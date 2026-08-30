Sucesos
Capturan a hombre señalado de hacer señas alusivas a pandillas cerca del Mercadito El Ángel en Sonsonate
Un hombre fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser señalado de realizar señas alusivas a pandillas en las cercanías del Mercadito El Ángel, en el departamento de Sonsonate. El procedimiento se realizó después de que las autoridades recibieran una denuncia pública sobre lo ocurrido.
De acuerdo con la información divulgada, el sujeto habría sido observado realizando las señales en los alrededores del mencionado mercado. Tras conocer el caso, agentes policiales se desplazaron hasta el sector y realizaron un operativo para localizarlo.
La intervención permitió ubicar y arrestar al sospechoso, quien quedó bajo custodia de las autoridades. El Mercadito El Ángel se encuentra en el Barrio El Ángel de la ciudad de Sonsonate, donde la PNC también mantiene presencia institucional.
Según el reporte disponible, el detenido será presentado ante los tribunales correspondientes para continuar con el proceso judicial. Hasta el momento, la publicación consultada no ha divulgado la identidad del capturado ni precisado el delito específico por el que será procesado.
Principal
Identifican a niño de 5 años hallado sin vida en piscina de turicentro en Osicala, Morazán
Daniel Romero González, de 5 años, fue identificado como el menor que había sido reportado como desaparecido durante la tarde del viernes 28 de agosto en Osicala, departamento de Morazán. Su desaparición provocó una búsqueda que se extendió durante varias horas en la localidad.
Durante la noche del mismo viernes, el niño fue localizado sin vida en una de las piscinas del Turicentro Mundo Acuático, establecimiento ubicado en la zona de Osicala. Reportes publicados posteriormente señalan que el menor habría salido de su vivienda durante la tarde y que, tras varias horas de búsqueda, fue encontrado en las instalaciones del turicentro.
Las circunstancias en las que ocurrió el hecho continúan bajo investigación. Hasta este sábado 29 de agosto no se ha divulgado públicamente un informe oficial que determine la causa exacta de la muerte ni que confirme si se trató de un accidente. Las autoridades competentes deberán establecer, mediante las investigaciones correspondientes, cómo llegó el menor hasta el lugar y las condiciones en las que ocurrió la tragedia.
La muerte del pequeño Daniel ha generado consternación entre familiares, personas cercanas y habitantes de la zona. Familiares y allegados han expresado su profundo pesar por la pérdida y han hecho llegar mensajes de solidaridad y condolencias a sus padres, abuelos y demás seres queridos.
Sucesos
Sismo de magnitud 3.9 sacude parte de El Salvador con epicentro frente a la costa de La Paz
Un sismo de magnitud preliminar 3.9 fue percibido la mañana de este sábado 29 de agosto en distintos puntos del territorio salvadoreño. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el movimiento ocurrió a las 11:04 a. m. y tuvo su epicentro frente a la costa del departamento de La Paz, aproximadamente 48 kilómetros al suroeste del Estero de Jaltepeque.
El reporte revisado del Observatorio de Amenazas ubica el evento a una profundidad cercana a 35 kilómetros y señala una intensidad de II en Zacatecoluca, es decir, un movimiento débilmente perceptible para parte de la población. Redes sísmicas internacionales, como el EMSC, estimaron el evento en torno a magnitud 4.0, una diferencia habitual entre mediciones preliminares y revisadas realizadas por distintos sistemas.
Este tipo de movimientos es frecuente frente a las costas salvadoreñas debido al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, una de las principales fuentes de actividad sísmica del país. El propio MARN explica que El Salvador se encuentra en una región de alta sismicidad, influenciada tanto por ese proceso tectónico como por sistemas de fallas locales.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas relacionados con este sismo. El MARN mantiene vigilancia permanente a través de su red nacional de estaciones sísmicas, cuyos registros son procesados en tiempo real para actualizar la información de cada evento.
Principal
Rescatan serpiente de casi dos metros dentro de una vivienda en Nejapa, San Salvador
Una familia del distrito de Nejapa, San Salvador, vivió momentos de alarma luego de descubrir una serpiente de considerable tamaño dentro de su vivienda. Ante la presencia del reptil, solicitaron apoyo de Comandos de Salvamento, cuyos socorristas acudieron al lugar y realizaron la captura de manera segura. Según el reporte, el animal medía aproximadamente dos metros de longitud.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios voluntarios manipulando al ejemplar después de haberlo asegurado. Posteriormente, la serpiente fue trasladada hacia una zona rural para ser liberada, sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento. Hasta ahora no se ha informado oficialmente la especie del reptil, por lo que no es posible determinar únicamente por las imágenes si se trataba de una especie venenosa.
La presencia de serpientes en zonas habitadas no necesariamente implica que representen un peligro inmediato. De acuerdo con documentación del Ministerio de Salud, en El Salvador se han identificado 58 especies de serpientes, de las cuales siete pertenecen a especies cuyo veneno puede representar un riesgo grave para las personas. Entre las especies no venenosas registradas en el país se encuentra la conocida mazacuata o boa constrictora.
Las autoridades recomiendan evitar manipular estos animales sin experiencia y solicitar asistencia especializada. En caso de mordedura, el Ministerio de Salud advierte que no deben realizarse torniquetes, cortes, succionar la herida ni aplicar remedios caseros, sino buscar atención médica de inmediato.