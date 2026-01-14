Internacionales
Al menos 28 muertos al caer una grúa sobre un tren en Tailandia
La grúa se utilizaba en las obras de un proyecto ferroviario que cuenta con el apoyo de China. Su caída provocó el descarrilamiento del tren que circulaba entre la capital, Bangkok, y la provincia de Ubon Ratchathani, en el noreste del país.
En torno a las 9H00 (2H00 GMT) Mitr Intrpanya, un habitante de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok, escuchó «un gran ruido seguido de dos explosiones».
«Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sobre un tren de pasajeros de tres vagones. El metal de la grúa parecía haber partido por la mitad el segundo vagón», declaró este hombre de 54 años.
En imágenes difundidas por medios locales se ve a rescatistas corriendo hacia el tren volcado de costado mientras sale humo de los escombros.
En un comunicado, el Ministerio de Salud dio cuenta de 28 muertos y 64 personas hospitalizadas, siete de ellas en estado grave.
«Una grúa se derrumbó sobre un tren, que descarriló y se incendió», indicaron las autoridades de la provincia en un comunicado.
El ministro de Transportes de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmó que 195 personas se encontraban a bordo del tren.
Las operaciones de rescate fueron interrumpidas temporalmente debido a una «fuga de productos químicos», indicó la policía local, sin precisar su origen.
La grúa formaba parte de una obra para conectar Bangkok con Kunming, en el sur de China, a través de Laos.
Cuenta con el apoyo de China como parte de su política de las «nuevas rutas de la seda», destinada a mejorar sus intercambios comerciales y fortalecer su influencia.
Para evitar que este ferrocarril perjudique sus buenas relaciones con Estados Unidos, Tailandia asume el costo total.
China sigue prestando asistencia técnica, pero «parece que la sección en cuestión está siendo construida por una empresa tailandesa», comentó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
Se trata de la empresa tailandesa Italian-Thai Development, según la empresa China Railway Design, consultora del proyecto.
«Este tipo de accidentes ocurre muy regularmente», lamentó el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. «Debemos identificar la causa de inmediato. Los responsables tendrán que rendir cuentas», añadió.
Internacionales
La UE autoriza a Ucrania a destinar 60.000 millones de euros de un préstamo a gasto militar
Además se dará prioridad a los países europeos para suministrar el armamento necesario a Ucrania durante ese período, en el marco de esta financiación decidida en diciembre, añadió.
«Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa europea», aseguró el dirigente alemán.
Si las industrias europeas no están en condiciones de responder a una demanda específica de Ucrania, será posible, «en determinadas ocasiones», adquirir ese armamento fuera de Europa, prosiguió Von der Leyen.
Explicó que estas sumas deben tener «un retorno de la inversión creando empleo y fomentando la investigación y el desarrollo que necesitamos. Para nosotros, se trata de mucho dinero. Son millas y millas de millones que se invierten».
Varios países de la UE insistieron en que estos fondos se destinan prioritariamente a la industria europea de defensa, condición cuestionada por Kiev u otros países europeos, preocupados por la eficacia en un momento en que Estados Unidos cubre una gran parte de las necesidades militares de Ucrania.
Esta preferencia europea es lo suficientemente flexible como para no excluir la financiación de compras de equipos a Estados Unidos, el único que por el momento puede responder a determinadas demandas del ejército ucraniano, especialmente en materia de defensa antiaérea, asegurando un responsable europeo bajo condición de anonimato.
Los 30.000 millones restantes de los 90.000 millones del préstamo europeo serán utilizados por Kiev para sus necesidades presupuestarias, bajo condiciones de reformas vinculadas al refuerzo del Estado de derecho oa la lucha contra la corrupción, precisó la Comisión Europea.
Los dirigentes de la UE decidieron en diciembre conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para financiar su presupuesto y su ejército este año y el próximo.
Los primeros diseños deben tener lugar a partir de abril, según Von der Leyen.
