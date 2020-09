Diputado Portillo Cuadra de ARENA exige al Gobierno entregar millones a alcaldías

El diputado de la Asamblea Legislativa por partido ARENA, René Portillo Cuadra, hizo pública la exigencia al Gobierno del Presidente Nayib Bukele para que entregue 75 millones de dólares a las alcaldías por el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

De acuerdo con el parlamentario, “el FODES se entrega por ley, no está condicionado a que la Asamblea apruebe o no un crédito que el Gobierno quiera”. Además, dijo que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, podría incurrir en un delito al no transferir el dinero para 262 alcaldías.

Estas declaraciones fueron dadas a medios de comunicación, tras una semana de la votación por $55 millones para Fomilenio II, otro monto para veteranos de guerra y $75 millones para las municipalidades.

Portillo Cuadra agregó que “el FODES se paga del Presupuesto General de la Nación, y el mismo Ministro Alejandro Zelaya dijo que después de la reactivación económica, luego de la pandemia, el Gobierno había recibido $320 millones de tributación. Osea que para pagar FODES sí hay”.

Además, el legislador tricolor señaló al Ejecutivo de realizar un “chantaje” para que la Asamblea Legislativa le apruebe más fondos, aunque afirmó que eso no lo van hacer.