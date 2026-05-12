Allanamientos y capturas contra mara 18 en Honduras

El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó este lunes de Tenerife tras evacuar a más de un centenar de sus ocupantes en una compleja operación iniciada el domingo, y navega ahora rumbo a Países Bajos con una tripulación reducida y el cadáver de una fallecida.

«Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito», sostuvo la ministra española de Sanidad, Mónica García, tras la partida del buque del puerto de Granadilla.

«Entre ayer y hoy hemos evacuado a 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que o están en sus países o están ahora mismo (…) siendo trasladados», agregó en una comparecencia junto, entre otros, al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De los evacuados, por el momento, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna, tras su repatriación: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español, cuyo positivo provisional se conoció al inicio de la noche.

Los últimos evacuados del Hondius consiguieron desembarcar en la tarde del lunes, después de que el mal tiempo obligara al amarre del crucero en el puerto, a pesar de que inicialmente solo tenía autorización para fondear -no atracar- en la isla española, donde su llegada se había recibido con inquietud por parte de la población temerosa de un posible contagio.

Con mascarillas cubriéndoles parte del rostro y plásticos de protección sobre la ropa, los últimos evacuados se dirigieron hacia los autobuses rojos, y con medidas sanitarias, que les condujeron hasta el cercano aeropuerto de Tenerife Sur.

Allí les esperaban dos aviones que despegaron rumbo a Países Bajos alrededor de las 18H45 GMT.

Poco antes, el Hondius había zarpado desde el puerto de Granadilla con 27 personas a bordo -entre tripulantes, un médico y una enfermera de la OMS-, y el cadáver de una de las fallecidas por hantavirus.

La travesía hacia Róterdam, en Países Bajos, debe demorar alrededor de seis días, según su propietario, Oceanwide Expeditions.

«Unidad y fuerza» –

El Hondius -embarcación de bandera neerlandesa que había zarpado el 1 de abril de Ushuaia, Argentina- recibió combustible y víveres durante la jornada, antes de afrontar la última etapa de un convulso viaje que llamó la atención del mundo tras el fallecimiento de tres pasajeros.

En un breve vídeo publicado el lunes en la página web de Oceanwide Expeditions, el capitán del Hondius, Jan Dobrogowski, dio las gracias a su tripulación ya los pasajeros, destacando la «unidad y la fuerza» de todos los que estaban a bordo y elogiando a la tripulación por su «valentía y determinación desinteresada».

Tres pasajeros que pasaron por el Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— murieron. Dos dieron positivo por hantavirus y el tercero se baraja como caso probable, según el último informe de la OMS. Además, hay seis casos confirmados y otros dos probables, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales.

Las repatriaciones se realizaron a cabo en avión y por nacionalidades, 23 en total, con estrictas medidas de seguridad para reducir al mínimo el contacto de los ocupantes del crucero con otras personas.

En tanto, doce miembros del personal de un hospital neerlandés que trata a un evacuado positivo por hantavirus se encuentran en cuarentena preventiva después de que no se siguen correctamente los procedimientos, informó el lunes la institución.

El Hospital Universitario Radboud señaló que se cometieron errores de procedimiento al tomar muestras de sangre y desechar la orina del paciente.

Este lunes, la ministra de Sanidad española se volvió defensora de la seguridad del dispositivo.

«El gobierno de España está a lo que está, está a trabajar», aseguró Mónica García. «El mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo», añadió.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, volverá a reunirse el martes en Madrid con el director de la OMS, por segunda vez en cuatro días.

«No es otro Covid» –

El domingo salieron aviones a Madrid, para llevar a los españoles que hacen cuarentena en un hospital militar, a Francia, Países Bajos -que se llevó a un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, los dos latinoamericanos del barco-, Canadá, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

«Para la gente de los países que están recibiendo a sus ciudadanos, [no tienen] nada que temer, el riesgo es bajo, esto no es otro COVID», reiteró Tedros Adhanom Ghebreyesus este lunes desde Tenerife.

Según las autoridades sanitarias, los pasajeros fueron clasificados como «contactos de alto riesgo» y deberán cumplir cuarentenas al llegar a destino, de acuerdo con los protocolos decididos por cada país.

El hantavirus suele transmitirse a partir de roedores infectados, con mayor frecuencia a través de su orina, sus excrementos y su saliva.

Pero la variante del virus detectada en el Hondius, de la cepa Andes, es un tipo poco común que puede transmitirse de ser humano a ser humano.

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