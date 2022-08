Amnistía fiscal busca fomentar el pago, no evadir impuestos como en legislaturas anteriores

La diputada del partido FMLN, Anabel Bellos, presentó una iniciativa para derogar el régimen de excepción y liberar a todas las personas inocentes en un plazo de 15 días.

El documento presentado por Belloso, en su artículo 1, explica que lo que se busca es “derogar el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa mediante decreto Legislativo No. 333 de fecha 27 de marzo de 2022”.

Asimismo, la iniciativa pide liberar a todas esas personas que no tienen vínculos con pandillas, así como liberar a todas esas personas que hayan sido detenidas sin establecerse el debido proceso.

Para muchos, con esto también se pretende liberar pandilleros, pues el artículo 02 no especifica que se liberen a las personas a quienes no se les siguió el debido proceso y que no tengan vínculos o sean pandilleros, por lo que terroristas también podrían ser libertados al ser ambigua la petición que se hace.

Mientras tanto, la población no se ha mostrado en contra del régimen de excepción, pues se han capturado a decenas de miles de peligrosos terroristas que antes llevaban temor a las comunidades en las que residían.