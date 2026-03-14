Asaltan sede del Partido Comunista en centro de Cuba durante protestas por apagones

Estos hechos ocurrieron cuando Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana

Un breve reporte del periódico provincial Invasor informó que como resultado de estos «hechos vandálicos» fueron detenidas cinco personas.

«Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción», precisó Invasor.

Videos que circulan en redes sociales, cuya autenticidad la AFP no ha podido verificar, ilustran los hechos descritos por Invasor y muestran a personas protestando, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.

Según el periódico oficial, las manifestaciones también provocaron daños a otros establecimientos estatales del territorio y «una persona en estado de embriaguez sufrió una caída» y está siendo atendida en un centro hospitalario, aunque no se mencionan las lesiones de la persona ni su vinculación con los hechos.

Sin embargo, la eoenegé Justicia11, que documenta las manifestaciones en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, alertó que la lesión de la persona mencionada por la prensa oficial «podría tartarse de una herida de bala», sin precisar el origen de los disparos.

«De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partdio Comunista», denunció Justicia11.

Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cazuelas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

De acuerdo con publicaciones de medios independientes y de usuarios en redes sociales, La Habana, donde los cortes eléctricos se han extendido por más de 15 horas en las últimas semanas, es por estos días el epicentro de las protestas nocturnas, aunque se han registrado también en otras partes del país.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar «soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales», mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una «amenaza excepcional» por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...