Paolo Lüers critica manifestaciones generadas en Guatemala

El abogado Hernán Cortez, en calidad de defensor particular del acusado Héctor Francisco Grimaldi reaccionó a la última suspensión realizada el día jueves 19 de noviembre del presente año, fecha en la que estaba señalado el reinicio del juicio seguido contra su cliente, así como también contra el Ex Fiscal General Luis Martínez y el Ex Director de Intereses del Estado de la FGR Julio Arriaza.

Según el defensor, lo que está ocurriendo en el caso, es que la Fiscalía se ha quedado sin argumentos de su acusación, ya que la misma está basada en escuchas que son ilegales, ya que, se ha podido comprobar que las mismas fueron ilegalmente autorizadas.

Por esto, asegura que “La Fiscalía ahora intenta una nueva acción contraria al debido proceso cuando se encuentra ya en la etapa de la celebración de la Vista Pública y lo que corresponde es que se inmedie la prueba, lo cual permitiría que se pueda valorar y confrontar su credibilidad”.

Sin embargo, según el citado abogado, la Fiscalía no está ejerciendo debidamente la función que le corresponde, que es que se alcance un resultado justo con un debido proceso, más bien se ha convertido en un “acusador a ultranza” que intenta valerse de cualquier vacío legal, tecnicismo o peor aún saltándose procedimientos y “alterando o falseando la realidad con pruebas ilegales”.

Además, la defensa manifestó que teme que se realicen actos como los realizados por Directores y Jefes Fiscales, cuando Douglas Meléndez aún ejercía el cargo de Fiscal de la República.

Asimismo, se refirió al caso del testigo clave TROYA, quien la fiscalía no ha reconocido como un testigo criteriado ni se han demostrado las contradicciones en que incurre el éste.

“Es triste ver que la fiscalía no está por llegar a la verdad de los hechos, sino por ocultar que el Ex Fiscal Douglas Meléndez” aseguró.