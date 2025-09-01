Última Hora: Reportan homicidio en Acajutla, Sonsonate

Un hombre en estado de ebriedad provocó un accidente de tránsito al quedarse dormido mientras conducía su camioneta en una calle de la urbanización Ciudad Futura, en el distrito de Apopa, San Salvador.

Testigos del hecho señalaron que el choque fue leve, pero llamó la atención de transeúntes y de otro conductor involucrado, quienes captaron imágenes que luego fueron compartidas en redes sociales.

Autoridades y especialistas en tránsito advierten que este tipo de conductas representan un alto riesgo, no solo para los conductores, sino también para peatones y otros vehículos, especialmente en accidentes de mayor gravedad.

