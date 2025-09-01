Nacionales
Última Hora: Reportan homicidio en Acajutla, Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un homicidio en Acajutla, Sonsonate, donde un hombre de 45 años fue atacado con un objeto contundente en la cabeza y el rostro.
Según las autoridades, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otras personas cuando ocurrió el hecho.
Agentes de Investigaciones e Inteligencia de la PNC realizan las diligencias correspondientes para identificar y capturar al responsable del crimen.
Nacionales
Motociclista lesionado tras accidente en Nahuizalco
Esta mañana, socorristas de Comandos de Salvamento en Sonsonate atendieron a un joven motociclista que sufrió un accidente vial en el parque central de Nahuizalco.
Según las autoridades, la víctima, de 18 años, perdió el control de su motocicleta y chocó contra la acera, provocándose una fractura expuesta en la pierna, a la altura del peroné.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para recibir tratamiento médico.
Nacionales
VIDEO | Hombre ebrio provoca accidente tras quedarse dormido al volante en Apopa
Un hombre en estado de ebriedad provocó un accidente de tránsito al quedarse dormido mientras conducía su camioneta en una calle de la urbanización Ciudad Futura, en el distrito de Apopa, San Salvador.
Testigos del hecho señalaron que el choque fue leve, pero llamó la atención de transeúntes y de otro conductor involucrado, quienes captaron imágenes que luego fueron compartidas en redes sociales.
Autoridades y especialistas en tránsito advierten que este tipo de conductas representan un alto riesgo, no solo para los conductores, sino también para peatones y otros vehículos, especialmente en accidentes de mayor gravedad.
Nacionales
Él es José, jovencito que perdió la vida ahogado en piscina de Cuscatlán
Un adolescente de 16 años murió ahogado en una piscina del balneario Los Robles, en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán, durante el fin de semana.
La víctima fue identificada como José Osmin Leiva Bolaños, estudiante del colegio Eucarístico Mercedario, ubicado en el distrito de San Martín, San Salvador.
Socorristas de Cruz Verde intentaron reanimarlo, pero el joven ya no presentaba signos vitales al ser rescatado.
Al lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las investigaciones correspondientes para descartar la participación de terceros en el hecho.