Internacionales
El caso de tres bebés abandonados en Londres y ocho años de investigación
Entre 2017 y 2024, tres recién nacidos, que resultaron ser hermanos, fueron abandonados en parques de Londres. Tras años de investigación, el misterio sigue sin resolverse y la policía parece cerca de rendirse.
Los recién nacidos fueron encontrados por viandantes en septiembre de 2017, enero de 2019 y enero de 2024, en parques cercanos a East Ham, en la periferia este de Londres, barrios con población étnicamente diversa, en los que se mezclan elegantes casas victorianas y viviendas sociales.
La pequeña Elsa, como la llamó el personal del hospital que la acogió, fue encontrada el 18 de enero de 2024, menos de una hora después de su nacimiento, por un hombre que paseaba a su perro.
Roman fue encontrada el 31 de enero de 2019, en otro parque situado a menos de dos kilómetros de distancia.
Envuelta en una manta, antes de una nevada, sus llantos llamaron la atención de los transeúntes.
Harry, el primer bebé, fue descubierto el 17 de septiembre de 2017, a un kilómetro del lugar donde se encontró a Roman.
La investigación comenzó en 2017 y se intensificó tras el hallazgo del tercer bebé.
Pero la policía de Londres considera que ha agotado «todas las pistas».
– ¿Un cuarto bebé? –
Las fuerzas del orden tocaron las puertas de 400 hogares, revisaron cientos de horas de imágenes de videovigilancia y ofrecieron una recompensa de 20.000 libras (casi 27.000 dólares), sin resultados.
El hallazgo principal se produjo en junio de 2025, cuando las pruebas de ADN confirmaron que los tres bebés eran hermanos.
El investigador a cargo del caso, Jamie Humm, declaró temer que pronto se descubra un cuarto bebé.
El caso genera preocupación por el destino de la madre.
«Como madre, me pregunto cómo alguien puede abandonar a su hijo», comentó a la AFP Charlotte Mallett, residente de East Ham, recordando el frío que hacía el día que la televisión local informó del hallazgo de Roman. El abandono puede ser el resultado de una «situación forzada» y «sin otra salida posible», añade.
Para Kevin Browne, un experto en psicología, que ha trabajado en casos de abandono infantil, la madre podría ser una migrante que, en un clima de hostilidad y expulsiones crecientes, prefiere evitar cualquier contacto con las autoridades.
El hecho de que diera a luz en secreto, arriesgando su vida y la de sus bebés, podría indicar que estaba «aterrada», añadió Brown a la AFP.
«Una niña maravillosa»
En este caso, tan «extraño» como «complejo», «al imaginar las circunstancias que podrían haber colocado a la madre en tal situación, uno se da cuenta de que quizá ella también está en peligro», subraya Lorraine Sherr, psicóloga y experta en salud mental del University College de Londres.
El abandono de bebés se ha vuelto tan raro que el gobierno británico ya no recopila estadísticas. Los últimos datos registran ocho recién nacidos abandonados entre 2008 y 2018 en Inglaterra y Gales, según la jueza a cargo del caso de la pequeña Elsa.
En algunos países, como Francia, una mujer puede dar a luz de forma anónima y entregar inmediatamente a su bebé en adopción.
Esa posibilidad no existe en Reino Unido, que tampoco cuenta con «cajas para bebés», a diferencia de algunos estados de Estados Unidos, que facilitan un abandono anónimo.
Harry y Roman, que hoy tienen ocho y seis años, han sido adoptados.
Por su parte, Elsa, que tiene casi dos años, se encuentra en una familia de acogida que recientemente inició un procedimiento de adopción.
Es «una niña maravillosa, rebosante de risas y entusiasmo», según la jueza de asuntos familiares Carol Atkinson, que sigue el proceso.
Las autoridades esperan que los tres niños mantengan vínculos entre ellos al crecer.
