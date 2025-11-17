Autobús cae al abismo y deja al menos 12 fallecidos en Ecuador

La tarde del sábado 15 de noviembre, una jornada que prometía diversión, terminó convertida en una tragedia de gran magnitud en Parral, Chihuahua.

Durante una carrera de caballos en el hipódromo Santa Teresa, se registró una masacre derivada de una presunta disputa entre dos grupos criminales, dejando varios muertos y heridos. El momento exacto del ataque quedó captado en video y ya circula ampliamente en redes sociales.

Masacre a manos de Los Salgueiro del Cártel de Sinaloa y La Línea del Cártel de Juárez

De acuerdo con el medio local El Diario de Chihuahua, en el carril de carreras se encontraban integrantes del grupo criminal conocido como “Los Salgueiro”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, entre ellos un hijo de Ruperto Salgueiro, alias “El 37”, quien fue reportado como herido de gravedad.

Hacia las 16:30 horas, asistentes al evento reportaron una balacera intensa, seguida de persecuciones, bloqueos en la carretera Parral–Jiménez y enfrentamientos en Valle de Allende, a pocos minutos del punto inicial de violencia.

Según versiones extraoficiales, un comando perteneciente a “La Línea”, organización rival ligada al Cártel de Juárez, habría ingresado al lugar de manera sigilosa para ejecutar un ataque directo contra mandos regionales de “Los Salgueiro”.

¿Qué pasó en la carrera de caballos en Parral, Chihuahua?

Presuntamente, uno de los sicarios disparó tres veces contra el principal objetivo antes de que el resto del grupo abriera fuego con armas largas contra el punto donde se concentraban sus adversarios.

#Mexico l Un grupo armado mató a seis personas tras irrumpir en una carrera de caballos en los carriles Santa Teresa, en Parral, Chihuahua, La masacre es derivada de una presunta disputa entre dos grupos criminales. pic.twitter.com/fRHZyVTSz5 — Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025

Siete mandos regionales habrían sido asesinados, incluidos sujetos identificados con los alias “El Benito” o “El 8-4”, “El Güilo” y “El Chiquilín”, mientras que otro individuo conocido como “El Pana” habría sido privado de la libertad.

Los atacantes huyeron hacia la carretera a Jiménez, donde bloquearon el paso con tres camiones presuntamente robados. En la zona se localizaron vehículos abandonados y casquillos percutidos. Testigos señalaron que algunos heridos escaparon hacia el cerro en estado crítico, por lo que podría haber más víctimas en los alrededores.

Autoridades vigilan Carril Santa Teresa

Este ataque habría ocurrido en el contexto de una disputa prolongada entre “La Línea” y “Los Salgueiro” por el control de Parral y sus alrededores, una pugna que se intensificó tras el debilitamiento interno del Cártel de Sinaloa. La presencia de operadores de alto nivel en el evento habría motivado la ofensiva.

Tras los hechos, el Gobierno Municipal de Allende emitió un aviso recomendando evitar el tramo carretero Parral–Jiménez, especialmente en la zona del Carril Santa Teresa, hasta nuevo aviso.

Hasta el domingo 16 de noviembre, corporaciones de seguridad permanecen en la región para mantener el orden y continuar las labores de vigilancia.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...