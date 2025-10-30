Nacionales
Pronostican clima parcialmente nublado con lluvias aisladas y vientos moderados
El Observatorio Ambiental informó que durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado a nublado en el país, sin pronóstico de lluvias.
En la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias localizadas en la cadena volcánica y la zona oriental. Por la noche, continuarán algunas lluvias en las zonas oriental y paracentral, con mayor énfasis en la franja costera. Durante la madrugada, el cielo se mantendrá poco nublado y sin precipitaciones.
Los vientos oscilarán entre 15 y 25 km/h, con ráfagas de 30 a 40 km/h, pudiendo superar estos valores en áreas donde el terreno acelere el viento. Las temperaturas máximas se mantendrán dentro del rango normal, mientras que las mínimas se sentirán más frescas.
La principal influencia en el clima continúa siendo la incursión de Vientos Nortes.
Capturan al «Patriarca», gatillero de la MS-13 en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Reynaldo Alexander Córdoba Ramos, alias Patriarca, identificado como gatillero de la pandilla MS-13.
La detención se realizó en coordinación con la Fuerza Armada en la zona de Mizata, La Libertad Costa. Según las autoridades, el sujeto posee tatuajes en la espalda que lo vinculan directamente con la estructura criminal.
Córdoba Ramos será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas. La PNC reafirmó que continúa con la búsqueda y captura de los remanentes de estructuras terroristas en todo el país.
Capturan a palabrero de la MS-13 que se hacía pasar por predicador en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Luis Abraham Portillo Flores, alias Pastor, identificado como palabrero de la clica Miralvalle Locos Salvatruchos de la MS-13.
Según las autoridades, el sujeto se hacía pasar por predicador para pasar desapercibido, mientras mantenía atemorizados a los habitantes del sector. Portillo Flores presenta tatuajes en el pecho que confirman su pertenencia a la pandilla.
Fue detenido en el municipio de Nahulingo, Sonsonate Centro, y será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.
PNC captura a dos conductores ebrios provocan accidente de tránsito
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 48½ de la carretera antigua a Zacatecoluca, en el distrito de Santiago Nonualco, departamento de La Paz Centro. Según la Policía Nacional Civil, ambos conductores involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.
Los detenidos fueron identificados como José Daniel Herrera Alvarado, de 43 años, quien presentaba 146° de alcohol, y Jorge Milton Vilches Rafaeleano, con 13°. Ambos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa.