Barcelona sufre para llevarse el triunfo y sigue como líder

Los catalanes les tocó sufrir este martes para llevarse los tres puntos y mantener con el liderato tras ganar 3-1 al pobre Atlético de Madrid

El primer tanto llegó a los 19 minutos para el Atlético por parte de Baena, donde el VAR ayudó para abrir la pizarra.

A los 26 minutos, el brasileño Raphinha empata el marcador.

La jugada que doblegó a los catalanes ocurrió a los 35 minutos, cuando el polaco Robert Lewandowski.

A los 65 minutos, Olmo hace un remate con la izquierda desde el centro de área que termina entrando a la portería.

La tranquilidad llegó casi al final para los blaugranas cuando a los 90+6 Ferran anota el tercero y cerrar el marcador positivo para los de Flick

