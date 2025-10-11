Principal
Capturan en Sonsonate a distribuidor de drogas vinculado a la MS
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Dennis Joel Arrizano Mejía, señalado como distribuidor de drogas vinculado a la pandilla MS13.
El detenido fue localizado en la lotificación San Antonio, en el centro de Sonsonate, donde se le incautaron 17 porciones de marihuana, 2 porciones de metanfetamina, dinero en efectivo, una balanza digital y un teléfono celular.
Arrizano Mejía será remitido a las autoridades correspondientes por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras la PNC continúa con las investigaciones para desarticular estas redes de narcotráfico vinculadas a pandillas.
Impulsan jornada nacional de reforestación con entrega gratuita de plantas y árboles
El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) informó que este sábado 11 de octubre se llevará a cabo una jornada de entrega de plantas y árboles producidos en el vivero #MOPVerde, con el objetivo de fomentar la reforestación y el cuidado del medio ambiente en todo el país.
La entrega se realizará a partir de las 9:00 de la mañana y continuará hasta agotar existencias en distintos puntos del territorio nacional.
Entre ellos se encuentran: el parque central de Armenia en Sonsonate, el parque central de Ciudad Arce en La Libertad Centro, el parque de los juegos de Jucuapa en Usulután Norte, el parque central de Chinameca en San Miguel Oeste, el parque central de San Sebastián en San Vicente Norte, el parque central de Ilobasco en Cabañas Oeste y el mercado central de Santiago Texacuangos en San Salvador Sur.
El MOP y FOVIAL invitan a la población a acercarse a los puntos de entrega para contribuir a la reforestación del país y fortalecer las acciones ambientales que impulsa el Gobierno.
PNC impulsa la recreación infantil en Santa Ana por el Día Nacional del Juego
La Policía Nacional Civil (PNC) se sumó a las actividades organizadas en el marco del Día Nacional del Juego, promoviendo la recreación y el deporte entre la niñez salvadoreña.
En el estadio Óscar Quiteño, de Santa Ana, niñas y niños de diversos centros escolares integrantes de la Liga Atlética Policial disfrutaron de juegos y dinámicas deportivas, fomentando la actividad física y la convivencia.
La PNC destacó que su participación en estas actividades forma parte de su compromiso con la sociedad salvadoreña, apoyando espacios de recreación que fortalecen valores y hábitos saludables entre los más jóvenes
Extraen vehículo después de una semana tras se arrastrado por lluvias
Este viernes 10 de octubre fue extraído un vehículo desde el puente Villalobos (Guatemala) tras ser arrastrado por las lluvias la semana pasada.
En esos momentos no se encontraba ningún tripulante dentro del vehículo, por lo que ninguna persona resultó lesionada.