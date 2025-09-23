Política
Presidente Bukele recibe al nuevo embajador de la embajador en El Salvador
El presidente Nayib Bukele recibió este lunes al nuevo embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador, Duccio Bandini, quien presentó sus cartas credenciales en un acto celebrado en Casa Presidencial, informó el organismo europeo en su cuenta oficial de X.
En el encuentro, la UE reafirmó su compromiso de fortalecer el diálogo con El Salvador y de aprovechar el potencial de cooperación entre ambas partes. Bandini, quien se desempeñó anteriormente como subjefe de División para México, Centroamérica y el Caribe en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), agradeció la cordial bienvenida y destacó la importancia de profundizar la relación bilateral.
«La Unión Europea y El Salvador tienen muchas razones para querer fortalecer su relación y entendimiento recíproco», afirmó el diplomático en su cuenta oficial @EUAmbElSalvador. Asimismo, expresó su intención de promover una colaboración conjunta que beneficie a ambas naciones mediante un diálogo constructivo y libre de prejuicios.
El nombramiento de Bandini fue anunciado por la UE el pasado 30 de agosto. Antes de su presentación ante Bukele, el embajador sostuvo su primer encuentro oficial con la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, el 17 de septiembre. Bandini sustituye a François Roudié, quien ocupó el cargo desde septiembre de 2021.
Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la UE se remontan a 1993, cuando se estableció la Delegación europea en el país, aunque los vínculos con países europeos se remontan a acuerdos con la Comunidad Económica Europea (CEE). Actualmente, los lazos bilaterales se rigen por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (2014) y el Acuerdo de Asociación con Centroamérica (2013).
Entre los programas de cooperación en curso destaca EuroSocial, que promueve más de 33 acciones en áreas como igualdad de género, gobernanza democrática, políticas regionales y sociales. Recientemente, también presentaron sus credenciales los nuevos embajadores de Alemania y Corea del Sur, Friedo Sielemann y Kwak Taeyeol, respectivamente.
Política
ARENA y FMLN celebrarán aniversarios en medio de su peor crisis política e histórica
Los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se preparan para conmemorar un nuevo aniversario de fundación en un contexto de fuerte rechazo ciudadano y pérdida de relevancia política, según coinciden analistas y académicos.
El sociólogo René Martínez calificó la situación de ambas agrupaciones como “una crisis existencial y orgánica que ronda la extinción inminente”. ARENA fue fundada el 30 de septiembre de 1981 por el mayor Roberto d’Aubuisson, mientras que el FMLN nació el 10 de octubre de 1980 como movimiento guerrillero y se convirtió en partido político tras los Acuerdos de Paz de 1992.
Durante las últimas tres elecciones (2019, 2021 y 2024), ambas organizaciones sufrieron derrotas consecutivas que los dejaron con mínima representación: ARENA cuenta apenas con dos diputados y una alcaldía, mientras que el FMLN no tiene ni legisladores ni gobiernos municipales.
Una encuesta reciente de CID Gallup refleja el desplome de su apoyo popular: en 2015 ARENA tenía 28 % de preferencia y el FMLN 31 %; para 2025, las cifras han caído a 4 % y 0 %, respectivamente.
Pese a ello, sus dirigentes aseguran estar listos para participar en las elecciones generales de 2027. El presidente de ARENA, Carlos García Saade, afirmó que el partido “está renovado y más fuerte que nunca”, mientras que el FMLN desarrolla su segundo congreso nacional, con el que busca definir el rumbo hacia un futuro “enfocado en el socialismo”.
El politólogo Nelson Flores sostiene que ambos partidos “se están autodestruyendo” por su incapacidad de coordinarse y generar alianzas. Para el analista Óscar Peñate, el FMLN incluso “se convirtió en una derecha más radical que ARENA”.
Los expertos concluyen que, aunque persisten pequeños grupos de apoyo, el capital político de estas fuerzas ya no les permite proyectarse con posibilidades reales de recuperar el poder en el corto plazo.
Política
ARENA asegura que “limpiaron su casa” y están de regreso
El presidente de ARENA, Carlos García Saade, afirmó en un spot difundido en redes sociales que el partido “limpió su casa” y que está listo para volver a la escena política. Según el dirigente, los cambios internos han convertido a ARENA en “la única plataforma seria, responsable e independiente”.
García Saade también aseguró que el tricolor sigue siendo “el partido más grande” del país. Sin embargo, el video publicado este miércoles generó numerosas reacciones de burla entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron su escepticismo sobre la renovación del partido y lo consideran una opción política poco viable.
ARENA cambió y estamos listos para las elecciones del 2027.#RenovacionArena#Estamoslistos#AquiEstamos pic.twitter.com/EkaoVPJmHp
— ARENA (@ARENAOFICIAL) September 18, 2025
Nacionales
Jefes de fracción de Nuevas Ideas se reúnen con Caucus El Salvador
Con el propósito de seguir estrechando lazos de amistad y ampliar el trabajo bilateral en temáticas de interés de país entre Estados Unidos y El Salvador, esta mañana, los jefes de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara y Caleb Navarro, fueron invitados a una importante reunión en el Congreso de ese país.
La honorable invitación es iniciativa de la congresista Ana Paulina Luna, que, en su calidad de Presidenta del Caucus El Salvador resaltó la importancia de seguir fortaleciendo la relación y trabajo Bilateral entre los Gobiernos de Estados Unidos y el Gobiernos del Presidente Nayib Bukele. En la reunión estuvo presenta la embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga
El Caucus, conformada actualmente por 16 legisladores, aborda aspectos relativos a la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos, con vistas a impulsar de manera conjunta acciones de beneficio para ambos pueblos.
El grupo de Congresistas está conformado por: Vicente Gonzalez, Andy Biggs, Dan Bishop, Lauren Boebert, Lou Correa, Eli Crane, Anna Paulina Luna, Nancy Mace, Cory Mills, Alex Mooney, Barry Moore, Ralph Norman, Andy Ogles, Scott Perry, Maria Salazar y Tim Burchett.
Cabe destacar que, en el anterior gobierno de Estados Unidos, incluyó al Jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, en la lista Engel, esto, como medida de presión para coaccionar los votos de lo disputados de la Asamblea Legislativa e impedir que en El Salvador continuara el Régimen de Excepción, una estrategia del Presidente Bukele que ha dado paz y tranquilidad y ha salvado miles de vidas de los salvadoreños.