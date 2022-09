Denuncian a grupito de amigos que se va de los bares y restaurantes sin pagar la cuenta

El video de un perro mojándose en plena calle durante una fuerte tormenta, ha generado diferentes reacciones en las redes sociales.

Y es que no era para menos, según la información que circula en las plataformas virtuales, los dueños del can lo habrían dejado amarrado en la calle.

De acuerdo con información, este hecho sucedió en el municipio de Huizucar, del departamento de La Libertad.

Entre las reacciones de los usuarios de las redes, hay unos que piensan que este hecho es un acto de crueldad, ya que los perros también sienten lo que los humanos les hacen.

“La gente tan mala que es, he visto muchos animalitos así amarrados día y noche llorando porque no quieren mojarse bajo la lluvia ni sentir frío, no que es la gracia de tener animalitos sufriendo”, escribe una usuaria.

iframe src=»https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fel15tv%2Fvideos%2F799246287954019%2F&show_text=false&width=348&t=0″ width=»348″ height=»476″ style=»border:none;overflow:hidden» scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true» allow=»autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share» allowFullScreen=»true»>