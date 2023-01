Régimen de excepción redujo la tasa de homicidios en El Salvador de 18 a 7.8

La tasa de homicidios en el 2022 fue reducida a 7.8 por cada 100,000 habitantes, es decir, 92.7% menos comparada con el 2015, año considerado como el más violento en la historia de El Salvador y que alcanzó una tasa de 105 homicidios, este es parte de los resultados efectivos obtenidos durante el año pasado por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República.

Las autoridades explicaron que, en el 2022, El Salvador alcanzó un récord en el ámbito de seguridad ya que los homicidios se redujeron en 57%, en comparación con al 2021. «Las cifras del 2022 son una consecuencia lógica del trabajo que hemos venido realizando desde el 2019 bajo el Plan Control Territorial y naturalmente logra una exposición mayor al haber implementado el régimen de excepción», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

«Los datos del 2022, son históricos, no existe evidencia en países en el mundo que hayan logrado esta significativa reducción en la tasa de homicidios. No hemos encontrado un referente de tanta magnitud, generar una reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes superior al 60% de un año contra otro, son cifras que se dicen fácil pero no existe un registro en ningún otro país», destacó Villatoro.

El ministro Villatoro destacó que el año recién pasado finalizó con 495 homicidios, de los cuales el 65 % ocurrieron en los primeros tres meses del año cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele no había implementado el combate frontal a las maras.

“Es importante manifestarles que del 97% de impunidad en homicidios que recibimos del gobierno de Sánchez Cerén, a final de 2019 logramos revertir esa tasa al 45% y durante el #RégimenDeExcepción la tasa de impunidad es del 25%, son cambios drásticos e históricos”: @Vi11atoro. pic.twitter.com/K8iq5wSlON — Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) January 5, 2023

El fiscal general, Rodolfo Delgado aseguró que «este fenómeno no se ha observado en ningún otro país y es el resultado de las estrategias ejecutadas en el territorio. Es una reducción jamás vista en nuestro país, donde la sociedad estaba acostumbrada a vivir entre violencia y muerte».

Delgado aseguró que los homicidios ya no figuran entre los diez de mayor incidencia en el país gracias a las acciones que el gobierno actual ha estado implementando en materia de seguridad ciudadana.

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy destacó que «ahora El Salvador se ha convertido en un referente en materia de seguridad. Los datos que hemos obtenido han hecho que países como Costa Rica quieran implementar la política de defensa del presidente Nayib Bukele», dijo.

Las autoridades de Seguridad y Fiscalía aseguran que «resultados inéditos» hasta la fecha son producto del trabajo articulado y aseguran que no se detendrán hasta desaparecer la criminalidad en El Salvador y recuperar todo el control sobre el territorio salvadoreño que había sido arrebatado por las pandillas.

