Nacionales
Cruz Roja Salvadoreña gradúa a 25 socorristas en rescate urbano
La Cruz Roja Salvadoreña graduó a 25 socorristas especializados en rescate urbano, en el marco del lanzamiento de su plan institucional para la atención de emergencias en Semana Santa.
Los participantes, provenientes de distintas seccionales de la zona oriental del país, fortalecieron sus capacidades en áreas como rescate vehicular y rescate vertical, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de alto riesgo.
De acuerdo con la institución, la capacitación incluyó formación teórica y práctica desarrollada durante seis fines de semana, en los que los socorristas pusieron a prueba técnicas modernas de extracción vehicular, uso de equipo hidráulico y maniobras de ascenso y descenso mediante sistemas de cuerdas.
Nacionales
Niña de un año muere tras caer en canal de agua en Ciudad Arce
Una niña de un año de edad falleció este sábado tras caer en un canal de agua en el caserío El Astillero, cantón Flor Amarilla, en el distrito de Ciudad Arce.
De acuerdo con los reportes, la menor fue arrastrada por la corriente, lo que obligó a desplegar un operativo de búsqueda en la zona.
Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña informaron que el cuerpo de la niña fue localizado a aproximadamente siete kilómetros del lugar donde se reportó su desaparición.
El caso es investigado por la Policía Nacional Civil (PNC).
Nacionales
Los Hermanos Flores encienden el Centro Histórico con una noche majestuosa de música y sabor
La plaza Gerardo Barrios del centro histórico de San Salvador fue el escenario perfecto en la antesala del periodo de vacaciones con motivo de la Semana Santa. La Orquesta Internacional Hermanos Flores deleitó a millares de visitantes que se concentraron para ver gratis el espectáculo musical, la noche del sábado.
La población bailó al ritmo de la música alegre de la referida orquesta, fundada el 31 de diciembre de 1960 en San Vicente, por iniciativa de la familia Flores, convirtiéndose en un referente a escala nacional e internacional.
En un ambiente pleno de seguridad, que ha impulsado el turismo local e internacional, el centro histórico continúa registrando un mayor flujo de visitantes, especialmente en temporadas vacacionales.
Con la presentación de Los Hermanos Flores, el corazón de la capital abre una serie de actividades para este periodo que incluye otras presentaciones para el disfrute de los salvadoreños y extranjeros que siempre buscan nuevas oportunidades de entretenimiento y de sano esparcimiento.
El año pasado, durante la Semana Santa, el centro histórico registró un 15 % de crecimiento en la cantidad de visitantes, una tendencia que se ve superada cada año desde el 2019.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha preparado para estos días de vacaciones una serie de actividades y nuevas opciones para los turistas, que incluyen espectáculos en las playas, parques recreativos naturales, y sitios culturales.
Nacionales
MINSAL inaugura moderna y especializada área de parto Mini Nido en Soyapango
El Ministerio de Salud (Minsal) y el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele inauguraron ayer un nueva Área de Parto con Cariño Mini Nido en el Hospital Nacional de Soyapango, el cual tendrá la capacidad para atender seis partos diarios y un aproximado de 2,000 por año.
Esto como parte del fortalecimiento de la atención materno perinatal que ejecuta el Gobierno para dignificar y humanizar la atención, garantizando cuidados integrales a la madre durante el embarazo, parto y posparto, así como al recién nacido.
Los Mini Nidos son maternidades con un rol mucho más grande en la atención, ya que cuentan con quirófanos especializados, habitaciones privadas, adecuadas y confortables, tanto para el trabajo de parto como para el nacimiento.
De acuerdo con el Minsal, estos espacios son una extensión del modelo de atención del Centro de Maternidad Nacer con Cariño El Nido, que fue anunciado recientemente por la primera dama.
Este proyecto es iniciativa de la primera dama, quien desde 2022 impulsó la Ley Nacer con Cariño y se inició un proceso de formación continua, equipamiento de última generación y transformaciones de infraestructura en las maternidades, unidades de salud, áreas de puerperio y estancias maternas.
La inauguración fue presidida por el ministro de Salud, Francisco Alabi, y la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero.
De acuerdo con Alabi, el proyecto incluyó la ampliación de la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) a tres salas, un área de alojamiento con junto, espacios dignos para familiares, áreas de evaluación obstétrica, islas neonatales, quirófano, sala de máxima urgencia, entre otros servicios.
«Hoy estamos consolidando un área importante, que pone infraestructura, condiciones, tecnología y áreas totalmente modernas para todos los salvadoreños. Son alrededor de 350,000 personas que van a ser beneficiadas. Alrededor de 72,000 de ellas están en una etapa fértil», indicó el ministro.