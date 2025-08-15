Nacionales
San Lorenzo registra más de 820 réplicas sísmicas desde julio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este viernes que la actividad sísmica en San Lorenzo y sus alrededores, en Ahuachapán, ha superado las 820 réplicas desde la tarde del 29 de julio.
Según los datos oficiales, entre las 3:21 p.m. del 29 de julio y las 4:00 a.m. del 15 de agosto se han registrado 830 sismos, de los cuales 147 fueron percibidos por la población. MARN atribuye esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona.
La institución continúa monitoreando el fenómeno y la actividad sísmica en todo el país para implementar medidas preventivas ante posibles daños o emergencias.
Nacionales
Motociclista muere tras chocar contra camión en La Libertad
Un motociclista perdió la vida este viernes por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera a Comasagua, en el sector de La Libertad Sur, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
Según los informes preliminares, el conductor de la motocicleta viajaba a excesiva velocidad, perdió el control y colisionó contra un camión de gas propano.
Agentes de la División de Tránsito de la PNC llegaron al lugar para realizar la investigación correspondiente y regular el tráfico en la zona.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios en agosto, según PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el jueves 14 de agosto cerró con cero homicidios en todo el país, sumando 12 jornadas sin asesinatos en la primera mitad de agosto de 2025.
Estos días se suman a los 29 reportados en julio, las 25 jornadas de junio, mayo y abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero, para un total de 188 días sin homicidios en lo que va del año.
Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 986 días sin homicidios, de los cuales 872 corresponden al régimen de excepción vigente en el país.
Las autoridades destacan que estas cifras consolidan a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental y reflejan los resultados del régimen de excepción y el Plan Control Territorial implementados por el gobierno.
Nacionales
PNC captura a cinco sujetos tras denuncias por disparos al aire en Sonsonate
Cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate, luego de que ciudadanos alertaran sobre disparos al aire en la zona.
Entre los arrestados figura Raúl Ernesto López García, de 24 años, quien será procesado por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y disparos al aire.
Ramón Vladimir Cruz Cortez, de 35 años, fue detenido por conducción peligrosa de vehículo automotor, tras resultar positivo en un alcotest con 138 grados de alcohol.
Los otros tres capturados, Daniel Ernesto González Ramírez (35), Luis Alberto Barrera Villanueva (33) y Jimmy Alexander Castillo Cerritos (38), enfrentarán cargos por el delito de resistencia, informó la PNC.