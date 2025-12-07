Principal
Capturan a mujer tras agredir a su vecina por tirar basura a la cuneta
La Policía arrestó en Ilopango a Ana Gladys Colorado González, de 70 años, luego de lesionar a una vecina durante una discusión que inició porque le habría tirado basura a la cuneta.
La mujer fue detenida para responder por las agresiones y restablecer el orden en la zona.
Internacionales -deportes
Norris conquista el Mundial de F1 pese a la remontada loca de Verstappen
El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, este domingo, donde ganó el neerlandés Max Verstappen.
El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.
«Me siento fenomenal. Ahora sé un poco lo que sentía Max. Quiero felicitar a los dos, a Max y Oscar por esta larga temporada. Lo he disfrutado», declaró Norris antes de subir al podio.
«Ha sido un largo viaje con McLaren, casi nueve años, por lo que me siento muy orgulloso de poder devolverles algo», añadió.
Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, ha acabado el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).
Piastri finaliza el campeonato en tercera posición, con 410 puntos.
La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Vertappen primero, seguido por Norris y Piastri, que optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros.
Solo George Russell (Mercedes), que partía cuarto y se vio superado por Charles Leclerc (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin).
Antes de acabar el primer giro, Norris sucumbió a la presión de su compañero Piastri y se vio relegado a la tercera posición, suficiente para ser campeón, pero sin colchón de seguridad, ya que de acabar fuera del podio y con Verstappen ganando la carrera, el título era para el neerlandés.
El interés antes de la primera parada en boxes se centró en esa lucha por la tercera posición entre Norris y Leclerc, con el británico defendiendo no solo el podio en Abu Dabi, sino la corona mundial.
El primero de los tres aspirantes que paró en boxes fue Norris (en la vuelta 17 de 58), que al regresar a la pista lo hizo en novena posición, por lo que tuvo que adelantar a varios pilotos para regresar a una plaza que le permitiese ganar el campeonato, evitando cualquier accidente que arruinase su objetivo.
Especialmente delicado fue el adelantamiento al japonés Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen en Red Bull. «Dejadme, ya sé lo que tengo que hacer», declaró por radio el nipón cuando desde el garaje le pidieron aguantar la posición.
En la vuelta 23, Norris adelantó a Tsunoda, que lo arrinconó contra el muro, obligando al británico a rodar fuera de la pista para volver a colocarse tercero.
Los comisarios abrieron una doble investigación por esa acción, a Tsunoda por su defensa y a Norris por salirse del trazado, pero solo fue sancionado el asiático por su zigzagueo.
En esa misma vuelta, Verstappen paró y cedió la primera plaza a Piastri.
En el ecuador de la carrera, Piastri era líder (sin parar), seguido de Verstappen y Norris a menos de 20 segundos, insuficiente para mantener la primera plaza porque el neerlandés iba mucho más rápido y le adelantó en la vuelta 41.
El australiano, con el neumático muy desgastado, entró al fin en boxes y al menos pudo conservar la segunda plaza, gracias a que Norris hizo una segunda parada para afrontar la parte final de la carrera con las gomas blandas y cubrirse con respecto de Leclerc, cuarto.
Salvo accidente, la suerte del Mundial estaba echada y la carrera acabó con la victoria de Verstappen y el campeonato para Norris.
Leclerc, Russell, Alonso, Ocon, Hamilton, Stroll y Bearman completaron el Top 10, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto y el español Carlos Sainz acabaron 12º y 13º respectivamente, y el argentino Franco Colapinto, 20º y último.
Internacionales
Incendio de un club nocturno en India deja 25 muertos
Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.
«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», escribió Sawant en X, quien agregó que «25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas».
Sawant dijo a los periodistas en el lugar que «tres o cuatro» turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.
«Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso», aseguró el ministro.
Y agregó que «los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza».
El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran «profundamente lamentables».
Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.
Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.
Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la «explosión de un cilindro», pero que está bajo investigación
Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.
En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.
Internacionales
Muere en prisión exgobernador opositor procesado por «terrorismo» en Venezuela
Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por «terrorismo» e «instigación al odio» murió en prisión, informaron el sábado a la AFP representantes de organizaciones de derechos humanos.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2,400 detenidos, la mayoría acusados de «terrorismo». Unas 2,000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.
Díaz «llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija», indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. «La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar», agregó.
Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.
«¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?», señaló Romero.
La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz «se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio».
«Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal», indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.
Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un «centro de torturas» por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
Díaz «había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado», informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. «Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público», dijo.
Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.