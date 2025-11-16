Internacionales -deportes
Cae «Chiquidrácula» el arbitro mexicano que fue detestado en el estadio Cuscatlán
El futbol mexicano se cimbró la mañana de este 16 de noviembre luego de que trascendió que Marco Antonio Rodríguez, uno de los árbitros más reconocidos del siglo XXI, fue detenido.
El medio deportivo Récord fue el que dio a conocer la noticia, afirmando que, un documento en su posesión, valida que el silbante azteca está siendo acusado por violencia familiar.
«Chiquidrácula», como es conocido, ya había sido detenido por este mismo delito en 2023, pero en aquel entonces fue puesto en libertad rápidamente.
La citada fuente asegura que Marco Antonio Rodríguez tendrá una audiencia el próximo martes 18 de noviembre, a las 12:30 horas. A diferencia de la ocasión anterior, esta vez deberá comparecer físicamente sobre el delito que se le imputa.
Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como «Chiquidrácula», es un exárbitro mexicano que se convirtió en una de las figuras más mediáticas y reconocidas del futbol nacional e internacional por su estilo enérgico, su carácter firme y su manera particular de impartir justicia dentro del terreno de juego.
Durante más de dos décadas fue uno de los silbantes más constantes de la Liga MX y también representó a México en torneos de gran prestigio, incluyendo tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Su nombre se volvió aún más recordado tras dirigir el histórico Brasil 1-7 Alemania en semifinales del Mundial 2014, uno de los partidos más impactantes en la historia del futbol.
Tras su retiro, incursionó como analista, entrenador y conferencista, manteniéndose cercano al deporte que marcó su vida. Su personalidad polémica pero profesional lo ha convertido en un personaje permanente en la conversación futbolera.
Sin Cristiano, Portugal le dio una paliza a Armenia y se clasificó al Mundial 2026
Portugal aplastó por 9-1 a Armenia este domingo, en la última fecha de las Eliminatorias Europeas, y se convirtió en la 31° selección en clasificarse al Mundial 2026. Una paliza que tuvo a Cristiano Ronaldo ausente por suspensión y que contó con dos hat-tricks: uno de Joao Neves y otro de Bruno Fernandes, y los tantos de Renato Veiga, Goncalo Ramos y Francisco Conceicao.
De esta manera, Portugal se unió a Inglaterra, Francia y Croacia entre las selecciones del Viejo Continente que ya se aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo. Esta última fecha de las Eliminatorias Europeas continuará con más partidos este domingo y concluirá finalmente el martes, donde quedarán selladas ocho clasificaciones más (las de los líderes del resto de los grupos).
Será la séptima participación consecutiva (antes había participado en 1966 y 1986) para Portugal en un Mundial, certamen que nunca pudo ganar y en el que obtuvo su mejor resultado en 1966: un tercer puesto.
Hasta ahora, en sus nueve Mundiales, lleva 35 partidos jugados, 17 ganados, seis empatados y 12 derrotas, con 61 goles a favor (ocho fueron de Cristiano, en cinco ediciones diferentes) y 41 en contra.
Cristiano, que a sus 40 años va camino a su sexto Mundial, recibió la tarjeta roja directa en Dublín durante la derrota por 2-0 ante Irlanda el jueves, tras una jugada en la que impactó con un codazo en la espalda al defensor Dara O’Shea, revisado por el árbitro en el VAR, quien lo mandó a los vestuarios, al que se fue cruzándose palabras con los fanáticos irlandeses, que le corearon el nombre de Lionel Messi.
Video de la fuerte bronca en el Estados Unidos vs. Paraguay
Un partido que de amistoso no tuvo nada. Este sábado, la selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester (cerca de Philadelphia), pero con un asterisco bastante marcado, debido a que en el tiempo añadido, ambas escuadras terminaron dándose unos cuantos golpes.
En el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales. El forcejeo entre ambos fue tal, que el cuarto árbitro tuvo que intervenir antes de que el paraguayo pusiera su brazo derecho sobre la nuca del estadounidense. Acto seguido, Sebastian Berhalter vino en defensa de su compañero, y allí se formó la tangana.
#EstadosUnidos l La selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester, pero en el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales. pic.twitter.com/CjfKE41y9I
— Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025
En las imágenes se apreció como j ugadores de ambas escuadras (e incluso integrantes del cuerpo técnico), se amontonaron, lanzando golpes a diestra y siniestra. Segundos después, todo acabó con la separación de ambos grupos. Sin embargo, Freeman terminó con la boca rota y con algo de sangre.
El partido se reanudó con los 22 jugadores en cancha, y la victoria terminó siendo para los de casa.
Habilitarán cines al aire libre para disfrutar del partido entre Surinam y El Salvador
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) anunció que transmitirá el partido de La Selecta en cines al aire libre para que más aficionados puedan disfrutar del encuentro.
Uno de los espacios estará ubicado en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, y otro en Nuevo Cuscatlán. Ambos puntos ofrecerán acceso gratuito en un ambiente familiar y seguro.
La iniciativa busca brindar una alternativa accesible para que la población comparta la emoción del fútbol en comunidad.