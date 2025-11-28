Principal
15 años de cárcel para sujeto que le quitó la vida a la pareja de su ex
José Santamaría Díaz Flores, de nacionalidad nicaragüense, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio simple, tras ser declarado culpable de la agresión que provocó la muerte de la pareja sentimental de su excompañera de vida.
Según un testigo presencial, el 10 de septiembre de 2023 la víctima se encontraba en la parada de autobuses ubicada en la final de la avenida José Simeón Cañas, en la ciudad de San Miguel, cuando Díaz Flores lo abordó, lo empujó y le propinó varios golpes en la cabeza.
La víctima quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital de la zona, donde fue declarada con muerte cerebral; falleció el 17 de febrero de 2024.
Con la valoración de las pruebas se estableció que el procesado mantuvo vigilancia constante sobre la víctima desde las 7:00 a. m. hasta el momento del ataque.
MAG oficializa la siembra de más de 10,000 manzanas de maíz
El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que este día se dio el inicio de la siembra de más de 10,000 manzanas de maíz.
Domínguez detalló que, cooperativas, asociaciones campesinas y gremiales agrícolas fueron testigos directos de la moderna maquinaria y tecnología que se ha desplegado para realizar la siembra de maíz.
Entre los equipos destacaron tractores con sistemas ecológicos de última generación que reducen drásticamente las emisiones contaminantes, y drones agrícolas DJI Agras T100 capaces de cubrir grandes extensiones con precisión milimétrica. Además de los mejores híbridos de semilla de alto rendimiento (NO GMO), equipo técnico especializado y monitoreo satelital gracias a Google.
“El objetivo principal es aumentar nuestra producción nacional y avanzar hacia la autosuficiencia en maíz, superando hasta por tres veces el promedio nacional de producción por manzana”, destacóel viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
Así mismo, detalló: “Además, garantizamos que la comercialización será directa y sin intermediarios, para asegurar mejores ingresos a los productores y precios justos para la población”.
El Programa de Aumento a la Producción abarca frutas, verduras, hortalizas y granos básicos (frijol y maíz).
Camión cae al río desde un puente en carretera Panamericana
Un conductor se llevó uno de los peores momentos de su vida, luego que el camión tipo volqueta que conducía cayera a un río.
De acuerdo con los reportes, el vehículo pesado cayó desde el puente Miraflores, ubicado en el kilómetro 152 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro.
A pesar del aparatoso incidente, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial.
De manera preliminar se ha informado que el conductor, por causas aún desconocidas, perdió el control y terminó en el barranco.
Sin embargo, las autoridades policiales se encuentran investigando la escena para determinar las causas reales de este incidente.
Denuncian a conductor irresponsable que casi atropella a mujer por evitar el tráfico
A través de redes sociales, varios conductores fueron denunciados por circular, de manera irresponsable, sobre el carril peatonal en una transitada carretera del país.
Según reza la denuncia, esta actitud ponen en riesgo la vida de las personas que caminan sobre el hombro de la vía.
Además, aseguran que muchos conductores acostumbran circular por estos espacios para evitar verse involucrados en el tráfico vehicular.
Por lo tanto, hacen el llamado a las autoridades correspondientes a mantener en vigilancia estas zonas, para evitar una posible tragedia.