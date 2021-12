Unidades de transporte deberán tener asientos especiales para embarazadas

La exdiputada Felissa Cristales denunció el robo de su cuenta oficial de Facebook, la cual ahora está siendo utilizada por un asiático que ha estado transmitiendo acerca de videojuegos.

“Les aclaro que si entran a mi Facebook y me ven jugando Freefire, no soy yo. Me robaron mi cuenta de Facebook Felissa Cristales. Y aunque ya estamos trabajando en recuperarla no sé si lo lograremos. Les cuento más tarde”, dijo Cristales, por medio de Twitter.

De momento, no ha señalado a nadie directamente de ser el responsable de robar su cuenta de Facebook.

En los últimos meses, artistas, periodistas, fotógrafos y otros creadores de contenido han denunciado un incremento de ciberataques en estas dos redes sociales y la ineficacia de los métodos oficiales que dispone la compañía para denunciarlos.