Internacionales
Al menos 15 personas estarían desaparecidas tras inundación repentina en el Gran Cañón
Al menos 15 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en un comunicado emitido el domingo.
La inundación afectó el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch durante la tarde del sábado. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, el fenómeno comenzó alrededor de las 14:30 horas y fue provocado por lluvias registradas en la meseta de Kaibab.
La institución indicó que trabaja junto con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas que se encuentran en el área afectada y localizar a quienes permanecen desaparecidos. Previamente, el servicio había informado que se estimaba que más de 20 personas estaban desaparecidas.
Hasta el momento, no se han confirmado muertes ni lesiones relacionadas con la inundación, según informó el Servicio de Parques Nacionales mediante un correo electrónico.
Para la mañana del domingo, un total de 62 personas habían sido evacuadas, mientras que otras estaban programadas para salir del área. La agencia señaló que no se habían reportado personas heridas hasta ese momento.
El Servicio de Parques Nacionales solicitó al público proporcionar cualquier información que pueda contribuir a localizar a las personas desaparecidas, así como a excursionistas que hayan estado en la zona afectada.
Además, la institución advirtió que podrían registrarse más tormentas y lluvias intensas hasta este lunes, condiciones que podrían provocar «inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos».
Internacionales
Hombre se arrodilla frente a hospital en Guatemala para pedir por la salud de un familiar y conmueve en redes
Una imagen captada en Guatemala ha generado numerosas reacciones en redes sociales al mostrar a un hombre arrodillado sobre una acera frente a un hospital, aparentemente orando por la recuperación de un familiar que permanecía ingresado. Según testimonios citados por medios que difundieron la escena, el hombre acababa de salir del centro asistencial y se mostraba visiblemente afectado antes de ponerse de rodillas, mirar hacia el cielo y comenzar a orar.
La escena se volvió viral este 29 de agosto de 2026, principalmente por el componente humano de la imagen: la angustia de una familia ante la enfermedad y la búsqueda de esperanza en medio de la incertidumbre. Hasta ahora, no se ha divulgado de manera verificable la identidad del hombre, el nombre del hospital ni el estado de salud del familiar, por lo que esos detalles deben mantenerse fuera de cualquier versión que pretenda presentar información confirmada.
En Guatemala, miles de familias acompañan diariamente a pacientes que requieren atención hospitalaria. Solo la Emergencia del Hospital General de Enfermedades del IGSS atiende más de 600 pacientes cada día, según datos oficiales de la institución, una muestra del volumen de personas que atraviesan situaciones médicas complejas y de los familiares que permanecen pendientes de su evolución.
Más allá de que no se conocen detalles sobre el diagnóstico que motivó la oración, la fotografía ha sido compartida como una representación de fe, preocupación y esperanza familiar. La escena recuerda que detrás de cada ingreso hospitalario existe también una historia personal y familiares que esperan una noticia favorable.
Internacionales
Bebé de 1 año y medio muere atropellado por el minibús de su padre en Serik, Antalya
🔴 Antalya’nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı servis minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Çocuğunun ölümüne sebep olan acılı baba, cenazeyi morgdan teslim alırken fenalık geçirdi. pic.twitter.com/5hn78KN0rR
— 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) August 29, 2026
Internacionales
Suben 2.12 % los precios globales del petróleo
Los precios del petróleo cerraron al alza este jueves, mientras los operadores siguen de cerca los últimos acontecimientos en Oriente Medio, especialmente aquellos relacionados con el estratégico estrecho de Ormuz.
El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 2.12 %, hasta los $89.70 por barril.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos y también para entrega en octubre, registró un incremento del 1.58 %, hasta los $83.53 por barril.
A inicios de esta semana, Irán y Omán, cuyas costas forman parte del estrecho de Ormuz, informaron que continúan negociando futuros acuerdos de tránsito y que analizan un acuerdo marco para establecer un «corredor temporal», que incluiría disposiciones para una operación de desminado de la vía.
En paralelo, el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes está impidiendo la importación de gasolina, en un momento en que la producción nacional no es suficiente para cubrir el consumo, según advirtió el miércoles un alto responsable de la República Islámica.
«La producción de gasolina es insuficiente y, a causa del bloqueo naval estadounidense, no podemos importar», afirmó el vicepresidente encargado de asuntos ejecutivos, Mohammad Jafar Qaempanah, citado por la agencia oficial Irna.