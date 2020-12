Capturan a pandillero que privó de libertad a una mujer y luego la violó en Sonsonate

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, renunció al cargo de viceministro de Justicia y Seguridad, al presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, sin que se dieran a conocer los posibles móviles de su dimisión.

El anuncio fue dado a conocer la tarde de este martes 8 de diciembre y en medio de la sesión plenaria especial que los diputados montaron para realizar el desafuero del funcionario que es acusado de desacato por supuestamente negarse en llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Fue el abogado Héctor Nahum Martínez, quien dio el balde de agua fría a los diputados que ya se frotaban las manos para apretar el botón por el desafuero del funcionario que es considerado clave en el combate de las bandas delincuenciales en todo el territorio nacional.

#PlanControlTerritorial | El abogado Nahum Martínez comunicó al pleno de la @AsambleaSV que el @Director_PNC renunció al cargo de viceministro de @SeguridadSV. La renuncia fue aceptada por el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/8R5ixCSJ6J — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) December 9, 2020

Minutos más tarde el presidente de la República, Nayib Bukele confirmaba el anuncio por medio de su cuenta de Twitter: “Esto es lo que les quería contar hace un rato: Ayer, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas me presentó su renuncia irrevocable a su cargo como viceministro de Seguridad Pública”.

“La renuncia fue aceptada, publicadas en el Diario Oficial y certificada el mismo día de ayer”, añadió el mandatario.

“Por lo tanto, todo el proceso, incluyendo el de hoy, así como el de las semanas anteriores, la comisión de antejuicio, los citatorios, discursos, dictámenes, etc. son NULOS. Ya que la Asamblea no puede quitarle el fuero ni separar del cargo a alguien que ya no es viceministro”, explicó en Twitter.

Nayib Bukele argumentó que el proceso de tratar de desaforar a Mauricio Arriaza Chicas era “asqueroso” e hizo la reflexión ¿Qué ganamos con eso?

En primer lugar, “nos sirvió para exponer lo asqueroso e ilegal del funcionamiento de la Asamblea Legislativa, donde no hay garantías mínimas del debido proceso, la prepotencia y sobre todo, la doble moral al no desaforar al diputado Norman Quijano de ARENA que pactó con pandilleros, quien negoció con la sangre y la vida de los salvadoreños a cambio de votos; pero sí intentaron desaforar al Comisionado Arriaza Chicas, quien lucha todos los días por hacer nuestro país un poco más seguro”.

En segundo lugar, detalla Nayib Bukele, al quitarle la facultad a la Asamblea para desaforarlo, el Comisionado se enfrentará a la justicia común, en lugar de enfrentarse a una cámara controlada por ARENA y el FMLN. “Y si bien sabemos que eso tampoco es garantía de un juicio justo, al menos no será en una cámara con los dados cargados a favor de los partidos políticos que se repartieron el saqueo descarado que sufrió nuestro país durante 3 décadas”.

“Principalmente, el Comisionado renunció al cargo de viceministro, pero no al cargo de Director de la PNC. Por lo tanto, al ya no ser viceministro, la Asamblea ya no tiene competencia para desaforarlo y no tiene competencia para separarlo de su cargo. De esa manera, seguirá combatiendo la delincuencia, dirigiendo nuestra Policía Nacional Civil y seguirá trabajando como siempre, en el Plan Control Territorial”, aseveró Bukele.

Finalmente, su batería de tuit concluyó con: “Así que diputados, gracias por participar. Sus servicios no son requeridos en estos momentos”.

La publicación de la renuncia de Arriaza Chicas se hizo en el Diario Oficial tomo 429, con fecha del 7 de diciembre del 2020, donde en el sumario del apartado del Órgano Ejecutivo de la Presidencia de la República, se detalla que en el acuerdo 482.