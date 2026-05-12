Internacionales
Allanamientos y capturas contra mara 18 en Honduras
El Ministerio Público anunció este lunes por la mañana que el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), junto a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) adscrito a la ATIC, ejecutaron 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios contra supuestos miembros de la pandilla Barrio 18. Mientras que por la tarde, medios hondureños informaban de capturas.
La Fiscalía aseguró que este procedimiento es el resultado de investigaciones iniciadas en 2023, en las que a través de varias diligencias se obtiene información de supuestos hechos de extorsión contra comerciantes de una plaza pública y que dichas estruturas cuentan con células de sicariato, venta y distribución de drogas. Asimismo se detectó a un cabecilla de la pandilla.
Entre las detenciones se encuentra la del futbolista hondureño, Julián Moisés Galo Maldonado, quien militó en el Club Real de Minas en la Liga Nacional durante las 2018 y 2019. Entre lágrimas el deportista declaró a los medios que él no tiene ninguna vinculación con pandillas y que se dirigía a su trabajo cuando lo arrestaron.
Internacionales
Honduras enfrenta una grave crisis energética
Honduras enfrenta una crisis energética crítica durante este mes debido a un consumo récord de 2,133 MW y olas de calor que han disparado la demanda.
De acuerdo a La Prensa, las autoridades solicitan reducir el consumo eléctrico de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. durante tres semanas para evitar un déficit total, con proyecciones de aumentos en la factura y racionamientos en curso.
El panorama está marcado por apagones recurrentes y racionamientos debido a una demanda histórica de 2,160 MW, superior a la capacidad del sistema, exacerbada por altas temperaturas.
Medios informan que el sistema opera al límite, con fallas en la red de transmisión y distribución que afectan la estabilidad.
La demanda externa que ya superó los 2,133 MW, se acerca peligrosamente a la capacidad máxima de generación, provocando apagones, especialmente en Tegucigalpa.
El hasta el viernes, gerente de la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Gerardo Oviedo, comunicó a los medios que el sistema presenta fallas técnicas y se reportan incendios en transformadores y averías en subestaciones, como por ejemplo en la zona de Santa Fe, evidenciando fragilidad en la red de transmisión y distribución.
Además, el retraso de suministro por causa de problemas logísticos agrava la situación, entre ellos, el retraso en la llegada de barcos con combustible, que ha agudizado el déficit, señalan las autoridades.
La ENEE trabaja día y noche por la estabilización del servicio eléctrico, mientras enfrenta críticas por la falta de una estrategia clara y las constantes pérdidas millonarias.
Los cambios en la facturación por parte de la entidad gubernamental también han hecho que la ENEE y el sindicato de la estatal esté enfrentados.
Oviedo explicó que en estos tiempos que los combustibles han alcanzado nivel casi históricos cercanos a los del 2022, los hondureños tienen hasta 22 días después del corte de cada mes para hacer el pago de la energía consumida. «Se tienen los 30 días que tiene el medidor contando y siete día que tarda la factura en llegar a su casa, más 15 días para pagar», detalló.
Esta estrategia, de acuerdo al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, ha generado una distorsión que está golpeando duramente al ente estatal.
«Darle mayor tiempo (a la gente) le da mejor resorteo al que paga energía eléctrica. El problema es que se distorsiona y todo lo que corresponde a la facturación se vino abajo, se incrementó la energía no recuperable y la pérdida se fue a la chingada donde los circuitos llegaron a 66, y 59 % de pérdida, se distorsionó el ciclo de reconexiones porque se adjuntó la doble factura y se fue arriba todo lo que tenía que ver con los subsidios, lo que afecta a la empresa porque tiene que asegurarle de la mejor manera cómo le llega ese kilowatt-hora (kWh) al pueblo hondureño», expresó ante el Canal 6 local.
«Creemos y es válido la molestia de la población porque cada quien está sobreviviendo y buscando el mecanismo de cómo acomoda los valores de su familia para pagar energía eléctrica», observó el sindicalista Aguilar.
