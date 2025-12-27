Principal
Capturan a joven que hurtó una motocicleta con la excusa de «probarla»
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), informaron sobre la captura de un joven de 18 años, acusado del delito de hurto. La víctima interpuso la denuncia y la efectividad policial permitió la captura.
El delincuente responde al nombre de Jefferson Enmanuel Cristo Cartagena, de 18 años, quien contactó a su víctima por redes sociales y se hizo pasar por comprador, mostrando gran interés en una motocicleta.
Al reunirse con el vendedor, Cartagena le pidió «probarla», pero lejos de eso, se dio a la fuga hurtando el vehículo.
El ladrón fue detenido cerca de su zona de residencia en el cantón Ayutepeque, Chalchuapa, Santa Ana Oeste y las autoridades sospechan de que existen más víctimas de este joven bajo el mismo modo de operar.
Por ello, la autoridad policial pide a la población que interpongan sus denuncias en la estación más cercana, si fueron víctima de este hombre
Conductor de camión fallece al caer al fondo de un barranco en la carretera Interamericana
Nuevamente la carretera Interamericana protagonizó un fuerte accidente de tránsito, ya que en horas de la mañana de este sábado, donde un camión de carga cayó al abismo en el km. 32 de la ruta.
Luego de intensos esfuerzos de Bomberos de Guatemala, las llamas fueron controladas, ya que al llegar al fondo del barranco, el vehículo se prendió en llamas.
Como resultado del siniestro, un hombre que presuntamente era el conductor, fue localizado entre los hierros retorcidos y rescatado.
Las autoridades guatemaltecas confirmaron que el cuerpo encontrado estaba carbonizado, por lo que se presume falleció al instante del incendio
Este es el pronóstico del clima para este sábado en El Salvador
Si tiene planes para la tarde de este sábado, le recomendamos ver las condiciones del clima que se prevén para las próximas horas sobre el territorio salvadoreño, según el informe brindado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El cielo estará poco nublado en la zona norte y la cordillera Apaneca–Ilamatepec, mientras que en el resto del país se observará el cielo despejado.
Se prevé cielo parcialmente nublado sobre el sector norte y la cordillera volcánica occidental, con posibilidad de lluvias breves. En el resto del país, el cielo estará poco nublado.
Por su parte, los vientos rondarán 10 y 20 km/h, con brisas de hasta 30 km/h en zonas altas, mientras que las temperaturas serán las siguientes:
Para las zonas altas se espera que las temperaturas se mantengan entre los 20 a 27 °C, mientras que en los valles interiores se registrarán de 30 a 36 °C, y para las zonas costeras se tendrán entre los 30 a 34 °C.
Opinet
Estados Unidos “recupera” la alianza con el Triángulo Norte en C.A.
El triunfo de Nasry Asfura en Honduras marca una reconfiguración geopolítica clave en Centroamérica. El Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) se renueva como bloque articulado con Estados Unidos, particularmente bajo la lógica de seguridad, control migratorio y orden territorial impulsada por Donald Trump.
Este reagrupamiento presenta asimetrías y retos internos que condicionan su alcance.
🛂 SEGURIDAD. Guatemala y Honduras enfrentan graves problemas de inseguridad, narcotráfico y penetración del crimen organizado. Esta realidad amplía la dependencia geopolítica y se convierte en un eje central de la relación con Estados Unidos. En este escenario, los cárteles mexicanos han trasladado parte de su guerra a la frontera sur con Guatemala. Honduras, además, carga con el precedente de narcoestado, el caso del indultado JOH y la continuidad de operaciones criminales en amplios territorios.
🐼 CHINA. El Salvador y Honduras mantienen relaciones con China, principal rival estratégico de Estados Unidos. Guatemala, por su parte, conserva vínculos con Taiwán, aliado clave de Washington. Este es un punto sensible por resolver. No es casual que Asfura haya prometido en campaña “revisar” la relación con China.
👨💼 ESTABILIDAD POLÍTICA. Guatemala y Honduras reflejan política partidaria voluble, lo que puede complicar reformas, leyes especiales y acuerdos necesarios para ejecutar planes conjuntos con el gobierno estadounidense.
En este contexto, Washington busca un Triángulo Norte predecible y cooperante, articulado con una agenda común que consolide un bloque aliado funcional en la región.
Desde la óptica estadounidense, el Triángulo Norte cumple tres funciones críticas:
➡️ Primer anillo de contención migratoria
➡️Zona clave contra el narcotráfico y el crimen transnacional
➡️Barrera geopolítica frente a la expansión de China en infraestructura crítica (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, comercio, minería entre otros)
♟️ En el tablero regional, Costa Rica y Panamá avanzan con acuerdos estratégicos con Washington, apostando por estabilidad, cooperación y negocios. En contraste, Nicaragua seguirá siendo el punto disonante: confrontativa, fuera de la arquitectura de seguridad y cooperación hemisférica reforzada por EE. UU., con afinidad con Venezuela y Cuba y una influencia determinante de China.
Centroamérica entra en una nueva fase: menos ambigüedad geopolítica y más presión por resultados en seguridad y gobernabilidad.El futuro del istmo está en juego.
Gabriel Trillos
Asesor en Comunicación Estratégica
Análisis de realidad contextual
Comunicador con más de 30 años de experiencia
Ex director de medios de comunicación