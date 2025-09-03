Polémica por reventa de donas: usuarios critican precios elevados

Miles de salvadoreños esperan cada septiembre la tradicional promoción de donas al 2×1, lo que provoca largas filas en los establecimientos para adquirirlas, ya sean tradicionales o rellenas.

Ante la alta demanda, algunos revendedores han comenzado a ofrecer las cajas de donas con un costo adicional, convirtiéndose en una alternativa para quienes no desean hacer filas.

Sin embargo, en redes sociales las críticas no se han hecho esperar, pues algunos usuarios consideran que los precios son excesivos. La promoción oficial ofrece ocho donas por caja a $5.40 (tradicionales) y $6.60 (rellenas).

“Eso no es emprender, eso es acaparar”, se lee en algunos comentarios, mientras otros prefieren acudir personalmente a los locales para aprovechar la promoción.

