El «Chino» Flores asegura que FMLN hizo siete veces más obras

El presidente Nayib Bukele recibió este lunes al nuevo embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador, Duccio Bandini, quien presentó sus cartas credenciales en un acto celebrado en Casa Presidencial, informó el organismo europeo en su cuenta oficial de X.

En el encuentro, la UE reafirmó su compromiso de fortalecer el diálogo con El Salvador y de aprovechar el potencial de cooperación entre ambas partes. Bandini, quien se desempeñó anteriormente como subjefe de División para México, Centroamérica y el Caribe en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), agradeció la cordial bienvenida y destacó la importancia de profundizar la relación bilateral.

«La Unión Europea y El Salvador tienen muchas razones para querer fortalecer su relación y entendimiento recíproco», afirmó el diplomático en su cuenta oficial @EUAmbElSalvador. Asimismo, expresó su intención de promover una colaboración conjunta que beneficie a ambas naciones mediante un diálogo constructivo y libre de prejuicios.

El nombramiento de Bandini fue anunciado por la UE el pasado 30 de agosto. Antes de su presentación ante Bukele, el embajador sostuvo su primer encuentro oficial con la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, el 17 de septiembre. Bandini sustituye a François Roudié, quien ocupó el cargo desde septiembre de 2021.

Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la UE se remontan a 1993, cuando se estableció la Delegación europea en el país, aunque los vínculos con países europeos se remontan a acuerdos con la Comunidad Económica Europea (CEE). Actualmente, los lazos bilaterales se rigen por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (2014) y el Acuerdo de Asociación con Centroamérica (2013).

Entre los programas de cooperación en curso destaca EuroSocial, que promueve más de 33 acciones en áreas como igualdad de género, gobernanza democrática, políticas regionales y sociales. Recientemente, también presentaron sus credenciales los nuevos embajadores de Alemania y Corea del Sur, Friedo Sielemann y Kwak Taeyeol, respectivamente.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...