Internacionales
Autoridades investigan fatal atropello en Panajachel, Guatemala que dejó dos víctimas mortales
En Panajachel, Sololá, Guatemala, una madre y su hija perdieron la vida al ser atropelladas por un microbús con placas salvadoreñas. El hecho ocurrió el sábado, cuando ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta y fueron embestidas por el vehículo que habría perdido el control.
Las fallecidas fueron identificadas como Enma Aguilar Yoc y su hija Marleny Sahón Aguilar, una reconocida chef de la localidad. Tras el impacto, la madre fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Sololá, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones. Marleny falleció en el lugar del accidente. La chef deja en la orfandad a una niña de 10 años.
Según los reportes preliminares, el microbús habría sufrido fallas en el sistema de frenos, lo que llevó al conductor a invadir el carril contrario. En su trayectoria también habría colisionado con un pick up y con otras motocicletas, dejando más personas lesionadas que fueron atendidas por los cuerpos de socorro.
La Policía Nacional Civil de Guatemala y las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y verificar las condiciones mecánicas del transporte involucrado.
Internacionales
#VIDEO l Graban masacre en plena carrera de caballos
La tarde del sábado 15 de noviembre, una jornada que prometía diversión, terminó convertida en una tragedia de gran magnitud en Parral, Chihuahua.
Durante una carrera de caballos en el hipódromo Santa Teresa, se registró una masacre derivada de una presunta disputa entre dos grupos criminales, dejando varios muertos y heridos. El momento exacto del ataque quedó captado en video y ya circula ampliamente en redes sociales.
Masacre a manos de Los Salgueiro del Cártel de Sinaloa y La Línea del Cártel de Juárez
De acuerdo con el medio local El Diario de Chihuahua, en el carril de carreras se encontraban integrantes del grupo criminal conocido como “Los Salgueiro”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, entre ellos un hijo de Ruperto Salgueiro, alias “El 37”, quien fue reportado como herido de gravedad.
Hacia las 16:30 horas, asistentes al evento reportaron una balacera intensa, seguida de persecuciones, bloqueos en la carretera Parral–Jiménez y enfrentamientos en Valle de Allende, a pocos minutos del punto inicial de violencia.
Según versiones extraoficiales, un comando perteneciente a “La Línea”, organización rival ligada al Cártel de Juárez, habría ingresado al lugar de manera sigilosa para ejecutar un ataque directo contra mandos regionales de “Los Salgueiro”.
¿Qué pasó en la carrera de caballos en Parral, Chihuahua?
Presuntamente, uno de los sicarios disparó tres veces contra el principal objetivo antes de que el resto del grupo abriera fuego con armas largas contra el punto donde se concentraban sus adversarios.
#Mexico l Un grupo armado mató a seis personas tras irrumpir en una carrera de caballos en los carriles Santa Teresa, en Parral, Chihuahua,
La masacre es derivada de una presunta disputa entre dos grupos criminales. pic.twitter.com/fRHZyVTSz5
— Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025
Siete mandos regionales habrían sido asesinados, incluidos sujetos identificados con los alias “El Benito” o “El 8-4”, “El Güilo” y “El Chiquilín”, mientras que otro individuo conocido como “El Pana” habría sido privado de la libertad.
Los atacantes huyeron hacia la carretera a Jiménez, donde bloquearon el paso con tres camiones presuntamente robados. En la zona se localizaron vehículos abandonados y casquillos percutidos. Testigos señalaron que algunos heridos escaparon hacia el cerro en estado crítico, por lo que podría haber más víctimas en los alrededores.
Autoridades vigilan Carril Santa Teresa
Este ataque habría ocurrido en el contexto de una disputa prolongada entre “La Línea” y “Los Salgueiro” por el control de Parral y sus alrededores, una pugna que se intensificó tras el debilitamiento interno del Cártel de Sinaloa. La presencia de operadores de alto nivel en el evento habría motivado la ofensiva.
Tras los hechos, el Gobierno Municipal de Allende emitió un aviso recomendando evitar el tramo carretero Parral–Jiménez, especialmente en la zona del Carril Santa Teresa, hasta nuevo aviso.
Hasta el domingo 16 de noviembre, corporaciones de seguridad permanecen en la región para mantener el orden y continuar las labores de vigilancia.
Internacionales
VIDEO: Conductor de camioneta que iba a ser encañonado atropella y mata a ladrón
Un intento de asalto registrado en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, terminó con la muerte de uno de los sospechosos, luego de que el conductor de un vehículo reaccionara embistiéndolo con el automóvil.
El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre en la calle Porto Vitória, pero cobró relevancia pública este viernes 14, cuando se difundieron en redes sociales los videos captados por cámaras de vigilancia del sector.
En las imágenes se observa a dos hombres que se movilizan en motocicleta y se aproximan a un carro que circulaba por la vía. En lugar de detenerse, el conductor acelera de forma repentina hacia ellos, lo que provoca que uno de los sospechosos caiga de la moto.
Según medios de Brasil, la intención de los ocupantes de la motocicleta era encañonar al conductor del vehículo para robarle el dinero; se informó que venía saliendo del banco.
#Internacionales l Un intento de asalto registrado en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, terminó con la muerte de uno de los sospechosos, luego de que el conductor de un vehículo reaccionara embistiéndolo con el automóvil. pic.twitter.com/dX79ArrRSp
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2025
Segundos después, el automovilista realizó una maniobra en reversa y volvió a atropellar al hombre, que ya permanecía tendido sobre el pavimento. Medios locales reportan que el sospechoso murió en el lugar.
Las autoridades brasileñas investigan las circunstancias del hecho y deberán determinar si la reacción del conductor se enmarca en una legítima defensa o si podría derivar en responsabilidades penales.
En 2025, Brasil sigue siendo uno de los países con mayor nivel de violencia urbana del mundo, aunque las cifras generales muestran una tendencia a la baja en los homicidios,.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública y datos citados por organismos internacionales, Brasil registró en 2024 alrededor de 38.7 mil homicidios, lo que equivale a una tasa de 18,2 muertes por cada 100 mil habitantes, la más baja en más de una década y con una reducción cercana al 16 % frente a 2020.
Internacionales
Mujer se defiende de su pareja agresiva y fue capturada, en México
Una discusión doméstica terminó en un hecho violento en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, donde una mujer hirió a su pareja con un arma punzocortante luego de que él presuntamente comenzara a agredirla físicamente dentro de su vivienda ubicada en la Calzada Santa María.
Vecinos reportaron haber escuchado gritos, golpes y pedidos de auxilio, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades al percatarse de que la situación se estaba saliendo de control.
De acuerdo con los primeros informes, Esthela “N”, de 30 años, declaró que su pareja, Daniel, de 33, inició la agresión. Ante los golpes, la mujer tomó un cuchillo para defenderse y logró detener el ataque, hiriéndolo en varias ocasiones.
Paramédicos trasladaron al hombre a un hospital, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Por su parte, Esthela fue detenida y presentada ante las autoridades, que ahora deberán determinar si actuó en legítima defensa o enfrentará cargos por las heridas provocadas.