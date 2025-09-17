Connect with us

Nacionales

TOME NOTA: Reparación de tubería en Estación Central podría durar tres días, asegura presidente de ANDA

Publicado

Hace 46 minutos

el

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, junto al Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ofrecieron este miércoles detalles sobre el plan de contingencia tras el colapso de una tubería de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte.

Rodríguez aseguró que ambos organismos trabajan de forma articulada para garantizar el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna, botellas de agua y otros mecanismos necesarios para atender a la población afectada. “Todos los equipos están coordinados y operando las 24 horas, hasta asegurar que el suministro regrese a los diferentes puntos del Área Metropolitana de San Salvador”, agregó.

Arévalo explicó que la tubería fue reparada inicialmente en un tramo entre la Estación Central y San Ramón, pero cuatro horas después colapsó junto con la estructura que la sostiene. “Estamos trabajando en la rehabilitación del sistema, lo cual puede llevarnos unos días. Nuestro objetivo es que la población se vea lo menos afectada posible”, indicó.

El titular de ANDA destacó que el plan de contingencia prioriza el abastecimiento a escuelas, hospitales y comunidades más afectadas, coordinando esfuerzos con Obras Públicas, CEL, Autoridad Salvadoreña del Agua y FOVIAL. Además, recordó que la tubería pertenece al Sistema Zona Norte, que abastece sectores de San Salvador y La Libertad, e invitó a la población a realizar consultas o reportes a través del Call Center 915 o WhatsApp: 7838-1462.

Nacionales

El Salvador fortalece su comercio exterior certificando a nuevas empresas como Operadores Confiables

Publicado

Hace 1 hora

el

17 septiembre, 2025

Por

El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas certificó a 10 nuevas empresas bajo el Programa de Operador Confiable, una iniciativa que reconoce a empresas con los más altos estándares de seguridad y calidad en sus procesos.

La certificación como Operador Confiable fomenta un comercio más seguro, rápido y competitivo. Además, al formar parte del programa, las empresas reciben un paso prioritario por aduanas, reduciendo los controles físicos y documentales, acelerando su despacho en la frontera.

Cabe destacar que las empresas certificadas cumplen con estrictos requisitos de seguridad, minimizando el riesgo de actividades ilícitas como el contrabando y narcotráfico, lo que fortalece la confianza con sus socios comerciales internacionales.

“Cada una de las empresas que se certifican este día han cumplido con la normativa aduanera y tributaria, implementando procesos que permiten la trazabilidad, seguridad y predictibilidad de sus operaciones; y se han ganado con ello la calidad de Operadores Confiables, una calificación que abona a su credibilidad ante las autoridades y también con sus asociados de negocios”, expresó el ministro de Hacienda, Jerson Posada.

El encuentro también reunió a representantes de instituciones públicas,  gremiales y empresas del sector logístico, quienes  participaron en conferencias magistrales y paneles sobre temas clave, con el objetivo de impulsar aún más la competitividad y las mejores prácticas con enfoque hacia la modernización.

“Desde el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, estamos comprometidos con la facilitación del comercio, a través de la prestación de un servicio de despacho aduanero expedito, eficiente y especializado, que tiene como resultado el paso ágil de las operaciones aduaneras y la reducción de tiempos y costos”, agregó el titular de Hacienda.

En el marco del Programa de Operador Confiable ya se firmaron 3 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) con 6 países de la región (Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Ecuador y República Dominicana), impulsando una aduana más ágil, eficiente y con herramientas de facilitación de comercio.

“Hoy vivimos un momento especial para el comercio salvadoreño. El Programa de Operador Confiable no es solamente un reconocimiento, es la confirmación de que en nuestro país existen empresas comprometidas con la excelencia, la seguridad y el cumplimiento aduanero”, expresó el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.

 

El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, destacó que con estas incorporaciones, El Salvador reafirma su compromiso con un comercio exterior más competitivo, seguro y eficiente, impulsando la confianza en la cadena logística y motivando a más empresas a iniciar su proceso de certificación.

 

Judicial

Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

Publicado

Hace 2 horas

el

17 septiembre, 2025

Por

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

Judicial

Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

Publicado

Hace 2 horas

el

17 septiembre, 2025

Por

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

