CAF confirma actualización de instrumentos normativos de Opamss

La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) participa en el 69. ° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND), que se desarrolla del 9 al 13 de marzo en Viena, Austria. Representantes de más de 100 países se han reunido para fortalecer la cooperación internacional y avanzar en soluciones frente al problema mundial de las drogas.

El superintendente Noé García compartió los avances de El Salvador en el fortalecimiento del sistema regulatorio de medicamentos fiscalizados y la modernización de los mecanismos de control con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).

«Participamos como Superintendencia de Regulación Sanitaria con el propósito de fortalecer la presencia de El Salvador en espacios internacionales de cooperación en materia de regulación y control», dijo García.

Durante la sesión, García destacó la transformación digital del sistema de control y la importancia de la cooperación internacional para garantizar el acceso a medicamentos con fines médicos y científicos, junto con medidas para prevenir su desvío y uso indebido.

En esta misión oficial, también participa Luis Reyes, jefe de la Unidad de Estupefacientes y Productos Controlados; y Sulay Mejía, jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales, quienes forman parte del equipo técnico de la SRS y contribuyen al intercambio de experiencias y conocimientos que fortalecen las acciones de regulación frente al problema mundial de las drogas.

«Agradezco el apoyo de la Embajada de El Salvador en Austria y del Embajador Kennedy Obed Reyes Lazo, cuyo acompañamiento fortalece la presencia institucional de nuestro país en estos espacios de coordinación internacional», expresó el funcionario.

