Nacionales
Polémica por reventa de donas: usuarios critican precios elevados
Miles de salvadoreños esperan cada septiembre la tradicional promoción de donas al 2×1, lo que provoca largas filas en los establecimientos para adquirirlas, ya sean tradicionales o rellenas.
Ante la alta demanda, algunos revendedores han comenzado a ofrecer las cajas de donas con un costo adicional, convirtiéndose en una alternativa para quienes no desean hacer filas.
Sin embargo, en redes sociales las críticas no se han hecho esperar, pues algunos usuarios consideran que los precios son excesivos. La promoción oficial ofrece ocho donas por caja a $5.40 (tradicionales) y $6.60 (rellenas).
“Eso no es emprender, eso es acaparar”, se lee en algunos comentarios, mientras otros prefieren acudir personalmente a los locales para aprovechar la promoción.
Nacionales
Accidente en San Miguel deja dos personas fallecidas
Dos personas fallecieron la madrugada de este miércoles en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce al distrito de El Delirio, cerca del desvío al caserío Cantora, en San Miguel.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), un camión de volteo impactó contra el vehículo sedán en el que se transportaban las víctimas.
Socorristas de Cruz Verde confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales al momento de su llegada. Elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de recuperación de los cuerpos, que quedaron atrapados entre los hierros del automóvil.
La PNC inició las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y deducir responsabilidades.
Nacionales
Vehículo cae a pendiente en carretera a Sensuntepeque; conductor resulta ileso
Un conductor perdió el control de su vehículo y cayó a una pendiente de aproximadamente cinco metros de altura en la carretera a Sensuntepeque, a la altura del caserío La Antena, en Guacotecti, Cabañas.
Comandos de Salvamento acudió al lugar para brindar asistencia a la víctima, quien, pese al aparatoso accidente, no presentó lesiones de gravedad.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la escena para investigar las causas del percance vial.
Nacionales
Buseta de la ruta 6 pierde llantas traseras en pleno recorrido en Santa Ana
Pasajeros de una buseta de la ruta 6 vivieron momentos de alarma cuando el vehículo perdió sus llantas traseras mientras transitaba por la 11ª calle Oriente, en el distrito de Santa Ana Centro.
El percance obligó al conductor a detener la marcha de inmediato. Según el informe preliminar, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.
La unidad quedó varada sobre la vía, lo que provocó la interrupción del tráfico por varios minutos. Autoridades de tránsito y equipos de emergencia se hicieron presentes para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona.