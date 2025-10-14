Sucesos
Vecinos de Santa Rosa de Lima alarmados por avistamiento de cocodrilos tras la crecida del río
Vecinos de Santa Rosa de Lima han alertado sobre la presencia de cocodrilos en las cercanías de la colonia La Sabana y el barrio Las Delicias, tras la reciente crecida del río en la zona.
Los pobladores aseguran haber visto a los reptiles desplazándose por las orillas, lo que ha generado preocupación, especialmente entre quienes viven cerca del cauce. En redes sociales circulan videos de los animales, junto con recomendaciones para mantenerse alejados del río mientras se realizan inspecciones en el área.
Autoridades indican que el fenómeno podría estar relacionado con el aumento del nivel del agua, que habría obligado a los cocodrilos a desplazarse desde su hábitat natural hacia zonas más pobladas.
Identifican a padre e hija que perdieron la vida al chocar su motocicleta contra una vaca en La Unión
Las autoridades identificaron a las dos víctimas que perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el oriente del país. Se trata de Daniel Coreas Portillo, de 46 años, y su hija Yamileth Corea Vásquez, de 17, quienes se desplazaban en motocicleta cuando chocaron con una vaca sobre el kilómetro 193 de la carretera Litoral, en el cantón Piedras Blancas, Conchagua, La Unión Sur.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el impacto fue fatal para ambos. En redes sociales, la funeraria encargada de los servicios fúnebres compartió imágenes y expresó sus condolencias a la familia.
La vela se llevará a cabo en la vivienda de las víctimas, ubicada en la misma comunidad.
VIDEO | Jovencita es auxiliada tras quedarse dormida por exceso de alcohol durante la feria de Soyapango
Usuarios de redes sociales compartieron un video que muestra a una joven que perdió el conocimiento en medio del campo de la feria de Soyapango. En las imágenes se observa a la muchacha recostada sobre la acera mientras un joven la acompaña y vigila.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para brindar asistencia. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, la joven, que aparentemente se excedió en el festejo, fue atendida y puesta a salvo, evitando posibles incidentes
Mandan a la cárcel a sujeto que tenía en su poder distintitos tipos de drogas
El pasado 5 de octubre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de la presencia sospechosa de un hombre en la avenida El Paseo, colonia Miramonte, en San Salvador.
Se trataba de Mauro Alfredo Bernal Henríquez quien al ser intervenido por los agentes se le encontró una bolsa plástica con cierre hermético que contenía una porción pequeña de sustancia cristalina, dos bolsas con polvo blanco y otra con material vegetal. La prueba de campo practicada a las evidencias dio resultado positivo a metanfetaminas, cocaína y marihuana.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado y procesado en Juzgado Noveno de Paz de San Salvador que decretó, en audiencia inicial, la instrucción formal con detención provisional contra Bernal Henríquez, por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
En la audiencia, la juzgadora determinó que existen indicios suficientes sobre la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción.