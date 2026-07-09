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Misión salvadoreña continúa labores de rescate y asistencia humanitaria en Venezuela sin fecha de retorno
La misión humanitaria salvadoreña desplegada en Venezuela continúa con labores de rescate, distribución de medicinas, alimentos y atención médica y psicológica en los albergues, mientras persiste la necesidad de asistencia tras los terremotos registrados el 24 de junio.
A diferencia de algunas misiones internacionales de rescatistas que ya se retiraron del país sudamericano, el contingente de El Salvador no tiene, por el momento, una fecha establecida para regresar, debido a que aún existen personas que requieren apoyo, afirmó Érick Vásquez, subdirector del Cuerpo de Bomberos.
«Muchos países ya decidieron retirarse. Nosotros aún seguimos, por alguna probabilidad de vida y estamos atendiendo los diferentes escenarios que se dan», expresó Vásquez durante una entrevista en el programa «El Corre Corre de Diana Verónica y Tony».
Al ser consultado sobre la fecha de retorno del equipo salvadoreño, el funcionario indicó que actualmente no cuentan con un día definido para regresar. «Por el momento no tenemos un día de regreso. La necesidad sigue siendo alta. Y como equipo, tenemos esa responsabilidad de servir», señaló.
Desde el 25 de junio, cuando el contingente humanitario conformado por 300 salvadoreños arribó a Venezuela, los equipos de respuesta han rescatado a nueve personas con vida, apoyado en la recuperación de cadáveres y desarrollado acciones de distribución de paquetes con medicinas, alimentos, además de brindar atención médica y psicológica en albergues.
Vásquez explicó que una de las labores actuales corresponde a la recuperación de cuerpos, debido a que las familias buscan darles sepultura a sus seres queridos. «El otro proceso es la recuperación de cuerpos, todas las familias lo que desean es poder enterrarlos. En algunos lugares ya se comenzó a utilizar maquinaria pesada para ir restaurando las diferentes zonas», detalló.
El subdirector del Cuerpo de Bomberos informó que la misión ha atendido 45 escenarios de rescate en el estado de La Guaira, identificado como el foco de la tragedia provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio en Venezuela.
Asimismo, reconoció que, a 15 días de ocurrido el desastre, las probabilidades de encontrar personas con vida son mínimas; sin embargo, el equipo salvadoreño mantiene sus labores de asistencia en las zonas afectadas.
Nacionales
El Salvador consolida el diálogo y cooperación con aliado estratégico en materia humanitaria
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa se reunió con la Presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, en la sede del organismo en Ginebra, Suiza, con el propósito de fortalecer la colaboración y el diálogo.
Durante este espacio, el Vicepresidente Ulloa conversó sobre el Plan Cero Ocio, una de las apuestas más importantes del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para transformar por completo el sistema penitenciario salvadoreño. Este modelo busca que las personas privadas de libertad trabajen, se formen y aporten a la sociedad; eliminando las acciones que convertían las cárceles en universidades del crimen y el Ocio carcelario.
Reiteró la disposición de El Salvador de continuar trabajando de manera cercana con el Comité Internacional de la Cruz Roja, promoviendo una cooperación basada en el respeto, el diálogo permanente y el acompañamiento a las prioridades nacionales. De la misma forma, agradeció el apoyo brindado por la CICR en diferentes áreas, así como las sugerencias recibidas tras las visitas realizadas por la organización en el país.
Por su parte, la Presidenta Spoljaric reconoció la cooperación voluntaria que El Salvador ha mantenido de manera constante, destacando que esta relación basada en la confianza puede servir como ejemplo para otros países. Además, señaló que toda acción orientada a mejorar las condiciones en los centros de detención representa un avance significativo.
Con este acercamiento, el Gobierno salvadoreño refuerza alianzas con aliados confiables para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema penitenciario y la atención de estándares humanitarios.
Nacionales
Autoridades capturan a homeboy de la MS13 en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador, informó sobre la captura de un sujeto identificado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS13), quien fue reconocido por tatuajes alusivos a la pandilla.
De acuerdo con el reporte publicado por la institución policial en la red social X, se trata de Héctor David Bercián Reyes, de 44 años de edad, señalado con el rango de homeboy dentro de la MS13 y conocido con el alias de «Stone».
«Este terrorista de la clica Fulton Locos Salvatruchos, programa Hollywood, posee tatuajes de su pandilla en la parte del abdomen», detalló la PNC.
La Policía Nacional Civil indicó que Bercián Reyes será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
Principal
Guatemalteco que agredió a creador de contenido salvadoreño quedó en manos de las autoridades migratorias
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un ciudadano guatemalteco, identificado como Kevin Daniel Bautista Cabrera, agredió al creador de contenido salvadoreño TNT, en un hecho que quedó registrado en videos que circulan en redes sociales.
Las imágenes muestran el momento en que el ciudadano extranjero agrede físicamente al creador de contenido.
De acuerdo con la información oficial, Bautista Cabrera fue localizado por las autoridades en el parque Libertad, en el centro de San Salvador. Tras su identificación, la PNC coordinó con la Dirección General de Migración y Extranjería para verificar su estatus migratorio.
Como resultado de la inspección, las autoridades determinaron que el ciudadano guatemalteco se encontraba en situación migratoria irregular, por lo que fue entregado a la Dirección General de Migración y Extranjería para que continúe con el procedimiento correspondiente, conforme a la legislación vigente.
A través de su cuenta en la red social X, la Policía Nacional Civil manifestó: «No vamos a permitir que ninguna persona, incluso extranjeros, venga a alterar el orden y la paz que vive el país».