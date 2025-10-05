Principal
Autor de homicidio en Coatepeque y sus cómplices son capturados
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que fue capturado el responsable del homicidio registrado el 2 de octubre en Coatepeque, donde se encontró el cadáver de un hombre con múltiples heridas de arma blanca. La Policía Nacional Civil (PNC) activó de inmediato el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO) y coordinó las diligencias con la Fiscalía General de la República.
El detenido fue identificado como Luis Antonio Rivera Gómez, señalado como el presunto autor material del crimen. Además, las autoridades reportaron la aprehensión de cuatro personas que habrían actuado como cómplices: Ileana Abigail García Andrade; Mario Edgardo Ávila Ramírez; Guillermo Joel Mejía Noyola; y Nancy Cristina Barrera Sance.
Según informó el ministro Villatoro, las diligencias policiales y fiscales permitieron reunir los indicios necesarios para proceder con las detenciones, en el marco del compromiso del Estado por garantizar justicia a las víctimas. “Somos un Estado que no tolera más los actos de violencia y vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre todos aquellos que no respeten la vida de otro ser humano”, afirmó el funcionario.
La PNC y la Fiscalía continúan con las investigaciones y las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer el hecho y llevar ante los tribunales a los responsables. Las autoridades solicitaron a la población colaborar con cualquier información que pueda contribuir al proceso investigativo.
Principal
Pandillero es entregado a las autoridades salvadoreñas tras ser capturado en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Óscar Armando Cortez López, alias “Snoopy”, “Slupy” o “Scooby”, miembro de la estructura criminal MS13, clica Pinos Locos Salvatruchos.El arresto se realizó mediante un trabajo coordinado entre las autoridades salvadoreñas y guatemaltecas, luego de que el sujeto intentara evadir la justicia huyendo hacia Guatemala.
Cortez López posee orden de captura vigente y antecedentes por los delitos de homicidio agravado, portación y conducción de armas de guerra, agrupaciones ilícitas y lesiones.
El detenido fue entregado a las autoridades salvadoreñas y se encuentra a disposición del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, donde enfrentará los cargos en su contra.
Principal
Cerro Verde recibe a turistas nacionales e internacionales en la Feria del Jocote Corona 2025
El Parque Natural Cerro Verde, en Santa Ana, recibió este domingo a nacionales e internacionales para disfrutar de la Feria del Jocote Corona 2025, un evento que combina naturaleza, gastronomía y cultura.
La feria, ubicada a 77 kilómetros de San Salvador, se desarrolla en 54 manzanas con senderos interpretativos y espacios destinados a actividades recreativas y educativas.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa este tipo de eventos como parte de su estrategia para fortalecer el turismo interno y atraer visitantes del exterior. Los asistentes pueden recorrer los senderos del parque, degustar platillos tradicionales elaborados con jocote corona y participar en actividades culturales, mientras disfrutan del clima fresco de la zona y del paisaje volcánico que rodea el parque.
La feria se ha convertido en un referente para la promoción turística, combinando la riqueza natural de Cerro Verde con la tradición del jocote corona, fruto que es comercializado directamente por los productores locales, garantizando frescura y calidad a quienes visitan el evento.
Internacionales
Taller de educación para la paz reúne a la comunidad y excombatientes en Colombia
El 29 de septiembre de 2025, la ciudad de Samaniego fue escenario de un taller de educación para la paz, en el marco del proceso de paz en curso para la coconstrucción de la paz territorial en Nariño. La actividad reunió a representantes del gobierno, líderes de excombatientes, jóvenes y miembros del Consejo de Paz, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la confianza comunitaria.
El taller se desarrolló tras la firma de un Memorando de Acuerdo entre la Alcaldía de Samaniego, la Secretaría de Educación de Nariño y la organización internacional Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL). Este acuerdo busca promover la cooperación en iniciativas de educación para la paz y consolidar a Samaniego como una “Ciudad de Paz”. Durante la jornada, los participantes también firmaron una carta de apoyo a la Declaración de Paz y Cese de Guerras (DPCW).
La jornada incluyó cuatro módulos educativos facilitados por HWPL, con traducción simultánea para garantizar la participación de todos los grupos. Entre las actividades destacadas estuvo la “Paloma de la Paz y Mapa de Colombia”, en la que los asistentes plasmaron acciones concretas para promover la paz en sus comunidades. Asimismo, los jóvenes reflexionaron sobre su papel en el fortalecimiento de la paz territorial en Nariño.
El taller concluyó con la firma de una Proclamación de Paz y la declaración conjunta de los participantes: “Somos uno por la paz en Colombia”. Una fotografía conmemorativa capturó el espíritu de unidad del evento, junto a las banderas de HWPL y la proclamación firmada.
La iniciativa representa un avance en la construcción de paz en Nariño, al integrar las voces de jóvenes, líderes comunitarios y excombatientes, con el apoyo del gobierno y socios internacionales, demostrando que la paz puede construirse colectivamente desde la base.