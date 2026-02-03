Anuncian disminución en los precios de los combustibles en El Salvador

Hoy comienza el año escolar 2026 para los estudiantes del sistema público, con la implementación de la cortesía escolar y los lunes cívicos desde la primera jornada de clases, una medida reforzada por el Gobierno por medio del Ministerio de Educación (Mined) para promover los valores y la identidad nacional.

El arranque oficial de las clases se desarrolla en un escenario de mejores condiciones en los centros educativos con la entrega completa y oportuna de los paquetes escolares y la continuación de estrategias educativas orientadas a transformar la educación.

De acuerdo con el Mined, los estudiantes de parvularia, básica y bachillerato empezarán el año lectivo con todos los insumos para su aprendizaje gracias al esfuerzo logístico para preparar los artículos escolares de forma completa para 1.2 millones de paquetes.

Estos incluyen insumos escolares (según grado del alumno), dos uniformes, un par de zapatos y herramientas tecnológicas como tabletas y laptops que refuerzan el acceso equitativo a la educación y reducen la brecha digital.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó que el inicio del año escolar 2026 se desarrolla en mejores circunstancias que reflejan el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la transformación educativa y la mejora continua de las condiciones de enseñanza.

«Nuestros estudiantes iniciarán su año escolar con mejores condiciones, en escuelas renovadas y con todos los recursos, desde tabletas, laptops, útiles, uniformes y calzado para que tengan un aprendizaje de calidad en 2026; porque la educación sigue siendo una prioridad para el Gobierno», afirmó la funcionaria.

Uno de los pilares de este inicio de clases es la entrega gratuita del paquete escolar, una política que se mantiene y se fortalece este año, ya que representa un respaldo directo para las familias salvadoreñas y garantiza el derecho a la educación sin distinciones.

«Durante el inicio del año hemos realizado una labor titánica para cumplir la meta de entregar al 100 % de nuestros estudiantes sus paquetes escolares completos, mejorados y a tiempo. El paquete escolar es gratuito y representa un alivio para la economía de miles de familias, pero lo más importante es que asegura el derecho a la educación de 1.2 millones de estudiantes, sin importar su condición o procedencia», señaló la ministra Trigueros.

Además del componente material, el Ministerio de Educación continuará impulsando este año los lunes cívicos, los buenos modales, el uso correcto de los uniformes y el corte de cabello indicado para los niños.

Todo está orientado a complementar la formación académica con el desarrollo integral de los estudiantes, reforzar sus valores, la identidad nacional, la disciplina y el sentido de pertenencia desde las aulas.

Trigueros subrayó que el fortalecimiento del sistema educativo responde a una visión clara que emana del Ejecutivo, con un enfoque inclusivo y de largo plazo.

«El presidente Nayib Bukele me ordenó elevar la calidad del sistema educativo público y llevarlo a un nivel que potencie el desarrollo de cada niño, adolescente, joven, adulto y personas con discapacidad. Por eso, estamos trabajando día a día con ímpetu y convicción en diferentes áreas. Son miles de personas, docentes, directores, técnicos y muchos más quienes ponen todo su empeño en esta gran labor», expresó.

El inicio del año escolar 2026 también se enmarca en un proceso sostenido de transformación educativa con la reforma Mi Nueva Escuela, que abarca la renovación de infraestructura, la modernización de métodos de enseñanza y la actualización curricular, con el objetivo de responder a las demandas actuales del país y preparar a los estudiantes para los retos del futuro.

«La transformación educativa avanza a paso firme. Como ministerio, seguimos apostándole a la mejora de la infraestructura escolar a escala nacional, a la incorporación de nuevas tecnologías de aprendizaje, al desarrollo de un currículo renovado y, por supuesto, la entrega de paquetes. Todos estos esfuerzos, bajo la guía del presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele nos ayudan a construir el nuevo El Salvador desde las aulas», enfatizó la titular de Educación.

Por su parte, las autoridades educativas reiteraron su compromiso de garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y accesible que consolide a las escuelas como espacios seguros, equipados y orientados al desarrollo integral de los estudiantes salvadoreños.

