Agencia de viaje en Guatemala organiza tours para los conciertos de Shakira en El Salvador

La salud de Bruce Willis se ha convertido en uno de los temas más sensibles de Hollywood desde febrero de 2023, cuando su familia confirmó que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Desde entonces, cada publicación de Emma Heming, su esposa, es leída con lupa por fans y medios que siguen de cerca cualquier actualización sobre el protagonista de ‘Duro de matar’.

En días recientes, un mensaje particularmente emotivo encendió las alarmas: Emma compartió en redes sociales una anécdota sobre una visita a un parque de diversiones y se refirió a Bruce en pasado, lo que fue suficiente para que surgieran rumores sobre una posible muerte del actor.

El pasado 21 de diciembre, Emma Heming llevó a sus hijas a Magic Mountain, en California, y decidió compartir la experiencia con sus seguidores. En su publicación relató que una de las atracciones que eligieron fue la montaña rusa Viper, lo que le recordó de inmediato la última vez que se subió a ese juego en 2008, acompañada de Bruce Willis.

“Ayer llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido”, escribió. Emma agregó que estaba casi segura de que no se debía llevar cámara en ese tipo de juegos, pero agradecía haberlo hecho porque así conservaba el recuerdo de la risa de Bruce. “Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión”.

El uso del pasado y otra frase en la que confesó: “Lo amo y simplemente, extraño que sea mi compañero de viaje”, llevaron a algunos usuarios y medios a interpretar que Emma estaba insinuando que el actor ya había fallecido, algo que en ningún momento se menciona de forma explícita en el texto.

A partir de ese post, comenzaron a circular notas y comentarios que hablaban de una supuesta muerte de Bruce Willis, sin que existiera una confirmación oficial por parte de la familia, representantes o medios.

Días después de aquel mensaje, la propia Emma Heming publicó una nueva fotografía de ambos para celebrar un aniversario muy especial en su relación. “Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió junto a la imagen, mostrando que Bruce sigue siendo el centro de su vida afectiva.

Aunque la familia ha optado por no responder directamente a los rumores que circulan, esta nueva publicación apunta a que, más que anunciar una pérdida, Emma está compartiendo el duelo anticipado que muchas familias viven cuando enfrentan enfermedades neurodegenerativas

