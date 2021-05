Mayores de 50 años ya reciben dosis anti-COVID-19

Para el magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Ángel Pérez, el máximo tribunal de El Salvador debe de ser una instancia que garantice los derechos fundamentales de los salvadoreños, por lo que destacó que la Asamblea Legislativa ponderó esto en la elección de los nuevos magistrados el pasado sábado.

“Nuestro norte siempre será la Carta Maga, con independencia e imparcialidad, haciendo que prevalezcan los derechos fundamentales del ser humano, asumir estas funciones implica poner al centro el bienestar y la dignidad de la persona”, analizó el magistrado Pérez.

El magistrado explicó el proceso de destitución de los ex funcionarios de la Sala es muy diferente a un antejuicio, por lo que no aplica en este caso la posibilidad de seguir “un debido proceso” como lo ha querido perfilar la oposición.

“Algunas corrientes de pensamiento aseguran que se le violentó el debido proceso, eso no se trataba de un juicio o de un antejuicio, no se puede hacer un símil y por lo tanto no está consignado ese derecho de audiencia con el que quieren justificar la supuesta ilegalidad en la destitución de funcionarios”, explicó Pérez.

También, el magistrado Pérez fue enfático sobre los nuevos tiempos de resolución de demandas, algo en lo que valoró “un nuevo compromiso” a favor de la gente.

“Se debe de resolver de tal forma de que lo que se ha sometido a control constitucional siga vigente, darle prontitud a las pretensiones que la población lleve a la Sala”, destacó.

Por último, dijo que la Sala de lo Constitucional está comprometida con el combate a la corrupción, con la modernización de la aplicación del derecho y con las nuevas generaciones de salvadoreños para dejar “un legado en materia constitucional”.

“Vamos a marcar la pauta, poniendo al centro la persona humana, lo más importante de nuestro actuar es la gente”, puntualizó Pérez.