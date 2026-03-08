Miles de jóvenes becados se reúnen en el evento «Los sueños se conquistan. Soy Becado DI»

La alcaldía de San Salvador denuncia este domingo los actos vandálicos registrados durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, que provocaron daños en la plaza Salvador del Mundo y en las Fuentes Beethoven. Tras lo ocurrido, la comuna inició de inmediato labores de limpieza y restauración con un equipo femenino de la dependencia de Desechos Sólidos.

«Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es legítimo y forma parte de una sociedad democrática; sin embargo, ninguna causa justifica dañar el patrimonio de la ciudad ni afectar espacios que miles de familias utilizan diariamente», publicó la comuna en su cuenta de la red social X.

El alcalde Mario Durán agradeció en la misma red social la labor de las empleadas municipales que acudieron a reparar los espacios. «Ante los actos vandálicos realizados en las plazas públicas, plazas de las familias salvadoreñas, las heroínas de la @alcaldia_ss han respondido con firmeza y talante, a ellas mis respetos y agradecimiento», escribió el edil.

Durán añadió en otro mensaje: «¡Gracias! Gracias por ser un ejemplo, por su fortaleza y dedicación, por su vocación a las familias salvadoreñas y al cuido de nuestra bella ciudad». El funcionario calificó a las trabajadoras como «mujeres con valor» y expresó su «eterna admiración».

La unidad de Desechos Sólidos de San Salvador detalló que 15 de sus colaboradoras, en coordinación con la gerencia de Desarrollo Urbano, realizan tareas de saneamiento y pintura en las superficies afectadas tras la movilización. «Los actos que dañan el espacio público, NO NOS REPRESENTAN», se publicó en su cuenta de X.

«Hoy reafirmamos que el verdadero orgullo se demuestra con trabajo, respeto y compromiso con nuestra ciudad. Las mujeres también construyen, cuidan y recuperan los espacios que pertenecen a todos», concluyó el equipo de desechos sólidos sobre las labores de restauración, que buscan devolver las condiciones habituales a los puntos afectados.

