Centro Histórico de San Salvador genera $194 millones en inversión

El Centro Histórico de San Salvador se consolida como uno de los principales dinamizadores de la economía en el país al generar $194 millones de inversión en proyectos presentados por la empresa privada durante los últimos tres años, según los registros de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan).

«Si hacemos una sumatoria de 2023 hasta enero de 2026 son cerca de $194 millones en proyectos que ya están en trámites, muchos ya los inauguramos y estamos trabajando con ellos otro tipo de estrategias», aseguró Adriana Larín, directora general de Aplan, durante la entrevista de Canal 10.

La funcionaria también destacó que la institución recibió al cierre de enero pasado nuevas pr++opuestas de proyectos por un estimado de $9 millones en inversión privada, por lo que, afirmó, «le estamos apostando a todos los proyectos que nos ayuden a continuar con este desarrollo socioeconómico».

Larín mencionó que al cierre de 2025 hubo un estimado de 40 nuevas inauguraciones de establecimientos de reconocidas empresas que están ayudando a dinamizar la economía, puesto que son generadoras de fuentes de empleos en rubros como servicio, comercio, turismo y construcción.

Agregó que para este año ya tienen un listado de nuevos inversionistas interesados en sumarse a este desarrollo económico del que ya forman parte muchos empresarios; además, manifestó que próximamente anunciarán el inicio de operaciones de nuevos hoteles.

«No es una sorpresa la llegada de nuevos hoteles que vamos a estar anunciando, y otros que vamos a inaugurar, primero Dios si el clima y las condiciones nos lo permiten», puntualizó.

La directora de Aplan también mencionó que tienen muchos proyectos de inversión «sobre la mesa», pero que en este momento algunos están siguiendo el debido proceso para que en el tiempo pertinente sean emitidos los permisos de funcionamiento.

En cuanto a los beneficios fiscales, Larín detalló que ya están recibiendo a los primeros empresarios que están aplicando a los incentivos fiscales, estos son aquellos que han completado el proceso de regularización.

«Continuamos brindando apoyo para poder inaugurar [establecimientos] en los tiempos que ellos [inversionistas] nos dicen, si es antes de la Semana Santa comenzamos a trabajar todos juntos y los apoyamos en asesoramiento», destacó.

Justamente, la funcionaria señaló que los períodos vacacionales son cuando más demanda tienen de los inversores para iniciar operaciones. Larín detalló que ya iniciaron las gestiones para obtener la certificación del Centro Histórico como destino turístico inteligente, pero que «obviamente es un proceso que lleva capacitación y un diagnóstico».

«El propósito es poder utilizar la tecnología, no solamente para seguridad, sino para mejorar la calidad de los residentes y visitantes desde medir la calidad de humo hasta sensores que tengan botones de alerta», comentó Larín.

Dijo que con ONU Mujeres trabajan un programa de ciudades seguras enfocado en mejorar la percepción de confianza de las mujeres y las niñas, por ejemplo si se requiere mejorar el sistema de iluminación en zonas donde hace falta hacerlo.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...