «le estamos apostando a todos los proyectos que nos ayuden a continuar con este desarrollo socioeconómico».
Larín mencionó que al cierre de 2025 hubo un estimado de 40 nuevas inauguraciones de establecimientos de reconocidas empresas que están ayudando a dinamizar la economía, puesto que son generadoras de fuentes de empleos en rubros como servicio, comercio, turismo y construcción.
Agregó que para este año ya tienen un listado de nuevos inversionistas interesados en sumarse a este desarrollo económico del que ya forman parte muchos empresarios; además, manifestó que próximamente anunciarán el inicio de operaciones de nuevos hoteles.
«No es una sorpresa la llegada de nuevos hoteles que vamos a estar anunciando, y otros que vamos a inaugurar, primero Dios si el clima y las condiciones nos lo permiten», puntualizó.
La directora de Aplan también mencionó que tienen muchos proyectos de inversión «sobre la mesa», pero que en este momento algunos están siguiendo el debido proceso para que en el tiempo pertinente sean emitidos los permisos de funcionamiento.
En cuanto a los beneficios fiscales, Larín detalló que ya están recibiendo a los primeros empresarios que están aplicando a los incentivos fiscales, estos son aquellos que han completado el proceso de regularización.
«Continuamos brindando apoyo para poder inaugurar [establecimientos] en los tiempos que ellos [inversionistas] nos dicen, si es antes de la Semana Santa comenzamos a trabajar todos juntos y los apoyamos en asesoramiento», destacó.
Justamente, la funcionaria señaló que los períodos vacacionales son cuando más demanda tienen de los inversores para iniciar operaciones. Larín detalló que ya iniciaron las gestiones para obtener la certificación del Centro Histórico como destino turístico inteligente, pero que «obviamente es un proceso que lleva capacitación y un diagnóstico».
«El propósito es poder utilizar la tecnología, no solamente para seguridad, sino para mejorar la calidad de los residentes y visitantes desde medir la calidad de humo hasta sensores que tengan botones de alerta», comentó Larín.
Dijo que con ONU Mujeres trabajan un programa de ciudades seguras enfocado en mejorar la percepción de confianza de las mujeres y las niñas, por ejemplo si se requiere mejorar el sistema de iluminación en zonas donde hace falta hacerlo.
Internacionales
Expresidente surcoreano Yoon condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
Internacionales
Las fechas clave de la caída en desgracia del expríncipe Andrés
Empezó hace años hasta la detención este jueves por la policía británica, como sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
1999: Andrés conoce a Jeffrey Epstein a través de la que fue pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.
Julio de 2011: Andrés renuncia a su papel de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional, unos meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein.
En ese rol de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional existen sospechas de que pudo transmitir información confidencial a Epstein.
Noviembre de 2019: Andrés se retira de sus funciones públicas, debido a fuertes críticas tras una entrevista considerada desastrosa en la BBC en la que negó, sin convencer, las acusaciones de haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, cuando era menor, mientras era explotada por Epstein. El expríncipe afirmó no recordar haberla conocido.
Agosto de 2021: Giuffre presenta una demanda civil en Estados Unidos contra el entonces príncipe por agresión sexual.
Enero de 2022: la demanda de la joven es declarada admisible por la justicia. Al día siguiente, la reina Isabel II retira a su hijo sus títulos militares y sus patronazgos reales.
Febrero de 2022: Andrés llega a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre para poner fin a las demandas. El monto se mantiene confidencial, pero según medios británicos se estima en más de 12 millones de dólares.
Diciembre de 2024: Andrés se ve envuelto en un nuevo escándalo relacionado con sus vínculos con un empresario chino acusado de espionaje.
Enero de 2025: surgen documentos judiciales que revelan un intercambio de correos electrónicos entre Andrés y Epstein en 2011, aunque el hermano del rey había asegurado que cortó los lazos con el estadounidense en 2010.
17 de octubre de 2025: Andrés renuncia a su título real de duque de York tras nuevas acusaciones publicadas en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 a los 41 años.
30 de octubre de 2025: Carlos III retira a su hermano menor todos sus títulos, incluido el de príncipe, y le obliga a dejar su residencia histórica en Windsor.
Finales de enero/principios de febrero de 2026: se publican millones de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense, algunos de los cuales resultan embarazosos y comprometedores para Andrés.
Entre ellos, aparecen fotos sin fecha que muestran al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven con el rostro cubierto, correos electrónicos invitando a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en «privado», así como una acusación de agresión sexual de una segunda mujer que afirma, a través de su abogado, que el financiero la envió a Inglaterra en 2010 para tener relaciones sexuales con Andrés en la residencia de éste en Windsor.
2 de febrero: bajo presión, Andrés deja Windsor para instalarse oficialmente en Sandringham, residencia privada del rey en Norfolk, al este de Inglaterra.
9 de febrero: la policía de Windsor indica que está «examinando» información según la cual Andrés habría transmitido en 2010 a Jeffrey Epstein datos confidenciales cuando era enviado especial para comercio internacional.
11 de febrero: el que fuera primer ministro laborista Gordon Brown llama a la policía a «examinar» las acusaciones según las cuales mujeres habrían sido enviadas a Reino Unido en aviones privados del delincuente sexual estadounidense. Según medios británicos, al menos una habría visitado a Andrés en el Palacio de Buckingham.
19 de febrero: Andrés es arrestado por la policía y puesto bajo custodia, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica.
Principal
Delincuente es condenado a diez años por hurto de piezas de vehículo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Francisco Eduardo Rodríguez Bautista a purgar una pena de diez años de cárcel por el delito de hurto agravado en el distrito de Cuscatancingo, en el municipio de San Salvador Centro.
Según la versión de la Fiscalía General de la República, este delito ocurrió el 13 de junio de 2025 en una lotificación de Cuscatancingo, cuando Rodríguez Bautista aprovechó la oscuridad de la zona para hurtar varias piezas de un vehículo que se encontraba estacionado cerca de su casa.
Aunque el ahora imputado huyó del lugar, fue identificado a través de un sistema de cámaras de video vigilancia para proceder a su detención.
Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal aplicó la pena máxima que contempla la Ley, sobre este tipo de delitos patrimoniales