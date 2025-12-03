Internacionales -deportes
Barcelona sufre para llevarse el triunfo y sigue como líder
Los catalanes les tocó sufrir este martes para llevarse los tres puntos y mantener con el liderato tras ganar 3-1 al pobre Atlético de Madrid
El primer tanto llegó a los 19 minutos para el Atlético por parte de Baena, donde el VAR ayudó para abrir la pizarra.
A los 26 minutos, el brasileño Raphinha empata el marcador.
La jugada que doblegó a los catalanes ocurrió a los 35 minutos, cuando el polaco Robert Lewandowski.
A los 65 minutos, Olmo hace un remate con la izquierda desde el centro de área que termina entrando a la portería.
La tranquilidad llegó casi al final para los blaugranas cuando a los 90+6 Ferran anota el tercero y cerrar el marcador positivo para los de Flick
Cristiano Ronaldo jugará contra México en 2026
Terminaron los rumores y la especulación, y oficialmente Cristiano Ronaldo visitará el estadio Azteca y jugará un amistoso en el 2026.
Según el medio deportivo RÉCORD, el partido será los portugueses y mexicanos en la fecha FIFA de marzo.
El juego está programado que se realice el próximo 28 de marzo y por el momento no han bridado más detalles.
Lamine Yamal se acuerda de los colchoneros previo al juego de este martes
El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se acordó este martes del Atlético Madrid en sus redes sociales.
Yamal publicó en su storie de Instagram un gol que le hizo al cuadro colchonero.
Con esta imagen Lamine calienta el partido contra el Atlético que se realizará este día a las 2: 00 de la tarde (hora salvadoreña).
Niño de 15 años hace una increíble travesía para narrar la final de la Copa Libertadores
Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes en redes sociales, se volvió viral luego de que transmitiera la final de la Copa Libertadores efectuada el sábado en Lima, desde lo alto de un cerro.
La historia de este joven que se ha replicado miles de veces en las redes cuenta como Huamán llegó a la capital peruana, tras viajar 18 horas desde su ciudad natal, Huampica.
Sus herramientas, un teléfono móvil, micrófono, trípode, un aro de luz y el apoyo de su hermano. De esta forma el jovencito de 15 años narró desde la cima del cerro colindante al estadio Monumental.
Como todo un profesional, el chico comentó cada jugada de la final del torneo más importante de la Conmebol y que finalmente ganó el Flamengo por 0-1 al Palmeiras.