Autoridades capturan a homeboy de la MS13 en San Miguel

La misión humanitaria salvadoreña desplegada en Venezuela continúa con labores de rescate, distribución de medicinas, alimentos y atención médica y psicológica en los albergues, mientras persiste la necesidad de asistencia tras los terremotos registrados el 24 de junio.

A diferencia de algunas misiones internacionales de rescatistas que ya se retiraron del país sudamericano, el contingente de El Salvador no tiene, por el momento, una fecha establecida para regresar, debido a que aún existen personas que requieren apoyo, afirmó Érick Vásquez, subdirector del Cuerpo de Bomberos.

«Muchos países ya decidieron retirarse. Nosotros aún seguimos, por alguna probabilidad de vida y estamos atendiendo los diferentes escenarios que se dan», expresó Vásquez durante una entrevista en el programa «El Corre Corre de Diana Verónica y Tony».

Al ser consultado sobre la fecha de retorno del equipo salvadoreño, el funcionario indicó que actualmente no cuentan con un día definido para regresar. «Por el momento no tenemos un día de regreso. La necesidad sigue siendo alta. Y como equipo, tenemos esa responsabilidad de servir», señaló.

Desde el 25 de junio, cuando el contingente humanitario conformado por 300 salvadoreños arribó a Venezuela, los equipos de respuesta han rescatado a nueve personas con vida, apoyado en la recuperación de cadáveres y desarrollado acciones de distribución de paquetes con medicinas, alimentos, además de brindar atención médica y psicológica en albergues.

Vásquez explicó que una de las labores actuales corresponde a la recuperación de cuerpos, debido a que las familias buscan darles sepultura a sus seres queridos. «El otro proceso es la recuperación de cuerpos, todas las familias lo que desean es poder enterrarlos. En algunos lugares ya se comenzó a utilizar maquinaria pesada para ir restaurando las diferentes zonas», detalló.

El subdirector del Cuerpo de Bomberos informó que la misión ha atendido 45 escenarios de rescate en el estado de La Guaira, identificado como el foco de la tragedia provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio en Venezuela.

Asimismo, reconoció que, a 15 días de ocurrido el desastre, las probabilidades de encontrar personas con vida son mínimas; sin embargo, el equipo salvadoreño mantiene sus labores de asistencia en las zonas afectadas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...