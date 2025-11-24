Capturan a un miembro activo de la MS en La Libertad Norte

Un peatón perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil que se salió de la vía a raíz de otro que invadió carril, la noche del domingo, en el departamento de San Salvador.

Según el reporte de Comandos de Salvamento (CS), un vehículo invadió el carril contrario y provocó que otro automotor se desviara e impactara contra un peatón quien esperaba el autobús.

El suceso tuvo lugar sobre la carretera a Comalapa, a la altura de la entrada a la Terminal del Sur.

Voluntarios de CS auxiliaron a la víctima y la trasladaron hacia el hospital Zacamil, donde perdió la vida poco tiempo después de llegar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Asimismo, dos personas más resultaron afectadas: una mujer que sufrió un shock neurogénico al ayudar a liberar a la víctima, y que fue llevada al mismo hospital; y una joven embarazada que viajaba en el vehículo involucrado, quien fue atendida en el lugar.

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y comenzaron a indagar lo ocurrido para deducir responsabilidades.

