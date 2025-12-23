Principal
10 años de prisión para sujeto que acuchilló a estudiante de la UES
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Luis Carlos Olmedo Escobar del delito de feminicidio en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2024.
El día del ataque, cuando la joven se encontraba en las instalaciones de una universidad, el agresor la interceptó y, tras una discusión, sacó un arma blanca con la que ocasionó múltiples heridas. La víctima fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar, quienes lograron detener el ataque.
El imputado y la víctima habían sostenido una relación sentimental que ella decidió finalizar debido a la violencia psicológica y el control que él ejercía sobre ella.
Durante la vista pública, el desfile probatorio acreditó la relación de confianza y poder entre el acusado y la víctima, así como su participación en el cometimiento del intento de feminicidio con arma blanca por lo que fue condenado a diez años de prisión.
Jetset
Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie
Brad Pitt consiguió un avance significativo en la batalla legal que mantiene con su ex esposa, Angelina Jolie, relacionada con la propiedad del viñedo francés Château Miraval, adquirido por la pareja en 2008 y convertido en un negocio familiar icónico.
Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles falló recientemente a favor de Pitt al ordenar que Jolie entregue comunicaciones privadas, incluyendo correos electrónicos y mensajes de texto, que habían sido anteriormente retenidos o redactados por razones de privilegio legal.
Brad Pitt consiguió un fallo judicial a su favor en la disputa por Château Miraval, el viñedo francés que compartió con Angelina Jolie. La decisión ordena a Angelina Jolie entregar comunicaciones privadas que podrían ser clave para definir el futuro de la propiedad.
Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie por el viñedo
La decisión judicial, emitida el 17 de diciembre y que obliga a Jolie a proporcionar estos documentos en un plazo de 45 días, representa un paso importante para el equipo legal de Pitt, que sostiene que estas comunicaciones podrían demostrar que Jolie actuó de manera unilateral en la venta de su participación en el viñedo sin cumplir con los supuestos acuerdos previos entre ambos.
La disputa se remonta a la venta en 2021 de la participación de Jolie en Château Miraval al grupo Tenute del Mondo, filial de Stoli Group, una operación que Pitt calificó de incumplimiento de un acuerdo para no vender sin consentimiento mutuo.
Él presentó la demanda en 2022, buscando la anulación de la venta y una compensación económica por daños derivados de esa transacción.
Por su parte, Angelina Jolie ha defendido que muchos de los mensajes y correos solicitados están protegidos por el privilegio abogado?cliente y ha rechazado la entrega de comunicaciones que involucren temas sensibles. Su equipo legal ha manifestado disenso con el fallo y prepara recursos para apelar la decisión, argumentando que la entrega de estos documentos vulnera derechos de confidencialidad.
El viñedo Château Miraval, ubicado en el sur de Francia y escenario de la boda de la pareja en 2014, ha sido el epicentro de una de las batallas legales más largas y complejas tras el fin de la relación entre Pitt y Jolie, cuyo divorcio se concretó formalmente en diciembre de 2024 después de años de litigios.
Con este nuevo fallo, el caso entra en una fase crucial en la que las comunicaciones privadas podrían influir en la interpretación de los acuerdos originales entre las partes, y potenciar futuras acciones legales en torno a compensaciones y la gestión de los bienes compartidos.
Internacionales
China denuncia “grave violación del derecho internacional” tras incautación de petroleos venezolanos
Venezuela “tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países” y la captura de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una “grave violación al derecho internacional”.
Así respondió este lunes 22 de diciembre la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, tras la incautación el pasado sábado de un petrolero frente a las costas del país latinoamericano, por segunda vez en menos de dos semanas.
Beijing «se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», agregó la Cancillería del gigante asiático, aliado de Caracas.
Según señaló la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, se trató del petrolero ‘The Centuries’, cargado en Venezuela, con “bandera falsa”, bajo el nombre de «Crag» y parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Sin embargo, el diario ‘The New York Times’ subrayó que ‘The Centuries’, no figura en la lista de petroleros sancionados por EE. UU. que mantiene públicamente el Departamento del Tesoro.
El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters.
Beijing es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.
La ocurrida el sábado 20 de diciembre fue la segunda incautación en cuestión de días. El pasado 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó otro petrolero, llamado Skipper, miembro de la flota fantasma de navíos que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada.
Estas incautaciones se registran tras meses de tensiones por el despliegue naval que Washington inició el pasado agosto en el Caribe, que ha estado seguido de ataques contra supuestas narcolanchas en esa zona y en el Pacífico oriental, mientras alega una lucha contra el narcotráfico.
Principal
Más de 7,500 personas son beneficiadas con entrega de nuevo puente en Sonsonate
La Dirección de Obras Municipales (DOM) hizo entrega del nuevo puente sobre el río Pechapa, ubicado en el cantón El Caulote, distrito de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate Centro, una infraestructura que beneficia directamente a más de 7,500 habitantes de la zona.
La obra cuenta con 32 metros de longitud y 9 metros de ancho, e incorpora barandales, rampas de acceso, aceras, iluminación y señalización adecuada, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y mejorar la movilidad de peatones y vehículos.
Además de facilitar el tránsito diario de las comunidades, el nuevo puente conecta con la cascada El Escuco, uno de los principales atractivos turísticos del distrito, por lo que se espera un impulso significativo a la actividad turística y al desarrollo económico local.
Con esta infraestructura, la DOM continúa fortaleciendo la conectividad y el acceso seguro en zonas rurales, promoviendo mejores condiciones de vida y oportunidades para las comunidades de Sonsonate Centro.