«¿Cuántos Clásicos hemos perdido contra Mbappé?», dice desafiante Flick
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, reivindicó este sábado sus victorias contra el Real Madrid de Kylian Mbappé, quien podría jugar el domingo la final de la Supercopa en Yedá, Arabia Saudita, pese a sus molestias por un esguince de rodilla.
«¿Cuántos Clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido? Hemos perdido uno», afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque contra su eterno rival.
En el último año y medio, desde que el preparador alemán tomó las riendas del Barça, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de cuatro triunfos para los catalanes y una derrota.
«Sé que Mbappé es un jugador fantástico y que es fenomenal cuando tiene espacio a la espalda de la defensa. Adaptaremos algunas cosas, como siempre hacemos. Pero no especialmente por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía, en nuestras ideas», añadió.
Laporta: «Las relaciones con el Real Madrid están rotas»
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló este sábado en la previa de la final de la Supercopa y dejó claro que el equipo tiene muchas ganas de levantar el título.
Además, no escondió que las relaciones con el Real Madrid están rotas.
«Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes», afirmó Laporta.
Este domingo a la 1: 00 de la tarde, hora de El Salvador se juega el primer Clásico del 2026 en Arabia Saudita.
Mbappé se recupera ¨milagrosamente” de su lesión y quiere asustar con su regreso al Barcelona
El francés Kylian Mbappé, ausente debido a un esguince de rodilla este jueves en la semifinal del Real Madrid contra el Atlético de Madrid (1-2), tiene “posibilidades” de jugar minutos ante el Barcelona, según confirmó su entrenador, Xabi Alonso, tras clasificarse a la final de la Supercopa de España.
Mbappé se quedó en Madrid para recuperarse del esguince que le hizo perderse también el primer partido de 2026, correspondiente al torneo de Liga ante el Betis. Y, tras llevar a cabo un plan específico de recuperación, ha mejorado sus sensaciones y viajará a Yeda para integrarse en la expedición.
“Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria”, señaló Alonso al ser cuestionado sobre si podrá jugar el domingo la final contra el FC Barcelona.
Real Madrid gana y jugará contra Barcelona la final de la Supercopa de España
Sin su estrella Kylian Mbappé, lesionado de la rodilla izquierda, el Real Madrid disputará el domingo la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, tras ganar este jueves por 2-1 al Atlético.
El uruguayo Federico Valverde (2’) adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55’) amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58’). Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.
El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición. El enfrentamiento comenzó de manera trepidante. Valverde abrió el marcador con un latigazo de falta directa que entró por la escuadra, sin que el arquero esloveno Jan Oblak pudiera evitarlo.
Tras el revés tempranero, el conjunto colchonero reaccionó y empezó a presionar más arriba, lo que provocó pérdidas de los blancos en la salida que el Atleti no supo capitalizar.
Los pupilos de Diego Simeone insistieron en ataque, pero fueron los de Xabi Alonso quienes estuvieron cerca de anotar el segundo hacia la media hora de encuentro. Tras una pausa de hidratación el guion cambió y los colchoneros casi consiguen empatar con dos testarazos de Sorloth. Vinícius y Simeone, amonestados
En la segunda parte, Valverde le filtró una pelota a Rodrygo, quien con un control excepcional ganó la posición para luego definir solo frente a Oblak y sellar el segundo tanto merengue. Pero la tranquilidad madridista duró poco tiempo. En una jugada colectiva por la banda, Giuliano Simeone centró la pelota al segundo palo, donde Sorloth logró ganarle el duelo aéreo a Raúl Asencio para anotar de cabeza y recortar la distancia.
A la desesperada, el “Cholo” Simeone introdujo al francés Antoine Griezmann y al estadounidense Johnny Cardoso. Por el Real Madrid, Vinícius Junior salió del campo y durante el camino al banquillo, el atacante brasileño y Diego Simeone tuvieron un cruce de palabras que terminó en amonestación para ambos. El Atleti tuvo tres oportunidades para empatar antes del final, con dos disparos de Marcos Llorente y uno de “La araña” Álvarez que no encontraron portería. “Era buen día para volver a marcar gol.
Hay que ser autocrítico. Jugaron mejor que nosotros. Somos un gran equipo, pero hay que saber sufrir y estar juntos”, declaró Valverde a Movistar+. “Uno siempre quiere empezar ganando. Nos relajamos un poco con el gol del inicio. Nos costó hacer nuestro juego”, añadió el mediocampista uruguayo. En el lado colchonero, Koke Resurrección confesó sentirse mal por la derrota: “Teníamos ilusión en el torneo. Comenzamos cuesta arriba, lo hemos intentado. Tuvimos ocasiones, pero no entró la pelota”.