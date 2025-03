12 años de cárcel para migrante hondureño que ingresó a EEUU con una Green Card falsa

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tuvo un enfrentamiento con Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental ante la mirada del presidente Donald Trump, elevando la tensión y las peleas entre el magnate y altos cargos de la Casa Blanca.

The New York Times informó que ambos mantuvieron un tenso encuentro durante una reunión de Gabinete el jueves frente a 20 personas, incluido el mandatario. En el encuentro, Musk, encargado por Trump de eliminar grandes partes de la burocracia federal, acusó a Rubio de no haber despedido a «nadie» y de resistirse a la presión de su departamento para realizar grandes reducciones de personal.

Rubio respondió que 1.500 empleados del Departamento de Estado habían aceptado jubilaciones anticipadas, según el periódico. Además, preguntó con ironía si el magnate quería que volviera a contratar a toda esa gente sólo para poder hacer un espectáculo despidiendo a todos ellos nuevamente.

Según el reporte, el mandatario estadounidense defendió a Rubio tras el intercambio y afirmó que había hecho un «gran trabajo». Recordó que los secretarios del Gabinete son responsables de los recortes de costos y que Musk cumple un rol de asesor.

«Elon se lleva muy bien con Marco»

No obstante, Trump negó este viernes el informe cuando se le inquirió al respecto en una sesión de preguntas en la Oficina Oval. «No hay conflicto, yo estaba allí, usted solo es un alborotador», le dijo a un periodista que lo cuestionó durante una ronda de preguntas sobre el Mundial de 2026. «Elon se lleva muy bien con Marco y ambos están haciendo un trabajo fantástico», explicó Trump.

El viernes, Trump le notificó a altos miembros de su Administración que Musk no está autorizado para tomar por sí mismo decisiones sobre personal y políticas de los departamentos gubernamentales.

Según los funcionarios consultados por Politico, Trump les aclaró que el multimillonario solo está facultado para hacer recomendaciones en ese campo. Musk, quien también se encontraba en la reunión del Gabinete, dijo que estaba de acuerdo con la directiva de Trump y reconoció haber cometido algunos errores.

Entre tanto, ya hubo varias quejas de los jefes de las agencias y de los principales funcionarios de la Casa Blanca, incluida la jefa de gabinete, Susie Wiles, sobre el enfoque de «fuerza bruta» de la operación de Musk, reporta Reuters.

La Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca ha recibido una gran cantidad de llamadas en los últimos días de miembros republicanos del Congreso frustrados de todo el país, algunos de los cuales se han enfrentado a la ira de sus electores.

