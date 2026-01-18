Voluntarios de Cruz Roja se preparan para la prueba «El paso del hombre»

José Israel Argueta, tiene 50 años de participar en la prueba «El paso del hombre» como miembro de Cruz Roja Salvadoreña seccional Usulután, durante todo el año se prepara físicamente dentro y fuera del agua para poder someterse a dich.

La mañana del domingo junto a otros 22 voluntarios de Cruz Roja El Salvador seccional Usulután y Jucuapa, José Argueta se sometió a la prueba de resistencia clasificatoria que les permite poder formar parte del Paso del hombre 2026, edición 60 a realizarse en marzo.

Los 21 hombres y dos señoritas nadaron una hora exacta, sin detenerse, en la piscina del balneario Rio El Molino en la ciudad de Usulutan, para completar 3 mil metros.

«Ellos están dando el todo por el todo, tienen que nadar 3 mil metros, que consta en 30 vueltas de 50 metros , si ellos no clasifican, no pueden optar para participar en la prueba del Paso del Hombre, y es ahí que se les ve la capacidad para poderlos mandar a las diferentes playas del país durante la época de vacaciones», explico el presidente de la seccional Usulután, Juan Aguilar,

Las edades de los participantes son entre los 12 y los 60 años, sin embargo, hasta la fecha solo podrán participar en la prueba principal personas mayores de 15 años.

Gracias a la experiencia vivida, José Argueta se permite aconsejar a sus compañeros, insistiendo en que se preparen física y mentalmente.

«La prueba del Paso del hombre es muy difícil, ya cuando uno está dentro del mar, hay un momento en el que uno se queda solo como nadador y uno no debe de desesperarse sino controlarse y seguir dándole, a buscar el objetivo que uno tiene», dijo.

El coordinador de la Escuela Nacional de Salvamento Acuático de Cruz Roja Salvadoreña, Julio Pacheco, dijo que esperan se evalúen un promedio de 300 personas, en las diferentes pruebas programas entre enero y febrero.

«Se harán cuatro pruebas, iniciamos con las zona oriental, y la zona occidental, central y paracentral van a participar en el Complejo El Polvorin , así como miembros de la Fuerza Armada, Política Nacional Civil, Protección Civil y personas particulares, para poder evaluar su resistencia», mencionó.

En 2025 participaron cerca de 200 nadadores en la prueba del Paso del hombre, entre ellos guardavidas, miembros de la Fuerza Armada, Marina Nacional otras instituciones así como nadadores independientes que deciden someterse a esta prueba acuática.

