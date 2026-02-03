Principal
Anuncian disminución en los precios de los combustibles en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer este lunes los precios de los combustibles en El Salvador para los próximos días del mes febrero de 2026.
De acuerdo con la institución, la gasolina superior disminuirá hasta $0.03 por galón, mientras que la regular bajará $0.01. Por su parte, el diésel aumentará $0.02 su precio en todo el país.
Estos costos se mantendrán vigentes desde este martes 3 hasta el próximo lunes 16 de febrero, según lo determinado por la DGEHM.
En dicho período, el costo de la gasolina regular en la zona central será de $3.54, mientras que para la zona occidental será de $3.55 y para la zona oriental será de $3.58.
Por su parte, la gasolina superior tendrá un valor de $3.80 para la zona central, mientras que para la zona occidental será de $3.81 y oriental de $3.84.
Finalmente, el diésel tendrá un precio de $3.44 para la zona central, mientras que en el occidente del país será de $3.45 y en el oriente de $3.49.
Principal
Baja inflación favoreció los precios estables en El Salvador en 2025
Al cierre del año 2025, se registró una tasa promedio de inflación de 0.93 % en la economía salvadoreña, la segunda más baja de los últimos cinco años, y, además, se ubica por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años, así lo explicó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez.
En declaraciones brindadas a «Diario El Salvador», el funcionario explicó que los resultados obtenidos el año pasado respecto a este índice implica que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».
«También son beneficiados del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y el aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.
Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
«El comportamiento de los precios en el país durante 2025, no presentó variaciones bruscas sino estables, lo que refleja el efecto positivo de las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de los agromercados, los cuales inciden en que el costo de los alimentos se mantengan estables y accesible para la población», destacó.
En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %; comportamiento que atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.
También señaló un crecimiento del ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas de 1.29 %, el cual representa aproximadamente el 27 % del gasto de consumo de los hogares.
Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador está entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).
A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.
Mientras tanto, de enero abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.
Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.
Jetset
Radio Clásica inaugura la tercera temporada de encuentros
Radio Clásica da inicio a la tercera temporada de Encuentros, su programa dedicado a la reflexión y discusión del pensamiento intelectual salvadoreño y latinoamericano, con una apertura que conjuga música, literatura, memoria cultural y pensamiento crítico. Música, literatura y pensamiento en diálogo vivo con Germán Cáceres Buitrago
El programa es conducido por el Dr. Emilio Delgado Chavarría, doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ingeniería en Tecnologías aplicadas a la Educación por la Universidad de Poitiers, junto a Elizabeth Trabanino, directora de Radio Clásica, emisora cultural con casi cinco décadas de historia y referente del quehacer cultural del país.
Para esta apertura de temporada, Encuentros tiene como invitado al Germán Cáceres Buitrago, compositor, director de orquesta y una de las figuras más influyentes de la música académica salvadoreña y latinoamericana.
Nacido en San Salvador, Cáceres inició sus estudios musicales en el país con maestros fundamentales como Ion Cubicec y Esteban Servellón. Posteriormente ingresó a la Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo su licenciatura y posgrado, y más adelante recibió el doctorado en Artes Musicales por la Universidad de Cincinnati.
.
.
Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de El Salvador en dos periodos clave y ha sido invitado a dirigir prestigiosas orquestas en América Latina y Europa, escenarios donde también se han estrenado sus obras. Su catálogo incluye conciertos, sonatas, obras sinfónicas y piezas inspiradas tanto en la literatura como en el pensamiento humanista.
El eje del programa será su libro Tientos y narraciones. Ensayos, cuentos y discursos, una obra que combina la apasionante trayectoria intelectual y artística del autor con un acercamiento íntimo a grandes figuras nacionales e internacionales, abordadas de manera reflexiva, crítica y amena.
Durante el diálogo se recorrerán temas como la identidad cultural, la música en El Salvador, la relación entre arte y sociedad, la tensión entre lo nacional y lo cosmopolita, así como textos dedicados a figuras como Oscar Melhado, Ricardo Lindo, Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Julián Orbón, Aurelio de la Vega, además de reflexiones sobre Beethoven, la muerte y el arte, y narraciones como La casa del maestro, donde música y literatura se entrelazan.
.
.
Este primer programa de la temporada será grabado en vivo y con participación del público, propiciando un diálogo cercano entre el autor, los conductores y la audiencia, en un ambiente que celebra la palabra, el pensamiento crítico y la experiencia compartida.
