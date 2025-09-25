Política
El «Chino» Flores asegura que FMLN hizo siete veces más obras
Manuel Flores, secretario general del FMLN, afirmó en una entrevista televisiva que los gobiernos del partido bajo Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén realizaron más obras que la actual administración del presidente Nayib Bukele.
«El Frente hizo cantidades enormes de obras, siete veces más que este Gobierno, pero lo que le faltó fue la comunicación, el uso de la tecnología», declaró Flores en el programa Pulso Ciudadano.
El dirigente reconoció la importancia de los medios tecnológicos, aunque durante su campaña presidencial criticó que los niños tuvieran acceso a la innovación, proponiendo que regresen a los juegos tradicionales.
Flores también destacó que el partido mantiene consultas con la población en el marco del segundo congreso nacional, iniciado en julio pasado y que concluirá el 10 de octubre.
En la última encuesta de CID Gallup, el FMLN no aparece en el apartado de preferencia partidaria, siendo la primera vez que no logra suficiente mención tras 10 años de gobierno, control de la Asamblea Legislativa y triunfos municipales importantes.
Política
El «Chino» Flores asegura que el FMLN sigue en el corazón de la gente, pese a no tener alcaldes ni diputados
El secretario general del FMLN, Manuel “Chino” Flores, afirmó que el partido de izquierda sigue manteniendo su presencia política en El Salvador y que aún cuenta con el respaldo de la población, pese a los resultados obtenidos en elecciones pasadas.
“Aunque hoy no contamos con alcaldes ni diputados, el FMLN sigue en el corazón de la gente”, declaró Flores durante una entrevista matutina.
El dirigente agregó que el partido continúa representando los intereses de los salvadoreños y se fortalece mediante la participación en los procesos electorales. Asimismo, indicó que el FMLN atraviesa un proceso de restauración con una misión histórica orientada a representar las luchas sociales y recuperar la confianza de la población.
Política
Vicepresidente Félix Ulloa recibirá condecoración Gran medalla de Los Andes
La Asamblea Legislativa autorizó ayer al vicepresidente de la república, Félix Ulloa, para que pueda recibir la condecoración Gran Medalla de Los Andes, que le será conferida por el Parlamento Andino.
Con 57 votos fue aprobado el decreto que permitirá que el vicemandatario reciba el reconocimiento por su trayectoria y contribuciones al fortalecimiento y desarrollo de la región andina.
«Su liderazgo y participación en «Su liderazgo y participación en espacios de diálogo y cooperación han contribuido estrechar los lazos de hermandad entre ellos estados, generando oportunidades de crecimiento fomentando la unidad latinoamericana y proyectando a El Salvador comprometido con la consolidación de la región más próspera y solidaria», detalla el documento recibido por el pleno.
Política
Presidente Bukele recibe al nuevo embajador de la embajador en El Salvador
El presidente Nayib Bukele recibió este lunes al nuevo embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador, Duccio Bandini, quien presentó sus cartas credenciales en un acto celebrado en Casa Presidencial, informó el organismo europeo en su cuenta oficial de X.
En el encuentro, la UE reafirmó su compromiso de fortalecer el diálogo con El Salvador y de aprovechar el potencial de cooperación entre ambas partes. Bandini, quien se desempeñó anteriormente como subjefe de División para México, Centroamérica y el Caribe en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), agradeció la cordial bienvenida y destacó la importancia de profundizar la relación bilateral.
«La Unión Europea y El Salvador tienen muchas razones para querer fortalecer su relación y entendimiento recíproco», afirmó el diplomático en su cuenta oficial @EUAmbElSalvador. Asimismo, expresó su intención de promover una colaboración conjunta que beneficie a ambas naciones mediante un diálogo constructivo y libre de prejuicios.
El nombramiento de Bandini fue anunciado por la UE el pasado 30 de agosto. Antes de su presentación ante Bukele, el embajador sostuvo su primer encuentro oficial con la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, el 17 de septiembre. Bandini sustituye a François Roudié, quien ocupó el cargo desde septiembre de 2021.
Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la UE se remontan a 1993, cuando se estableció la Delegación europea en el país, aunque los vínculos con países europeos se remontan a acuerdos con la Comunidad Económica Europea (CEE). Actualmente, los lazos bilaterales se rigen por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (2014) y el Acuerdo de Asociación con Centroamérica (2013).
Entre los programas de cooperación en curso destaca EuroSocial, que promueve más de 33 acciones en áreas como igualdad de género, gobernanza democrática, políticas regionales y sociales. Recientemente, también presentaron sus credenciales los nuevos embajadores de Alemania y Corea del Sur, Friedo Sielemann y Kwak Taeyeol, respectivamente.