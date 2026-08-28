MARN prevé calor, lluvias y tormentas puntuales en varias zonas del país

Una serie de retumbos ha generado alarma entre habitantes de distintos sectores de la periferia capitalina. Ante los reportes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aclaró ayer jueves que su red de estaciones sismológicas no registra actividad sísmica inusual relacionada con los sonidos escuchados en diferentes puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Entre el 25 y el 27 de agosto, pobladores de sectores como la colonia Satélite, el cantón El Carmen, las cercanías del cerro San Jacinto y la colonia Vista Hermosa reportaron haber escuchado retumbos, lo que generó interrogantes sobre si estos podrían estar relacionados con algún proceso geológico.

De acuerdo con el informe técnico del MARN, la revisión de las estaciones sismológicas instaladas en el AMSS y sus cercanías determinó que los sismogramas no muestran registros de actividad sísmica inusual que pueda asociarse con los retumbos reportados por la población hasta este momento.

El informe también señala que tres señales fueron registradas cerca de las 9:00 a. m. del 26 de agosto en las estaciones de Piamonte, Boquerón, Finca Barrera, UES y SNET. Sin embargo, el análisis técnico estableció que las características de estas señales no corresponden con actividad sísmica local ni volcánica.

Según el MARN, los tiempos de arribo de las señales difieren entre las estaciones y predominan las altas frecuencias. Además, los arribos de fases son impulsivos y presentan las mismas polaridades.

«Los tiempos de arribo son muy diferentes entre estaciones, predominan altas frecuencias, los arribos de fases son impulsivos y muestran las mismas polaridades, lo cual no es consistente con la ocurrencia de un proceso geológico», explicó la institución meteorológica.

MARN recibe reportes de retumbos

El sismólogo del MARN, Keyn Pineda, declaró que la institución ha recibido reportes relacionados con los retumbos, principalmente en la zona de la colonia Satélite y en algunos sectores de La Paz, específicamente en Olocuilta.

«Hemos escuchado un par de reportes donde se menciona la zona de la colonia Satélite, e incluso algunas zonas en La Paz, específicamente en Olocuilta. De momento, nuestra red de estaciones de monitoreo sísmico no ha registrado ninguna señal a la que le podamos atribuir este fenómeno que reporta la población», señaló Pineda.

Hasta este momento, el MARN no identifica una condición de riesgo geológico relacionada con estos sonidos. El Observatorio de Amenazas continuará con el monitoreo permanente para detectar cualquier cambio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...