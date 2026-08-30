Capturan a hombre acusado de atacar con machete a otro mientras bebían alcohol en Santa Ana

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el hallazgo de un hombre y una mujer sin vida dentro de una habitación de un motel ubicado en el departamento de Sonsonate. De acuerdo con el reporte preliminar de la institución, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las primeras indagaciones apuntan a que ambas personas habrían fallecido por inhalación de monóxido de carbono. En el lugar, los agentes encontraron encendido el vehículo en el que las víctimas habían llegado al establecimiento, un elemento que forma parte de las investigaciones para determinar cómo se produjo la posible acumulación del gas.

Las víctimas fueron identificadas como:

Ezequiel Elíseo Mate Nájera, de 24 años.

Nancy Suleyma Ortiz Ramírez, de 29 años.

Reportes posteriores indican que los cuerpos fueron trasladados para los exámenes forenses correspondientes, los cuales permitirán establecer con precisión la causa de muerte. Aunque algunos medios han divulgado datos preliminares sobre las edades de las víctimas, la PNC no había confirmado oficialmente sus identidades en su reporte inicial.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y será el resultado de las diligencias y análisis forenses el que determine las circunstancias exactas del fallecimiento de ambas personas. El monóxido de carbono es un gas que puede acumularse en espacios con ventilación insuficiente y representar un grave riesgo para la vida.

Reportamos el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer al interior de una habitación de un motel en Sonsonate. Según la información preliminar, ambas personas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. En el lugar fue encontrado encendido el vehículo… — PNC El Salvador (@PNCSV) August 30, 2026

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