Recortes en curso
El Heraldo publicó la mañana de este lunes que varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la ENEE para este día.
La interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.
El horario abarcará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m de la siguiente manera: Distrito Central: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y Puerto Cortés de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Así, el gobierno hondureño busca fortalecer el sistema con medidas de emergencia y acelerar proyectos renovables, tras cerrar la opción a nuevos proyectos basados en hidrocarburos en algunos casos. Expertos alertan sobre posibles aumentos en la tarifa eléctrica debido al costo de generación de emergencia.
Internacionales
Finalizan las evacuaciones del crucero Hondius, que zarpa de Canarias rumbo a Países Bajos
El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó este lunes de Tenerife tras evacuar a más de un centenar de sus ocupantes en una compleja operación iniciada el domingo, y navega ahora rumbo a Países Bajos con una tripulación reducida y el cadáver de una fallecida.
«Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito», sostuvo la ministra española de Sanidad, Mónica García, tras la partida del buque del puerto de Granadilla.
«Entre ayer y hoy hemos evacuado a 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que o están en sus países o están ahora mismo (…) siendo trasladados», agregó en una comparecencia junto, entre otros, al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
De los evacuados, por el momento, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna, tras su repatriación: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español, cuyo positivo provisional se conoció al inicio de la noche.
Los últimos evacuados del Hondius consiguieron desembarcar en la tarde del lunes, después de que el mal tiempo obligara al amarre del crucero en el puerto, a pesar de que inicialmente solo tenía autorización para fondear -no atracar- en la isla española, donde su llegada se había recibido con inquietud por parte de la población temerosa de un posible contagio.
Con mascarillas cubriéndoles parte del rostro y plásticos de protección sobre la ropa, los últimos evacuados se dirigieron hacia los autobuses rojos, y con medidas sanitarias, que les condujeron hasta el cercano aeropuerto de Tenerife Sur.
Allí les esperaban dos aviones que despegaron rumbo a Países Bajos alrededor de las 18H45 GMT.
Poco antes, el Hondius había zarpado desde el puerto de Granadilla con 27 personas a bordo -entre tripulantes, un médico y una enfermera de la OMS-, y el cadáver de una de las fallecidas por hantavirus.
La travesía hacia Róterdam, en Países Bajos, debe demorar alrededor de seis días, según su propietario, Oceanwide Expeditions.
«Unidad y fuerza» –
El Hondius -embarcación de bandera neerlandesa que había zarpado el 1 de abril de Ushuaia, Argentina- recibió combustible y víveres durante la jornada, antes de afrontar la última etapa de un convulso viaje que llamó la atención del mundo tras el fallecimiento de tres pasajeros.
En un breve vídeo publicado el lunes en la página web de Oceanwide Expeditions, el capitán del Hondius, Jan Dobrogowski, dio las gracias a su tripulación ya los pasajeros, destacando la «unidad y la fuerza» de todos los que estaban a bordo y elogiando a la tripulación por su «valentía y determinación desinteresada».
Tres pasajeros que pasaron por el Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— murieron. Dos dieron positivo por hantavirus y el tercero se baraja como caso probable, según el último informe de la OMS. Además, hay seis casos confirmados y otros dos probables, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales.
Las repatriaciones se realizaron a cabo en avión y por nacionalidades, 23 en total, con estrictas medidas de seguridad para reducir al mínimo el contacto de los ocupantes del crucero con otras personas.
En tanto, doce miembros del personal de un hospital neerlandés que trata a un evacuado positivo por hantavirus se encuentran en cuarentena preventiva después de que no se siguen correctamente los procedimientos, informó el lunes la institución.
El Hospital Universitario Radboud señaló que se cometieron errores de procedimiento al tomar muestras de sangre y desechar la orina del paciente.
Este lunes, la ministra de Sanidad española se volvió defensora de la seguridad del dispositivo.
