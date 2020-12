Presidente Bukele: Ante la renuncia del director Arriaza Chicas, la Asamblea ya no puede separarlo del cargo ni retirarle el fuero

El Presidente Nayib Bukele sostuvo que, ante la renuncia del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad ad honorem, el funcionario ya no podrá ser separado de su cargo por la Asamblea tras el proceso de desafuero en su contra.

“Por lo tanto, todo el proceso, incluyendo el de hoy (martes), así como el de las semanas anteriores, la comisión de antejuicio, los citatorios, discursos, dictámenes, etc. son nulos. Ya que la Asamblea no puede quitarle el fuero ni separar del cargo a alguien que ya no es viceministro”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El mandatario sostuvo, no obstante, que este proceso sirvió para exponer los vicios del mismo y “la falta de garantías mínimas” con la que funciona la Asamblea Legislativa. Recordó, además, que los diputados no se atrevieron a desaforar a Norman Quijano, quien fue señalado de negociar con pandilla, pero sí al director Arriaza Chicas, quien ha estado a la cabeza del Plan Control Territorial.

El Presidente agregó: “En segundo lugar, al quitarle la facultad a la Asamblea para desaforarlo, el Comisionado se enfrentará a la justicia común, en lugar de enfrentarse a una cámara (Primero de lo Penal) controlada por ARENA y el FMLN. Y si bien sabemos que eso tampoco es garantía de un juicio justo…”.

El mandatario aseguró que, “al menos, no será en una cámara con los dados cargados”.

Bukele agregó que Arriaza Chicas continuará en el cargo de director de la Policía, por lo que podrá continuar con la ejecución del Plan Control Territorial. “De esa manera, seguirá combatiendo la delincuencia, dirigiendo nuestra Policía”, acotó.

“Así que diputados, gracias por participar. Sus servicios no son requeridos en estos momentos”, concluyó.