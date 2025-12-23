Jetset
Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie
Brad Pitt consiguió un avance significativo en la batalla legal que mantiene con su ex esposa, Angelina Jolie, relacionada con la propiedad del viñedo francés Château Miraval, adquirido por la pareja en 2008 y convertido en un negocio familiar icónico.
Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles falló recientemente a favor de Pitt al ordenar que Jolie entregue comunicaciones privadas, incluyendo correos electrónicos y mensajes de texto, que habían sido anteriormente retenidos o redactados por razones de privilegio legal.
Brad Pitt consiguió un fallo judicial a su favor en la disputa por Château Miraval, el viñedo francés que compartió con Angelina Jolie. La decisión ordena a Angelina Jolie entregar comunicaciones privadas que podrían ser clave para definir el futuro de la propiedad.
Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie por el viñedo
La decisión judicial, emitida el 17 de diciembre y que obliga a Jolie a proporcionar estos documentos en un plazo de 45 días, representa un paso importante para el equipo legal de Pitt, que sostiene que estas comunicaciones podrían demostrar que Jolie actuó de manera unilateral en la venta de su participación en el viñedo sin cumplir con los supuestos acuerdos previos entre ambos.
La disputa se remonta a la venta en 2021 de la participación de Jolie en Château Miraval al grupo Tenute del Mondo, filial de Stoli Group, una operación que Pitt calificó de incumplimiento de un acuerdo para no vender sin consentimiento mutuo.
Él presentó la demanda en 2022, buscando la anulación de la venta y una compensación económica por daños derivados de esa transacción.
Por su parte, Angelina Jolie ha defendido que muchos de los mensajes y correos solicitados están protegidos por el privilegio abogado?cliente y ha rechazado la entrega de comunicaciones que involucren temas sensibles. Su equipo legal ha manifestado disenso con el fallo y prepara recursos para apelar la decisión, argumentando que la entrega de estos documentos vulnera derechos de confidencialidad.
El viñedo Château Miraval, ubicado en el sur de Francia y escenario de la boda de la pareja en 2014, ha sido el epicentro de una de las batallas legales más largas y complejas tras el fin de la relación entre Pitt y Jolie, cuyo divorcio se concretó formalmente en diciembre de 2024 después de años de litigios.
Con este nuevo fallo, el caso entra en una fase crucial en la que las comunicaciones privadas podrían influir en la interpretación de los acuerdos originales entre las partes, y potenciar futuras acciones legales en torno a compensaciones y la gestión de los bienes compartidos.
Cocreador del videojuego ‘Call of Duty’ Vince Zampella muere en accidente de tránsito
Vince Zampella, uno de los cerebros del archiconocido videojuego «Call of Duty», falleció en un accidente de tránsito, según informaron medios estadounidenses el lunes.
Según la cadena NBC4, Zampella falleció el domingo en un accidente que sufrió en un Ferrari en una carretera al norte de Los Ángeles.
El estudio del fallecido creó algunos de los videojuegos más vendidos del mundo.
Zampella era conocido por ser el cocreador de la franquicia «Call of Duty», en 2003, y fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de los juegos «Titanfall», «Apex Legends» y «Star Wars Jedi».
Las hermana de Lionel que vende bikinis y se casará con un técnico del Inter Miami
Mientras el mundo del fútbol sigue cada paso de Lionel Messi, Rosario se prepara para un evento más íntimo para el capitán de la Selección argentina: el casamiento de su hermana menor, María Sol Messi.
La ceremonia será el próximo 3 de enero y reunirá a toda la familia en la ciudad natal del futbolista.
María Sol, de 32 años, está en pareja desde hace años con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami.
Diseñadora de indumentaria y emprendedora, María Sol siempre mantuvo un perfil bajo, aunque con una fuerte impronta creativa. Durante un tiempo vivió en España, pero luego regresó a la Argentina para desarrollar sus proyectos propios.
Uno de los primeros fue su participación en The Messi Store, la marca de indumentaria de su hermano, donde trabajó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger.
“Lo que intento hacer en The Messi Store es canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que el propio Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste”, explicó en una entrevista en Yahoo Sports.
“Me esforcé mucho para poder trabajar en este proyecto, que es tan especial para mi familia y para mí”, aseguró.
Impulsó su propio camino en la industria textil. Actualmente, dirige Bikinis Río, una marca independiente de trajes de baño con colecciones propias que logró instalarse con fuerza en redes sociales.
Una de sus principales clientas es su cuñada, Antonela Roccuzzo, quien en varias oportunidades lució bikinis diseñados por ella y los compartió en sus redes sociales.
Suele mostrarse como una tía muy presente de Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel y Antonela. “Mis sobrinos son mi debilidad”, contó en una entrevista en 2022 por eltrece, en la que también dejó ver su timidez frente a las cámaras y su preferencia por mantenerse lejos de la exposición mediática. “Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza”, agregó.
El gesto de María Sol Messi tras la conquista del Mundial de Qatar 2022
Fanática de Newell’s, como gran parte de la familia, también protagonizó un gesto tras el Mundial de Qatar 2022. En 2023 se tatuó la Copa del Mundo junto a la fecha de la final, y cumplió una promesa luego de la consagración de la Selección argentina.
La foto fue compartida por el tatuador Maxi Carreras en su cuenta de Instagram, quien ya elaboró diseños para Messi y su entorno en alguna oportunidad.
Carreras, quien se encuentra en Rosario, escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy se pasó María Sol Messi a cumplir su promesa”.
Acompaña la historia con la foto del tatuaje de la hermana de Lionel, donde se puede ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y debajo la fecha “18-12-22″, el día que se jugó la final entre Argentina y Francia en el Lusail Stadium de Qatar.
El GOAT Cristiano Ronaldo dirá Siiuuu en el tramo final de Rápidos y Furiosos
Es oficial: Cristiano Ronaldo será parte de la franquicia «Rápidos y Furiosos» y ya forma parte de las filmaciones, según las postales que algunos miembros del elenco de la cinta han publicado en estos días.
Uno de ellos es Tyrese Gibson, quien da vida a Roman Pierce, uno de los personajes que más tiempo ha estado a lo largo de la franquicia. La postal muestra a Ronaldo junto a los miembros del elenco.
“¡Bienvenidos a la FAMILIA! @Cristiano ¡¡El BAILE GLOBAL ACABA DE ALCANZAR NUEVAS ALTURAS!!!”, publicó Gibson, en una foto donde se reúnen el propio Cristiano Ronaldo junto a él y acompañados de Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham y Michelle Rodríguez.
Previo a esta fotografía, el propio Vin Diesel, protagonista de la franquicia, había publicado una fotografía posando junto a Cristiano Ronaldo y detallando que formaría parte de la saga. Sin embargo, la foto de Gibson muestra al portugués ya en el set de grabación.
Esta sería la primera vez que Cristiano Ronaldo incursiona en el cine, llegando a una de las sagas cinematográficas más exitosas y que también a reunido a otras grandes figuras como Gal Gadot, John Cena, entre otros.