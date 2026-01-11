Jetset
Agencia de viaje en Guatemala organiza tours para los conciertos de Shakira en El Salvador
Una agencia de viajes de Guatemala ya está preparándose con todo para realizar tours a El Salvador para los fans de Shakira que vendrá a dar varios conciertos.Historia
Los conciertos se realizarán los días de 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026.
Esto incluye el tour:
Salidas desde Tikal Futura, Ciudad capital todas las fechas
Hora: 6:00 am.
Retorno a Guatemala al finalizar el evento
INCLUYE:
📍IDA Y VUELTA
📍 WIFI Y LINEA MOVIL en ambos países 🇬🇹🇭🇳
📍 BUS TIPO PULLMAN
📍 NETFLIX Y AMAZON PRIME 4K
📍Play ur Music Spotify (agrega tus canciones favoritas en la playlist colaborativa y escucharlas en el bus)
📍PARADAS CONTINUAS PARA COMER Y OTRAS ACTIVIDADES
📍 POLÍTICA DE REEMBOLSO (en caso no puedas ir u otro percance)
📍Keep Belongings (deja tus cosas dentro del bus y entra al evento con lo único que necesites)
📍Carga de batería a dispositivos todo el tiempo.
📍STAFF dentro de shuttle.
📍 BRAZALETE DE BUFEST VIP
📍 ENVÍO DE PERTENENCIAS EXTRAVIADAS EN EL BUS A TODO EL PAÍS (con cargo extra)
Jetset
Regresa a la televisión María la del Barrio
A petición del público que quiere recordar «las novelas de los 90», canal 6 anunció que volverá a transmitir la telenovela María la del Barrio.
La telenovela mexicana volverá a transmitirse a partir de este 14 de enero, de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana.
La decisión fue tomada tras una dinámica realizada en las redes sociales oficiales del canal.
Jetset
«Zootopia 2» supera a «Vengadores: Endgame» como película importada más taquillera de China
«Zootopia 2» se ha convertido en la película importada más taquillera de la historia de la taquilla china, superando el récord anterior de «Vengadores: Endgame», según datos de la industria publicados hoy martes
De acuerdo con la plataforma de datos cinematográficos Maoyan, la secuela animada había recaudado 4.251 millones de yuanes (606 millones de dólares) hasta la mañana del martes, superando al éxito de taquilla de superhéroes de 2019.
El total de «Zootopia 2» en las pantallas chinas representa alrededor del 36 por ciento de su total mundial, superando con creces sus ganancias en Norteamérica y consolidando a China como el principal mercado para la cinta, informó la misma fuente.
Jetset
¿Bruce Willis fallece a los 70 años? Publicación de su esposa en redes genera preocupación
La salud de Bruce Willis se ha convertido en uno de los temas más sensibles de Hollywood desde febrero de 2023, cuando su familia confirmó que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Desde entonces, cada publicación de Emma Heming, su esposa, es leída con lupa por fans y medios que siguen de cerca cualquier actualización sobre el protagonista de ‘Duro de matar’.
En días recientes, un mensaje particularmente emotivo encendió las alarmas: Emma compartió en redes sociales una anécdota sobre una visita a un parque de diversiones y se refirió a Bruce en pasado, lo que fue suficiente para que surgieran rumores sobre una posible muerte del actor.
El pasado 21 de diciembre, Emma Heming llevó a sus hijas a Magic Mountain, en California, y decidió compartir la experiencia con sus seguidores. En su publicación relató que una de las atracciones que eligieron fue la montaña rusa Viper, lo que le recordó de inmediato la última vez que se subió a ese juego en 2008, acompañada de Bruce Willis.
“Ayer llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido”, escribió. Emma agregó que estaba casi segura de que no se debía llevar cámara en ese tipo de juegos, pero agradecía haberlo hecho porque así conservaba el recuerdo de la risa de Bruce. “Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión”.
El uso del pasado y otra frase en la que confesó: “Lo amo y simplemente, extraño que sea mi compañero de viaje”, llevaron a algunos usuarios y medios a interpretar que Emma estaba insinuando que el actor ya había fallecido, algo que en ningún momento se menciona de forma explícita en el texto.
A partir de ese post, comenzaron a circular notas y comentarios que hablaban de una supuesta muerte de Bruce Willis, sin que existiera una confirmación oficial por parte de la familia, representantes o medios.
Días después de aquel mensaje, la propia Emma Heming publicó una nueva fotografía de ambos para celebrar un aniversario muy especial en su relación. “Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió junto a la imagen, mostrando que Bruce sigue siendo el centro de su vida afectiva.
Aunque la familia ha optado por no responder directamente a los rumores que circulan, esta nueva publicación apunta a que, más que anunciar una pérdida, Emma está compartiendo el duelo anticipado que muchas familias viven cuando enfrentan enfermedades neurodegenerativas