Internacionales
Surgen grupos de «limpieza» para eliminar a pandilleros por falta de seguridad en Guatemala
Los guatemaltecos ya se están casando que los «engañen» en el tema de seguridad y en redes sociales han circulado videos de del surgimientos de grupos de «limpieza» para eliminar pandilleros.
Uno de los municipios que se ha visto presencia de este tipo de grupos organizados es en San Raymundo de Guatemala.
Los miembros han prometido que al ver un marero o un ladrón será «castigado» con su vida.
Este grupo de limpieza afirma que se organizó porque la falta de seguridad por parte del gobierno de Bernardo Arévalo que tiene a todos los guatemaltecos de rodillas por las altos índices de criminalidad.
Internacionales
Autobús cae al abismo y deja al menos 12 fallecidos en Ecuador
Un autobús se precipitó el domingo al abismo cuando transitaba por una carretera en el centro andino de Ecuador, dejando al menos una docena de muertos y un número aún indeterminado de heridos, según los bomberos de la población de Guaranda, cuyas unidades atienden la emergencia.
El hecho ocurrió pasado el mediodía en la vía cercana a la población de Simiatug, 217 kilómetros al sur de la capital, en la provincia de Bolívar, cuya capital es Guaranda.
El autobús de la cooperativa Ambateñita cumplía el recorrido Ambato-Simiatug y según reportes preliminares iba con exceso de pasajeros, informó a The Associated Press el teniente de bomberos de Guaranda, Jorge Valencia.
Ante lo alejado de la zona del siniestro, campesinos de la localidad fueron los primeros en cumplir con la extracción de los fallecidos y heridos del vehículo, agregó el teniente Valencia.
#Ecuador l Al menos 12 fallecidos y 20 lesionados dejó como resultado la caída de un bus de la cooperativa Ambateñita en abismo ubicado en la vía cercana a la población de Simiatug, 217 kilómetros al sur de la capital, en la provincia de Bolívar, Guaranda. pic.twitter.com/PUvUyuigwC
— Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025
Los accidentes de autobús se producen con relativa frecuencia en Ecuador. En septiembre el choque entre un autobús y un camión dejó cinco muertos en una carretera de Esmeraldas, en el norte del país, mientras que en agosto un autobús se precipitó por un abismo en la ruta Ambato-Guayaquil con un saldo de nueve fallecidos.
En las primeras imágenes difundidas sobre el accidente del domingo en medios como la red de televisión Teleamazonas, se pudo observar a los vecinos ayudando a las víctimas. El vehículo permanecía al fondo de una pendiente de unos 150 metros.
El hecho se produjo cuando el país se encontraba en medio de una jornada de referendo para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna y la posibilidad de acoger bases militares extranjeras para combatir el crimen organizado, entre otras temáticas.
Internacionales
Autoridades investigan fatal atropello en Panajachel, Guatemala que dejó dos víctimas mortales
En Panajachel, Sololá, Guatemala, una madre y su hija perdieron la vida al ser atropelladas por un microbús con placas salvadoreñas. El hecho ocurrió el sábado, cuando ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta y fueron embestidas por el vehículo que habría perdido el control.
Las fallecidas fueron identificadas como Enma Aguilar Yoc y su hija Marleny Sahón Aguilar, una reconocida chef de la localidad. Tras el impacto, la madre fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Sololá, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones. Marleny falleció en el lugar del accidente. La chef deja en la orfandad a una niña de 10 años.
Según los reportes preliminares, el microbús habría sufrido fallas en el sistema de frenos, lo que llevó al conductor a invadir el carril contrario. En su trayectoria también habría colisionado con un pick up y con otras motocicletas, dejando más personas lesionadas que fueron atendidas por los cuerpos de socorro.
La Policía Nacional Civil de Guatemala y las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y verificar las condiciones mecánicas del transporte involucrado.
Internacionales
#VIDEO l Graban masacre en plena carrera de caballos
La tarde del sábado 15 de noviembre, una jornada que prometía diversión, terminó convertida en una tragedia de gran magnitud en Parral, Chihuahua.
Durante una carrera de caballos en el hipódromo Santa Teresa, se registró una masacre derivada de una presunta disputa entre dos grupos criminales, dejando varios muertos y heridos. El momento exacto del ataque quedó captado en video y ya circula ampliamente en redes sociales.
Masacre a manos de Los Salgueiro del Cártel de Sinaloa y La Línea del Cártel de Juárez
De acuerdo con el medio local El Diario de Chihuahua, en el carril de carreras se encontraban integrantes del grupo criminal conocido como “Los Salgueiro”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, entre ellos un hijo de Ruperto Salgueiro, alias “El 37”, quien fue reportado como herido de gravedad.
Hacia las 16:30 horas, asistentes al evento reportaron una balacera intensa, seguida de persecuciones, bloqueos en la carretera Parral–Jiménez y enfrentamientos en Valle de Allende, a pocos minutos del punto inicial de violencia.
Según versiones extraoficiales, un comando perteneciente a “La Línea”, organización rival ligada al Cártel de Juárez, habría ingresado al lugar de manera sigilosa para ejecutar un ataque directo contra mandos regionales de “Los Salgueiro”.
¿Qué pasó en la carrera de caballos en Parral, Chihuahua?
Presuntamente, uno de los sicarios disparó tres veces contra el principal objetivo antes de que el resto del grupo abriera fuego con armas largas contra el punto donde se concentraban sus adversarios.
#Mexico l Un grupo armado mató a seis personas tras irrumpir en una carrera de caballos en los carriles Santa Teresa, en Parral, Chihuahua,
La masacre es derivada de una presunta disputa entre dos grupos criminales. pic.twitter.com/fRHZyVTSz5
— Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025
Siete mandos regionales habrían sido asesinados, incluidos sujetos identificados con los alias “El Benito” o “El 8-4”, “El Güilo” y “El Chiquilín”, mientras que otro individuo conocido como “El Pana” habría sido privado de la libertad.
Los atacantes huyeron hacia la carretera a Jiménez, donde bloquearon el paso con tres camiones presuntamente robados. En la zona se localizaron vehículos abandonados y casquillos percutidos. Testigos señalaron que algunos heridos escaparon hacia el cerro en estado crítico, por lo que podría haber más víctimas en los alrededores.
Autoridades vigilan Carril Santa Teresa
Este ataque habría ocurrido en el contexto de una disputa prolongada entre “La Línea” y “Los Salgueiro” por el control de Parral y sus alrededores, una pugna que se intensificó tras el debilitamiento interno del Cártel de Sinaloa. La presencia de operadores de alto nivel en el evento habría motivado la ofensiva.
Tras los hechos, el Gobierno Municipal de Allende emitió un aviso recomendando evitar el tramo carretero Parral–Jiménez, especialmente en la zona del Carril Santa Teresa, hasta nuevo aviso.
Hasta el domingo 16 de noviembre, corporaciones de seguridad permanecen en la región para mantener el orden y continuar las labores de vigilancia.