«El gobierno de España está a lo que está, está a trabajar», aseguró Mónica García. «El mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo», añadió.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, volverá a reunirse el martes en Madrid con el director de la OMS, por segunda vez en cuatro días.
«No es otro Covid» –
El domingo salieron aviones a Madrid, para llevar a los españoles que hacen cuarentena en un hospital militar, a Francia, Países Bajos -que se llevó a un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, los dos latinoamericanos del barco-, Canadá, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
«Para la gente de los países que están recibiendo a sus ciudadanos, [no tienen] nada que temer, el riesgo es bajo, esto no es otro COVID», reiteró Tedros Adhanom Ghebreyesus este lunes desde Tenerife.
Según las autoridades sanitarias, los pasajeros fueron clasificados como «contactos de alto riesgo» y deberán cumplir cuarentenas al llegar a destino, de acuerdo con los protocolos decididos por cada país.
El hantavirus suele transmitirse a partir de roedores infectados, con mayor frecuencia a través de su orina, sus excrementos y su saliva.
Pero la variante del virus detectada en el Hondius, de la cepa Andes, es un tipo poco común que puede transmitirse de ser humano a ser humano.
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Hinchas del Barcelona y del Real Madrid se enfrentan a golpes en un bar de Estelí
Un grupo de aficionados del Barcelona y el Real Madrid se enfrentan a golpes en un bar de Estelí. Foto: Captura de video publicado por Matagalpa Informa/Facebook.
Iniciaron con insultos y burlas tras la victoria del Barcelona 2-0, frente a su rival el Real Madrid. Después empezaron a lanzarse sillas
Un bar de Estelí se convirtió en un improvisado ring de boxeo tras el clásico español entre el FC Barcelona y el Real Madrid. La tarde del domingo 10 de mayo, un grupo de varios hombres protagonizó una violenta pelea luego de la victoria del conjunto azulgrana. Hasta el momento, no se reportan lesionados de gravedad.
En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que varios aficionados se agreden a golpes dentro del bar Ixcotelli, como si se tratara de un combate. Según medios locales, el altercado comenzó con insultos y burlas entre seguidores de ambos equipos, hasta que la tensión escaló rápidamente.
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Las imágenes muestran a los hombres enfrentándose entre jalones de camisetas, puñetazos e incluso patadas. Posteriormente, comienzan a lanzarse sillas y estuvieron a punto de derribar de un golpe una de las pantallas de plasma donde se transmitía el partido. Pero la riña no se limitó al interior del local. Mientras algunos continuaban agrediéndose con sillazos, otros siguieron golpeándose en las afueras del bar.
El hecho ocurrió a la vista y paciencia de decenas de aficionados al futbol, quienes se limitaron a grabar y abuchear a los involucrados en la pelea.
El video se viralizó rápidamente en Facebook, donde usuarios no tardaron en reaccionar con burlas hacia los involucrados, contrastando su comportamiento con la celebración de los jugadores en España. «Esta es la cultura de los nicaragüenses», escribió Alexander Román. Por su parte, Kelvin Dávila comentó que «el juego estuvo aburrido, pero la batalla final estuvo épica».
Fueron campeones
El pasado domingo, el FC Barcelona dio un golpe de autoridad en el Clásico al vencer 2-0 al Real Madrid. Con este resultado, el conjunto azulgrana se proclamó campeón de La Liga 2025-26, alcanzando su 29º título liguero y repitiendo corona por segundo año consecutivo.
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Además, marcó un hecho histórico: es la primera vez que un equipo asegura matemáticamente el campeonato en un Clásico ante su eterno rival.
Previo al partido, también se vivió un momento de tensión marcado por la agresividad de algunos aficionados en España. A la llegada del autobús del Barcelona al Camp Nou, un grupo de hinchas lanzó una ráfaga de piedras contra la unidad de transporte. Según medios españoles, los atacantes habrían confundido el vehículo con el autobús en el que se trasladaba el equipo del Real Madrid.