Pero probablemente nunca sabrán de sus padres. «Conservarán ese sufrimiento afectivo toda su vida», subraya el experto Kevin Browne.
Internacionales
«Es injusto»: los turistas extraeuropeos frente al alza de precios del Louvre
«Es injusto», dice una turista uruguaya sobre el aumento de 4 5% de las tarifas para los visitantes de fuera de Europa, en vigor desde este miércoles, para acceder al Louvre en París, el museo más visitado del mundo.
Con esta medida, que tiene pocos equivalentes en el resto del continente, los turistas procedentes de fuera del Espacio Económico Europeo (Unión Europea + Islandia, Liechtenstein y Noruega) pagan 32 euros (37 dólares) para recorrer los 73.000 m² del museo parisino, es decir, 10 euros (11,6 dólares) más que el precio de los visitantes europeos.
Otros conocidos monumentos de la capital francesa, como la Santa Capilla o la Conciergerie, también tienen desde esta semana tarifas diferentes según la procedencia del visitante.
«Es injusto para los que venimos sobre todo de más lejos, porque estás favoreciendo a alguien que justamente ya está acá (…) y es mucho más barato que para nosotros que venimos de más de 10.000 kilómetros», se queja Pamela González, de Uruguay, a punto de entrar en el Louvre con su hijo adolescente.
«Para nosotros es muy caro el pasaje, es cara la estadía por la diferencia cambiaria y encima a nosotros nos pesás con un 50 % más de costos», añade. «En otros países no sucede, no nos ha pasado en ningún lado».
Otros turistas critican esta diferencia de precios para los visitantes procedentes de países con menos recursos.
«Si viajo a India, la gente de India paga menos que las personas de fuera, eso es justo, porque tiene menos dinero», dice la brasileña Marcia Branco. «Pero estoy en París y se supone que es un país rico. Yo vengo de un país menos rico, así que me parece injusto tener que pagar mucho más».
Para otros visitantes, en cambio, las nuevas tarifas son «aceptables».
«Es el mismo precio que muchas cosas en Italia, muchas cosas en Malta (…) de esta magnitud», dice el australiano Kevin Flynn, en viaje por Francia con su mujer Sonia.
El gobierno francés justificó el aumento de los precios por motivos financieros. Según el Ministerio de Cultura, con las nuevas tarifas se espera recaudar entre 20 y 30 millones de euros anuales adicionales, que podrán destinarse al colosal proyecto de renovación del Louvre, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes y cuyas viejas instalaciones necesitan «modernizarse».
Aunque la tarifa puede ser similar a la de otros museos, el imponer tarifas diferentes según el país de procedencia no tiene muchos equivalentes en Europa o en Estados Unidos.
En el British Museum de Londres, donde la entrada es gratuita, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, en el Prado de Madrid o en la Alte Nationalgalerie de Berlín, los visitantes reciben el mismo trato sea cual su lugar de residencia.
Entre las excepciones, figuran las ventajas que se ofrecen a los habitantes locales para acceder a ciertos monumentos, como en el Met de Nueva York donde los residentes de ese estado establecen ellos mismos el precio de la entrada, o el acceso gratuito al Palacio Ducal de Venecia para los vecinos de la architurística ciudad italiana.
El Louvre además se encuentra desde octubre en el ojo del huracán tras el espectacular robo de joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.
Y desde mediados de diciembre, el personal del establecimiento protesta por sus condiciones de trabajo y ha convocado una serie de huelgas que obligaron al famoso museo a cerrar total o parcialmente.
El lunes el establecimiento tuvo que cerrar sus puertas y este jueves los trabajadores decidirán en reunión asamblearia si vuelven a convocar un paro.
Para los sindicatos del Louvre, la medida de imponer varios precios según el país de origen es «ofensiva a nivel filosófico, social y en el plano humano», y forma parte de las críticas que alimentan su movilización.