El encuentro se realizará en Plaza Kalpataru, espacio cultural que invita a la conversación y al disfrute. Durante la velada, los asistentes podrán contar con vinos, bebidas frías y calientes, así como un delicioso menú para departir, haciendo de la experiencia un verdadero encuentro cultural y humano.
Detalles del evento
Plaza Kalpataru, 928 calle La Mascota, San Salvador
Viernes 6 de febrero
6:00 p.m.
Encuentros reafirma así su vocación: vivir la radio más allá del micrófono, como un espacio donde las ideas se encuentran, el arte dialoga con la sociedad y la cultura se celebra en comunidad.
.
Principal
Las instituciones públicas iniciaron hoy el año escolar 2026
Hoy comienza el año escolar 2026 para los estudiantes del sistema público, con la implementación de la cortesía escolar y los lunes cívicos desde la primera jornada de clases, una medida reforzada por el Gobierno por medio del Ministerio de Educación (Mined) para promover los valores y la identidad nacional.
El arranque oficial de las clases se desarrolla en un escenario de mejores condiciones en los centros educativos con la entrega completa y oportuna de los paquetes escolares y la continuación de estrategias educativas orientadas a transformar la educación.
De acuerdo con el Mined, los estudiantes de parvularia, básica y bachillerato empezarán el año lectivo con todos los insumos para su aprendizaje gracias al esfuerzo logístico para preparar los artículos escolares de forma completa para 1.2 millones de paquetes.
Estos incluyen insumos escolares (según grado del alumno), dos uniformes, un par de zapatos y herramientas tecnológicas como tabletas y laptops que refuerzan el acceso equitativo a la educación y reducen la brecha digital.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó que el inicio del año escolar 2026 se desarrolla en mejores circunstancias que reflejan el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la transformación educativa y la mejora continua de las condiciones de enseñanza.
«Nuestros estudiantes iniciarán su año escolar con mejores condiciones, en escuelas renovadas y con todos los recursos, desde tabletas, laptops, útiles, uniformes y calzado para que tengan un aprendizaje de calidad en 2026; porque la educación sigue siendo una prioridad para el Gobierno», afirmó la funcionaria.
Uno de los pilares de este inicio de clases es la entrega gratuita del paquete escolar, una política que se mantiene y se fortalece este año, ya que representa un respaldo directo para las familias salvadoreñas y garantiza el derecho a la educación sin distinciones.
«Durante el inicio del año hemos realizado una labor titánica para cumplir la meta de entregar al 100 % de nuestros estudiantes sus paquetes escolares completos, mejorados y a tiempo. El paquete escolar es gratuito y representa un alivio para la economía de miles de familias, pero lo más importante es que asegura el derecho a la educación de 1.2 millones de estudiantes, sin importar su condición o procedencia», señaló la ministra Trigueros.
Además del componente material, el Ministerio de Educación continuará impulsando este año los lunes cívicos, los buenos modales, el uso correcto de los uniformes y el corte de cabello indicado para los niños.
Todo está orientado a complementar la formación académica con el desarrollo integral de los estudiantes, reforzar sus valores, la identidad nacional, la disciplina y el sentido de pertenencia desde las aulas.
Trigueros subrayó que el fortalecimiento del sistema educativo responde a una visión clara que emana del Ejecutivo, con un enfoque inclusivo y de largo plazo.
«El presidente Nayib Bukele me ordenó elevar la calidad del sistema educativo público y llevarlo a un nivel que potencie el desarrollo de cada niño, adolescente, joven, adulto y personas con discapacidad. Por eso, estamos trabajando día a día con ímpetu y convicción en diferentes áreas. Son miles de personas, docentes, directores, técnicos y muchos más quienes ponen todo su empeño en esta gran labor», expresó.
El inicio del año escolar 2026 también se enmarca en un proceso sostenido de transformación educativa con la reforma Mi Nueva Escuela, que abarca la renovación de infraestructura, la modernización de métodos de enseñanza y la actualización curricular, con el objetivo de responder a las demandas actuales del país y preparar a los estudiantes para los retos del futuro.
«La transformación educativa avanza a paso firme. Como ministerio, seguimos apostándole a la mejora de la infraestructura escolar a escala nacional, a la incorporación de nuevas tecnologías de aprendizaje, al desarrollo de un currículo renovado y, por supuesto, la entrega de paquetes. Todos estos esfuerzos, bajo la guía del presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele nos ayudan a construir el nuevo El Salvador desde las aulas», enfatizó la titular de Educación.
Por su parte, las autoridades educativas reiteraron su compromiso de garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y accesible que consolide a las escuelas como espacios seguros, equipados y orientados al desarrollo integral de los estudiantes salvadoreños.