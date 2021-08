Sánchez Cerén y su familia prefirieron irse a Nicaragua que votar por el FMLN en las pasadas elecciones

La Alcaldía de San Salvador informó a la población los horarios de atención de sus oficinas centrales y dependencias en el marco de las Festividades Patronales en honor al Divino Salvador del Mundo que se celebran del 01 al 06 de agosto.

La Gerencia de Mercados de San Salvador notifica que el mercado ex Cuartel permanecerá cerrado el día jueves 05 de agosto. Los mercados: Central, Sagrado Corazón, San Jacinto, Tinetti y Monserrat no atenderán a sus usuarios el viernes 06 de agosto. Los días 5 y 6 de agosto permanecerán cerrados los mercados: San Antonio, San Miguelito, Modelo, detallista La Tiendona y Belloso.



Los mercados que permanecerán abiertos en horario normal del 01 al 06 de agosto son: centro mayorista La Tiendona, mayorista de plátanos y plaza San Vicente de Paúl.



Por su parte, el Registro del Estado Familiar brindará atención a usuarios exclusivamente los días 2 y 3 de agosto de 8:00 a.m. a 12:20 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Atendiendo en las oficinas centrales de la alcaldía, la agencia Metrocentro y oficinas del Cementerio La Bermeja para el trámite de certificaciones y emisiones de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. También se podrán realizar inscripciones de nacimiento y defunciones.

Los Puntos de Atención Empresarial (PAE) atenderán únicamente los días 2 y 3 de agosto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las oficinas distritales 1, 2, 4, 5 y 6, agencia Metrocentro, Centro de Atención Tributaria y oficinas centrales de la Alcaldía de San Salvador.



En estos puntos la población podrá realizar pagos de tasas y contribuciones municipales en el marco de la Ordenanza vigente de Dispensa Temporal de Intereses moratorios de la Propiedad Inmobiliaria. También se habilitará la recepción de planes de pagos y trámites de solvencias municipales, traspasos y estados de cuenta.



La Administración General de Cementerios atenderá en horario normal de 8:00 a.m. a 12 md y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. para el trámite de inhumaciones y pagos. En cada uno de los cementerios se mantendrán los horarios habituales de ingreso y se implementarán los protocolos de bioseguridad correspondientes para evitar contagios por COVID-19.